Пользователи Instagram поддержали призыв муфтията Дагестана праздновать Ураза-байрам дома

14 мая 2020, 09:30

Призыв муфтията Дагестана праздновать Ураза-байрам дома из-за тяжелой ситуации по коронавирусу в регионе направлен на благо, отметили пользователи Instagram. Некоторые комментаторы заявили, что будут отмечать праздник несмотря на эпидемию.

Как сообщал "Кавказский узел", председатель муфтията Дагестана Шамиль Алиханов из-за тяжелой ситуации по коронавирусу в республике, призвал верующих праздновать Ураза-байрам дома. Глава муфтията рекомендовал жителям не приглашать гостей, не посещать кладбища, соблюдать режим самоизоляции.

По данным сайта "Стопкоронавирус.рф", на 13 мая в Дагестане зафиксировано 2997 случаев заражения коронавирусом, 1107 пациентов излечились, 26 скончались. Первый случай заражения коронавирусом в Дагестане был подтвержден 27 марта, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.

Пользователи Instagram положительно оценили рекомендацию Духовного управления мусульман Дагестана о соблюдении самоизоляции в Ураза-байрам. К 08.40 мск публикация муфтията набрала 62 465 просмотров, 8608 отметок "Нравится", комментаторы оставили 586 сообщений.

"Придется слушаться наших богословов. Прошу вас, народ, соблюдайте порядок, сидите на карантине в своих домах. Вы же видите, что происходит в Дагестане, во всем мире", – призвал пользователь zzz0005z.

"Как бы печально и непривычно для нас это ни звучало, все же есть вещи, на которые надо обратить больше внимания, это и есть то, к чему нас призывают и врачи, и богословы. Дай Аллах всем нам понимания и терпения", – написал пользователь m_khabib_____.

"Как это ни печально, но обстоятельства требуют от нас этого, так что, братья, давайте прислушаемся к муфтияту, чтобы уберечь нас самих и нашу семью от этой болезни", – отметил пользователь zero_lu_02.

"Грустно, конечно, но это все для нашего блага", – соглашается risalat_sultanova.

"Пора понять, что все меры предпринимаются во благо самих себя. Если сегодня мы проявим терпение и сохраним себя и своих близких, то в ближайшее время мы избавимся от всего этого. Но если мы сегодня проявляем халатность и подвергаем себя и окружающих опасности, то и праздник Курбан-байрам тоже нам придется встречать и проводить в режиме самоизоляции", – написал пользователь sham_.1990.

"Это, несомненно, очень правильное решение, но это будет за всю мою жизнь первый праздник Ид-аль-Фитр, который я встречу дома и без гостей", – отметил aschotow96.

"Оставайтесь дома, это сейчас самое лучшее, что мы можем сделать друг для друга", – призвала saida307.

"Непременно мы обязаны следовать людям, которые несут ответственность за нас перед Всевышним в данном вопросе. Дабы не оказаться причиной заражения и не заразить других, будем сидеть дома", – написал musa_gabibov.

"В каждом городе, на каждой улице хоронят родных и близких, это не то время чтобы ходить и поздравлять и разносить вирус", – указал пользователь ramazan_uf_05.

Другие пользователи раскритиковали Духовное управление мусульман Дагестана, заявив, что Ураза-байрам нужно праздновать без ограничений.

"К нам приходите, мы и сладости раздадим, и угощать будем. Это мой праздник, я месяц ради Аллаха держала уразу и хочу отмечать и делать милостыню", – написала пользователь 9999999.0.000.

"Просто отмените тогда праздник, какой это праздник без всего перечисленного?" – задался вопросом zalibekov_777.

"Наш муфтият следует не по религии, а по законам. Так держать и продолжать. Рамадан просидели без посещения мечети, так же проведём и Ураза-байрам и все остальные наши праздники", – возмутился пользователь habibi_restoran_.

Как писал "Кавказский узел", из-за сложной ситуации по коронавирусу, власти Дербента ввели в регионе масочный режим. Жителям предписывается носить медицинские маски в общественных местах: в общественном транспорте, магазинах, аптеках, предприятиях и медучреждениях.

В Дагестане с 28 марта запрещены массовые мероприятия, в частности закрыты все торговые точки, кроме продуктовых магазинов и аптек, не работают торговые центры, салоны красоты, рестораны, кафе, бассейны, бани. С 31 марта в регионе введен режим самоизоляции, согласно которому запрещено передвижение, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Минздрав Дагестана связал рост числа заражений в регионе с массовым нарушением режима самоизоляции.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".