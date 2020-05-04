Жена муфтия Дагестана после COVID-19 указала на проблемы в клинике Махачкалы

04 мая 2020, 19:02

Муфтий Дагестана и его семья переболели коронавирусом, после чего супруга и советник муфтия Айна Гамзатова обратилась к властям и меценатам с просьбой срочно обеспечить томографами и аппаратами искусственной вентиляции легких третью горбольницу Махачкалы. "Монитор пациента" поддержал просьбу Гамзатовой.

Как писал "Кавказский узел", Дагестан лидирует в Северо-Кавказском федеральном округе по общему числу заражений коронавирусом. На сегодня в республике 1958 инфицированных, умерли 13 человек.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа или чаще обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

О том, что муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев и вся его семья перенесли COVID-19, Айна Гамзатова сообщила сегодня на сайте Духовного управления мусульман Дагестана. "Муфтий все эти две недели болел тяжелее всех в нашей семье. Благодаря грамотно выстроенному протоколу лечения нам удалось избежать подключения к аппарату ИВЛ и других крайностей. Сейчас мы [...] на стадии восстановления", - написала она.

Айна Гамзатова сообщила, что муфтий проходил лечение в третьей городской больнице Махачкалы. Эту больницу, по данным Айны Гамзатовой, планируют переоборудовать в госпиталь по лечению коронавирусных больных.

В Дагестане действуют 28 госпиталей для COVID-больных, два из которых расположены в Махачкале – это Первая городская больница и Республиканский центр инфекционных болезней, сообщили 28 апреля корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Министерства здравоохранения Дагестана, отметив, что всего в городе девять стационаров, где оказывают помощь больным с пневмонией.

В клинике не хватает врачей и нет томографа

Жена муфтия обратилась к властям и меценатам с просьбой обеспечить медучреждение необходимой техникой. "Больница уже два года висит в воздухе без финансирования. [...] 30 млн рублей, которые в этом году ФОМС, наконец-то, выделил для больницы, давали лишь возможность существовать терапевтическому отделению, делать некоторые операции в отделении хирургии. Другие, готовые к эксплуатации прекрасные отделения, как были закрыты, так и закрыты по сей день. Потому что, как всегда, нет денег", - рассказала Гамзатова.

Три врача смогут каждого больного возить по всему городу на скорых для проведения КТ? Вы же понимаете, это невозможно!

По словам Гамзатовой, во время лечения в клинике она и ее супруг дважды нуждались в проведении компьютерной томографии, для чего врачи их перевозили в другие больницы города, в том числе в первую городскую. "Скажите, эти три врача смогут каждого больного так возить по всему городу на скорых для проведения КТ? Вы же понимаете, это невозможно!" - пишет Гамзатова, обращаясь к главе Дагестана Владимиру Васильеву и министру здравоохранения республики Джамалудину Гаджиибрагимову.

"Поэтому прошу каждого из вас, а также обращаюсь к дагестанским меценатам, к любому человеку с возможностями: подключитесь, пожалуйста, каждый, у кого есть сердце и материальные блага, - для того чтобы запустить третью городскую больницу в помощь населению сейчас, в это сложное время. Это очень важно", - отмечает Айна Гамзатова.

Она рассказала, что больница имеет возможность принять 150 больных, в медучреждении есть две интенсивные палаты на семь человек. "Срочно необходимо приобрести: аппарат КТ, аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции легких), кислородные преобразователи, консоли для включения прямого кислорода, кардиомониторы, пульсоксиметры – всё в необходимом количестве, а также дополнительные медикаменты и необходимые средства зашиты", - перечисляет Гамзатова.

Также она добавляет, что в клинике не хватает врачей. "Из-за того, что при отсутствии финансирования у больницы не было возможности набрать штатных специалистов, как в прошлом году отмечал Минздрав РД, многие наши врачи работали в больнице на полставки, и некоторые из них сейчас задействованы на своих рабочих местах в других медучреждениях. Помогите всем, чем возможно, и давайте запустим больницу на полную силу", - пишет Айна Гамзатова.

Просьбу Гамзатовой поддержали руководители общественных организаций

Айну Гамзатову поддержал руководитель Правозащитного центра Всемирного русского народного собора, исламовед Роман Силантьев. "Я бы рекомендовал властям очень серьезно отнестись к информации традиционного мусульманского духовенства Дагестана и его просьбам. И, по моим данным, ситуация требует дополнительной помощи федеральных властей", - сказал Силантьев, слова которого приводит «Интерфакс».

Отреагировал на обращение Айны Гамзатовой и руководитель дагестанской общественной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов. "Я присоединяюсь к требованию муфтията РД о введение в систему ОМС (обязательного медстрахования) частных учреждений (в данном случае третьей больницы). Со своей стороны подтверждаю, что это требование полностью основано на законе", - написал Зияутдин Увайсов на своей странице в Facebook.

Автономная некоммерческая организация "Городская клиническая больница №3" в Махачкале среди населения республики носит неофициальное название "муфтиятовская", поскольку была построена в 2017 году при помощи муфтията Дагестана. Год назад жители республики потребовали сохранить медучреждение, которое оказалось на грани закрытия, лишившись финансирования. 5 марта 2019 года депутат Госдумы Ризван Курбанов и восемь его коллег обратились к премьер-министру страны Дмитрию Медведеву с просьбой оказать больнице финансовую помощь. Обращение парламентариев последовало в ответ на просьбу главврача больницы Исмаила Куштарова проверить причины отказа финансирования медучреждения. В Минздраве республики объясняли, что больница недостаточно оснащена технически и у нее нет хирургических бригад соответствующего клинического уровня. 7 марта 2019 года Минздрав Дагестана сообщил, что больницу №3 в Махачкале решено сохранить в качестве филиала городской больницы №1.

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Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".