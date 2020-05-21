Дагестанские имамы рассказали о строгом соблюдении карантина в мечетях

21 мая 2020, 17:20

Массовые религиозные мероприятия в Дагестане сейчас не проводятся, и Ураза-Байрам не станет исключением, заверили представители мечетей республики. Верующие в селах не сразу отказались от посещения мечетей, сообщил “Кавказскому узлу” имам из Хасавюртовского района.

Как писал "Кавказский узел", в начале апреля глава Дагестана Владимир Васильев пригрозил уголовной ответственностью организаторам коллективных молитв в мечетях. На совещании 18 мая он признал, что властям не сразу удалось убедить местных мусульман. Катастрофическая ситуация с коронавирусом в Дагестане возникла не потому, что в начале периода самоизоляции часть мусульман продолжала посещать мечети, а потому, что власти не приняли достаточных мер по ограничению перемещения людей, заявила 20 мая супруга и советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова. Комментаторы этого заявления назвали виновниками сложившейся ситуации как чиновников, так и местных жителей.

Минздрав России признал, что распространение коронавируса в Дагестане и оказание там медпомощи зараженным вызывает больше опасений, чем ситуация в других регионах страны. Глава Минздрава Дагестана сообщил, что на 17 мая в республике с начала пандемии коронавируса от внебольничной пневмонии умерли 657 пациентов. Кроме того, в республике на 21 мая умер 41 человек с подтвержденным тестом на коронавирус, а число заражений достигло 3746. Руководитель кавказской правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов считает, что "большинство тех, кто зарегистрирован как умерший от пневмонии, на самом деле умерли от коронавируса", говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Все массовые религиозные мероприятия в мечетях отменены с конца марта, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" помощник имама Раджаб Абдурахманов. В самом начале введения режима самоизоляции была закрыта и Центральная джума-мечеть Махачкалы, отметил он. "Мечеть полностью закрыта и сейчас. Внутрь заходит только муэдзин (служитель мечети, призывающий на молитву. - Прим. "Кавказского узла") для чтения азана (призыва на молитву. – Прим. "Кавказского узла")", - рассказал Абдурахманов.

Двери администрации мечети, по его словам, открыты для приема посетителей по срочным вопросам. Личный прием проводится при соблюдении всех мер предосторожности. "В основном, конечно, мы стараемся отвечать на вопросы по телефону. К тому же сейчас очень большой наплыв звонков не только из Дагестана, но и из других регионов страны. Если же человеку необходимо попасть на личн ый прием, то в крайних случаях мы пропускаем посетителя, но обеспечиваем защитной маской, перчатками, у нас есть возможность продезинфицировать руки. И просим не засиживаться долго на приеме", - рассказал помощник имама.

Мечеть, расположенная на "кольце" в Редукторном поселке Махачкалы, не была закрыта на ключ, но на дверях висело объявление "Вход только для религиозного персонала и сотрудников мечети", передал корреспондент "Кавказского узла". Помимо этого объявления, висело еще одно, с призывом не посещать коллективные джамаат-намазы. Посетителей в мечети по данным на 13.30 мск 21 мая не было. У входа стояла небольшая канистра с жидкостью для дезинфекции рук.

Имам Юсуф Гасанбеков сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что мечеть в селении Дарваг Табасаранского района закрыта на ключ. "Я в первый же день, как было объявлено о необходимости приостановить коллективные собрания, призвал людей не приходить в мечеть и объяснил им необходимость соблюдения карантина. Люди поняли, и стали совершать намазы дома. Никто из них не стал высказывать возмущения по этому поводу. С тех пор мы не проводим пятничные намазы, а в месяц Рамадан не собирались на таравих-намазы (особые ночные намазы, которые проводятся в период Рамадана. - Прим. "Кавказского узла")", - отметил имам.

Он также заявил, что жители села соблюдают режим самоизоляции, а если им необходимо посоветоваться с имамом, они делают это по телефону. "Сейчас многие сидят по домам. Раньше к имаму часто приходили сельчане с разными вопросами. Сейчас не приходят, потому что стараются как можно меньше выходить из дома", - сообщил Юсуф Гасанбеков.

Жители селения Костек Хасавюртовского района не сразу отказались от коллективных намазов, отметил имам сельской мечети Ильмутдин. "В первые дни ситуация была непонятной, поэтому сложно было убедить людей в необходимости оставаться дома. Были те, кто не оставлял посещение мечети. Но чуть больше месяца назад все осознали опасность, к людям пришло понимание о необходимости избегать скопления людей. Произошло это, когда уже компетентные органы начали говорить о серьезности ситуации в республики, а у людей начали болеть близкие", - рассказал имам.

Сейчас, по его словам, мечеть не закрыта на ключ, но люди ее не посещают. "Мы сделали наставление, чтобы до тех пор, пока ситуация не изменится, мечеть не посещали. Мы нашли полное понимание людей. В мечеть заходит только очень узкий круг людей, это имам, заместитель и помощники", - сказал имам корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее председатель муфтията Дагестана Шамиль Алиханов из-за тяжелой ситуации по коронавирусу в республике призвал верующих праздновать дома выпадающий на конец мая праздник Ураза-Байрам. Глава муфтията рекомендовал жителям не приглашать гостей, не посещать кладбища, соблюдать режим самоизоляции. Призыв муфтията республики направлен на благо, отметили пользователи Instagram. Некоторые комментаторы заявили, что будут отмечать праздник, несмотря на эпидемию.

Сегодня муфтий Ахмад Афанди также призвал жителей Дагестана отпраздновать Ураза-Байрам в узком кругу семьи, не посещать близких, соседей и друзей. "В этом году мы провожаем необычный месяц Рамадан без совместных ифтаров и коллективных намазов в мечетях. Но мы точно знаем, что любое испытание ниспослано нам от Всевышнего Аллаха… Сегодня очень популярно снимать видео. Снимайте поздравления, добрые пожелания и отправляйте друг другу", - говорится в призыве Ахмада Афанди, опубликованном на официальном сайте муфтията Дагестана.

Он категорически не рекомендовал посещать в этом году кладбища. "Оставайтесь дома до тех пор, пока опасность не минует, и можно будет делать это, не рискуя своим здоровьем и нашими близкими", - подчеркнул муфтий.

В "Справочнике" "Кавказского узла" размещены справки о посте месяца Рамадан и празднике разговения после поста - Ураза-Байраме. По случаю праздника принято принимать гостей, посещать своих близких, соседей, знакомых, а также могилы родных. Дату празднования Ураза-Байрама муфтият Дагестана на своем сайте по состоянию на 17.00 мск 21 мая официально не объявлял.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина размещена в материале "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".