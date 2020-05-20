Жена муфтия Дагестана раскритиковала работу Васильева в период пандемии

20 мая 2020, 22:30

Супруга и советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова обвинила главу республики Владимира Васильева в перекладывании ответственности за тяжелую ситуацию с коронавирусом в регионе на Духовное управление мусульман. Комментаторы этого заявления назвали виновниками этой ситуации как чиновников, так и местных жителей.

Как писал "Кавказский узел", Минздрав России признал, что распространение коронавируса в Дагестане и оказание там медпомощи зараженным вызывает больше опасений, чем ситуация в других регионах страны. Глава Минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов 17 мая сообщил в интервью Руслану Курбанову на его Youtube-канале, что в республике с начала пандемии от пневмонии умерли 657 пациентов с неподтвержденным диагнозом и 29 зараженных коронавирусом. Руководитель кавказской правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов считает, "что большинство тех, кто зарегистрирован как умерший от пневмонии, на самом деле умерли от коронавируса. То есть от пневмонии, вызванной коронавирусом", говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Министр уклонился от ответов на вопросы о состоянии дагестанской медицины в разгар пандемии, указали пользователи Instagram. Ранее, в начале мая, председатель Координационного совета НКО Дагестана Шамиль Хадулаев и дагестанские врачи назвали заниженной официальную статистику по заболевшим и умершим от коронавируса.

Сообщение о том, что жена муфтия Дагестана критикует работу Васильева, поступило сегодня на смс-сервис "Кавказского узла". "Жена муфтия Дагестана Айна Гамзатова сегодня в своем аккаунте на фейсбуке разместила пост с критикой работы Васильева. Аккаунт под именем Алина Расиева", – написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Айна Гамзатова выступила в защиту действий муфтията

Супруга и советник муфтия Айна Гамзатова раскритиковала главу Дагестана Владимира Васильева, обвинив его в перекладывании ответственности за ситуацию с распространением коронавируса в регионе на муфтият. Гамзатова отмечает, что Васильев последний раз упомянул муфтият в связи с ситуацией с коронавирусом во время совещания с президентом Владимиром Путиным 18 мая.

«Вы пытаетесь переложить всю ответственность на муфтият и сказать, что люди заболели в республике от того, что посетили пятничный намаз в начале периода самоизоляции. Сколько же можно повторять одно и тоже? Представляете, только одну центральную мечеть в обычное время посещают 15 000 прихожан. В ту пятницу в мечети не было даже тысячи человек», - говорится в заявлении на странице пользователя под ником «Алина Расиева» в Facebook. Айна Гамзатова зарегистрированная в этой социальной сети под ником «Алина Расиева», утверждает ряд источников, в том числе газета «Черновик».

Во время совещания 18 мая Владимир Васильев заявляет «не сразу, но нам удалось убедить людей отказаться от массовых молитв, пятничных молитв в том числе». «Это шло не сразу, последовательно», - подчеркнул Васильев. Обращаясь к президенту, он также заявил: «Сегодня, и очень хорошо, Владимир Владимирович, что в нашем разговоре присутствует Ахмад-хаджи, наш муфтий, есть о чём подумать и, самое главное, сделать выводы», следует из стенограммы, размещенной на сайте Кремля. Ранее, 3 апреля, Владимир Васильев, рассказывая на телеканале «Россия 1» о мерах, предпринимаемых для борьбы с коронавирусом, поблагодарил муфтия Дагестана за своевременное заявление о том, чтобы верующие молились дома и не собирались в мечетях, добавив при этом, что, несмотря на это в джума-мечети Махачкалы в пятницу собралось около тысячи мусульман, а в Кизилюрте - около трёх тысяч верующих. Васильев даже пригрозил тем, кто, по его словам, «это допустил» и обратился напрямую к мусульманам: «Но и вы тоже возьмите на себя ответственность. Зачем вы приходите в мечеть. Вы лучше меня знаете, что мечеть - это тот коврик, где вы можете молиться. Уже сказал муфтий. Зачем вы это делаете? Да, те, кто это допустил, понесут уголовную ответственность. Если кто-то умрёт и будет доказана связь. Но зачем до этого доводить?» Эпизод программы "60 минут" канала «Россия 1» «Опыт Чечни и Дагестана по борьбе с коронавирусом», в котором произнесены эти слова, опубликованы на YouTube-канале «Новое Дело».

Гамзатова утверждает, что глава Дагестана порекомендовал муфтию отговорить людей от посещения мечетей, а затем сам Ахмад-Хаджи Афанди настоял на встрече с руководителем Роспотребнадзора, решение которого было необходимо для вынесения шариатского разрешения для того, чтобы мусульманам можно было отказаться от совершения обязательной для мусульман пятничной молитвы в мечетях. После этой встречи обращение муфтия, по словам Айны Гамзатовой, было заменено, на «более жесткое».

«Всю неделю в регионе машины и люди, почти в привычном режиме перемещались туда-сюда. Из города люди поехали в горы, на свои сельские, так сказать, дачи, везя в подарок сельчанам вирусные комплекты. Никто не остановил это движение. Что, у главы в регионе не было других рычагов, кроме муфтията?» - задает вопрос она.

Айна Гамзатова также ставит Васильеву в упрек то, что республика страдает от недостатка медикаментов. «Одного заявленного полторамиллиардного спонсорства от Керимова хватило бы, чтобы обеспечить весь Дагестан всеми необходимыми медикаментами, даже без бюджетных денег», - добавила она.

«В общем, говорите за свои ошибки! За вереницу машин с тысячами людей, которых вы непредусмотрительно на длинные каникулы отправили в горные районы, где медицина, практически на нуле. За круглосуточные прогулки людей в первую неделю самоизоляции в парках города, на пляжах, на улицах, в магазинах. И так далее... За безумные плотные круглосуточные очереди на полуиспорченные аппараты в республике. За отсутствие подготовленных врачей», - заявила Гамзатова.

Заключает она свое обращение мнением о том, что народ Дагестана разочарован деятельностью Васильева: «Народ Дагестана три года молчал, ждал чуда от вас, вы другой.., вы приехали представлять Россию. Это было очень красиво, все надеялись, ждали..! […] народ вас не боялся, он вам верил... Увы...».

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Комментаторы поспорили о том, на ком лежит ответственность за ситуацию в республике

Среди комментариев под заявлением Айны Гамзатовой много тех, кто поддерживает ее.

«Абсолютно согласен с мнением всего, что тут написано. На самом деле, когда начиналось все так жёстко, к примеру, со сборов налогов с обычных людей, лично я думал, что и во всех других отраслях будет все так же жёстко […] на самом деле к лучшему, как хотелось бы видеть родную республику, нет изменений видимых», - пишет Мурад Абдулазизов.

«Поддерживаю автора. Глава Дагестана должен понимать, что вера для нас - на первом месте. Люди шли в первые дни в мечеть просить у Аллаха, молитва - это самая большая ответственность и награда от Аллаха», - отмечает Идрис Гамзатгаджиев. «Хорошо сказано, главное сказано от души», - вторит Mahmud Aduev.

Однако не все готовы винить во всех бедах только власти.

«Нет никакой самосознательности у людей, и дисциплина напрочь отсутствует. По этой причине у нас огромная смертность на дорогах. […] По этой причине везде в республике мусор, людям на всё плевать. В других регионах главы регионов вроде не ставили к каждому подъезду автоматчиков, чтоб люди дома оставались. В процентном соотношении вина в этой ситуации 70 на 30, люди и чиновники», - пишет Шамиль Муртузалиев.

«Мы виновны в первую очередь. Хотя бы потому, что не в полной мере следовали нашим имамам», - отмечает Мухаммад Абумуслимов.

«Муфтий тоже один из первых, на ком лежит ответственность за происходящий бардак в Дагестане», - считает Шамиль Набиев.

20 мая в Дагестане общее число зараженных коронавирусом достигло 3643. Республика остается пятой среди всех российских регионов по этому показателю. Остальные регионы СКФО не входят и в десятку. На главной странице "Кавказского узла" раз в шесть часов обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, отслеживается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Сокирянская: пандемия ускорила процессы деградации федеративные отношения в России

Пандемия ускорила процессы, которых говорили доклада "Угасающий федерализм: Татарстан и Дагестан в условиях продолжающейся централизации", считает директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская, прокомментировавшая заявление Айны Гамзатовой.

«Муфтият РД вступает в клинч с главой РД Васильевым? Еще в прошлогоднем докладе "Угасающий федерализм: Татарстан и Дагестан в условиях продолжающейся централизации" мы предупреждали о том, что если многочисленные проблемы госуправления Дагестана не будут решаться быстро и эффективно, варяги во власти будут восприниматься жителями республики как представители неоколониальной системы. Пандемия ускорила эти процессы», - написала Екатерина Сокирянская на своей странице в Facebook.

У российских властей был шанс построить отношения с регионами по принципу "сильный центр - сильные регионы", однако эта возможность упущена, говорится в докладе "Угасающий федерализм: Татарстан и Дагестан в условиях продолжающейся централизации", презентованном в июле 2019 года в Москве. Авторы доклада констатировали, что федеративные отношения в России деградировали.

Напомним, 4 мая Айна Гамзатова сообщила, что муфтий Дагестана и его семья переболели коронавирусом, и обратилась к властям и меценатам с просьбой обеспечить томографами и аппаратами искусственной вентиляции легких третью горбольницу Махачкалы.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина размещена в материале "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".