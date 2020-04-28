Минздрав Дагестана связал рост числа заражений COVID-19 с нарушением изоляции

28 апреля 2020, 20:10

Система здравоохранения Дагестана испытывает большую нагрузку в связи с ростом числа больных коронавирусом, заявил глава республиканского Минздрава и призвал местных жителей к более строгому режиму самоизоляции. Более половины инфицированных приходится на Махачкалу, Каспийск и Хасавюрт.

Как писал "Кавказский узел", Дагестан сохраняет лидерство среди регионов СКФО по абсолютному числу случаев заражения коронавирусом и темпам прироста. В республике за последние сутки количество инфицированных увеличилось на 153, это 29% случаев заражения коронавирусом на Северном Кавказе. Общее число инфицированных в Дагестане достигло 1147, по этому показателю регион находится на пятом месте в России.

С 1 апреля в Дагестане объявлен режим самоизоляции. С 19 апреля на въездах в города и районы республики установлены блокпосты, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа.

По данным Управления Роспотребнадзора по Дагестану, к 28 апреля из 1147 человек, у которых подтвержден коронавирус, 76 человек выздоровело (+28 за последние сутки), 11 человек умерли. Всего было обследовано 16 920 человек, 2768 человек в настоящее время находятся на изоляции, говорится в сообщении на сайте дагестанского управления Роспотребнадзора.

Глава дагестанского Минздрава призвал к более строгому режиму самоизоляции

В Дагестане действуют 28 госпиталей для COVID-больных, два из которых расположены в Махачкале – это Первая городская больница и Республиканский центр инфекционных болезней, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Министерства здравоохранения Дагестана.

"Всего же в городе девять стационаров, где оказывают помощь больным с пневмонией", - отметили в министерстве.

Среди 153 новых случаев заболевания возраст 44 инфицированных - более 65 лет. По мнению специалистов ведомства, к росту числа инфицированных приводит несоблюдение мер по самоизоляции.

Сегодня глава Минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов выступил с призывом ужесточить надзор за соблюдением гражданами режима самоизоляции.

"Несмотря на все принятые меры, на улицах все еще много жителей, собирается большое скопление людей, при этом никто не соблюдает дистанцию, мало кто носит маски, а в это время медучреждения работают с повышенной нагрузкой, можно сказать на пределе своих возможностей. Имеющиеся запасы медикаментов и расходных материалов тают очень быстро и это несмотря на то, что эти запасы постоянно пополняются. Чтобы система здравоохранения не испытывала такие нагрузки и справилась с пандемией, нам необходимо повысить индекс самоизоляции", - заявил Джамалудин Гаджиибрагимов, слова которого приводятся на сайте Минздрава.

Наибольшее количество инфицированных коронавирусом, по данным Минздрава Дагестана, регистрируется в Махачкале, Каспийске, Хасавюрте и в Карабудахкентском районе. На 28 апреля в Махачкале 502 случая инфицирования коронавирусом, в Каспийске - 61, в Хасавюрте и Карабудахкентском районе - по 44, такие данные республиканского управления Роспотребнадзора приведены на сайте "Мой Дагестан".

Согласно данным на 19.20 мск 28 апреля индекс самоизоляции, который приводит "Яндекс", для Махачкалы и Каспийска составляет 3,8, для Буйнакска – 3,9, что означает, что "большинство людей дома". В Хасавюрте "на улице почти никого" – показатель самоизоляции 4,0.

Самоизоляция – одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса, отмечается в сообщении на странице Яндекса "Индекс самоизоляции". "Чтобы представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей, мы придумали считать балл, который показывает уровень самоизоляции в разных городах. Для этого мы сравниваем уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного буднего дня, значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, – это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться", – сказано в этом сообщении.

В Дагестане не хватает индивидуальных средств защиты для врачей и лекарств для больных

В Дагестане повсеместно врачи скорой помощи сталкиваются с нехваткой индивидуальных средств защиты, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель проекта "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов.

"Врачи, которые работают в специализированных местах, они более-менее обеспечены средствами защиты. Но к нам поступает информация, что врачи скорой помощи не обеспечены необходимыми комплектами средств индивидуальной защиты. В частности, мы смогли помочь врачам "скорой" в Кизилюртовском районе. В Каспийске есть схожие проблемы с СИЗами. Но это проблема повсеместная, во многих городах и районах. И это в то время, когда именно врачи на скорой помощи чаще всего сталкивается с людьми, страдающими инфекцией", - заявил Увайсов.

По его мнению, определенной защитой должны быть обеспечены и врачи, работающие в неспециализированных отделениях больниц и поликлиник. "От таких врачей к нам тоже поступают жалобы. Даже если не обязать их ходить в спецкостюмах, то в любом случае средства защиты им должны выдаваться", - считает Зияутдин Увайсов.

Общественная организация "Монитор пациента" 20 апреля после обращения врача Кизилюртовской станции скорой помощи призвала местных жителей и активистов присоединиться к сбору денег на покупку средств защиты для медицинских работников. К 25 апреля было собрано 207 тысяч рублей. Сообщение о собранных средствах поступило ранее на смс-сервис "Кавказского узла". "Благодаря финансовой помощи общественной организации "Монитор пациента" врачи больницы Кизилюрта получили перчатки, очки и респираторы на 200 тыс. руб.", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

О необходимости большого количества средств индивидуальной защиты для врачей сегодня рассказали представители медучреждений, которым работники мэрии Махачкалы доставили специализированные комбинезоны, бахилы и защитные маски, приобретенные за счет средств бизнесменов, общественных деятелей и депутатов. Видеоролик об этом опубликован на странице мэра Махачкалы Салмана Дадаева в Instagram.

Средства защиты были доставлены для врачей в Городскую больницу №1 и Республиканский центр инфекционных болезней, а также в Республиканский центр медицины катастроф для водителей скорой помощи.

Как отметил руководитель Первой городской больницы Хаджимурат Малаев, самое главное в сложившейся ситуации - защитить персонал. "Когда [врач] защищен и подготовлен – это имеет очень большое значение. Эти СИЗы головная боль всех клиник. Все хотят найти их. Нам любая помощь очень важна", - отметил он.

В Республиканском инфекционном центре также отметили, что найдут применение любому количеству средств защиты. "Расход СИЗов большой, необходимость в них есть всегда", - отметил представитель Республиканского центра медицины катастроф.

Еще об одной проблеме в связи с распространением коронавируса заявил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов 27 апреля на видеоселекторном совещании. По его словам, в Бабаюртовской, Акушинской, Унцукульской, Каякентской центральных районных больницах испытывают дефицит препаратов для пациентов с признаками COVID. При этом министр раскритиковал руководство этих больниц.

"С первого дня мы вас предупреждали и говорили о возможном ухудшении эпидемиологической обстановки, вы, в свою очередь, обязаны были своевременно обеспечить запасы лекарственных препаратов на случай обострения ситуации с коронавирусом, на эти цели всем были выделены деньги по госзаданию, еще задолго до вспышки эпидемии", - заявил Джамалудин Гаджиибрагимов.

На том же совещании министр раскритиковал и работу амбулаторно-поликлинического звена. Поликлиники, по его словам, сегодня самоустранились от работы, из-за чего возрастает нагрузка на скорую медицинскую помощь, говорится в сообщении от 27 апреля на сайте дагестанского Минздрава.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования коронавирусом, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".