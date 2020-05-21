Айна (Патимат) Заирбековна Гамзатова

21 мая 2020, 14:14

Российский мусульманский журналист, писатель, общественный и религиозный деятель Дагестана, соучредитель благотворительного фонда «Путь», главный редактор журнала «Ислам».

Критика главы Дагестана

20 мая 2020 года Айна Гамзатова раскритиковала главу Дагестана Владимира Васильева в соцсети фейсбук, обвинив его в перекладывании ответственности за ситуацию с распространением коронавируса в регионе на муфтият. Гамзатова отметила, что Васильев последний раз упомянул муфтият в связи с ситуацией с коронавирусом во время совещания с президентом Владимиром Путиным 18 мая.

Айна Гамзатова также поставила Васильеву в упрек то, что республика страдает от недостатка медикаментов. А заключила свое обращение утверждением, что народ Дагестана разочарован деятельностью Васильева: «Народ Дагестана три года молчал, ждал чуда от вас, вы другой.., вы приехали представлять Россию. Это было очень красиво, все надеялись, ждали..! […] народ вас не боялся, он вам верил... Увы...».

Поддержка протоирея Смирнова

В конце февраля 2020 года Айна Гамзатова заявила, что в словах протоирея Дмитрия Смирнова, который сравнил женщин, живущих в гражданском браке, с «бесплатными проститутками», не надо искать какое-то оскорбление для женщин. «На самом деле, все наоборот: он справедливо дал понять, что женщину, брак которой нигде не зарегистрирован, чаще всего ждет унижение», - заявила она .

Комментируя это высказывание Айны Гамзатовой часть пользователей соцсетей удивляются: так как на Северном Кавказе институт так называемого «гражданского брака» распространен часто больше, чем в других регионах страны .

Кандидат в президенты России

25 декабря 2017 года Айна Гамзатова направила в Центризбирком России документы о выдвижении своей кандидатуры на пост президента России. «Для меня важно, чтобы Дагестан приобрел красивый, прогрессивный и яркий имидж... Очень важно, чтобы отношение к мусульманке в платке поменялось. Возможно, тогда изменится отношение к мусульманам и исламу», - заявила она на встрече с представителями инициативной группы .

Через 10 дней Центризбирком России отказал ей в регистрации из-за нехватки документов. Так, в частности, Айна Гамзатова не представила комиссии справки о крупных расходах на себя, супруга и несовершеннолетних детей, а в ходатайстве о регистрации группы избирателей не было данных о месте работы 327 членов группы.

Биография

Айна Заирбековна Гамзатова (творческий псевдоним - Патимат Гамзатова) родилась в Дагестанской АССР 1 октября 1971 года в семье педагогов. Аварка по национальности. Училась в средней общеобразовательной махачкалинской школе № 40.

Выпускница отделения журналистики филологического факультета Дагестанского государственного университета, позднее получила юридическое образование в махачкалинском негосударственном Институте адвокатуры, нотариата и международных отношений.

С 1995 года занимает должность советника муфтия Республики Дагестан по вопросам связи с общественностью и СМИ, с 2005 года - представитель от Духовного управления мусульман Дагестана в государственных органах власти и СМИ.

Работала редактором в общественно-политической редакции ГТРК «Дагестан», главным редактором газеты «Ас-Салам», главным редактором газеты «Исламский вестник», главным редактором журнала «Ислам», помощником руководителя администрации Госсовета и правительства Республики Дагестан, ректором женского филиала Северокавказского исламского университета имени шейха Мухаммада-Арифа .

Глава крупнейшего мусульманского информационного холдинга в РФ, член Союза журналистов России. Соучредитель благотворительного фонда «Путь». Инициатор и организатор выпуска первого в России каталога конфессиональной одежды. Заместитель директора по административному структурированию и связям с общественностью Северо-Кавказского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции .

Известна непримиримой позицией по отношению к ваххабитам , которые в 1998 году убили её первого мужа - муфтия Дагестана Сайидмухаммада Абубакарова. Замужем за муфтием Дагестана Ахмад-хаджи Абдулаевым, преемником Абубакарова на посту председателя Духовного управления мусульман Дагестана.

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