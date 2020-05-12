Муфтият Дагестана призвал верующих отметить Ураза-байрам дома

12 мая 2020, 09:26

Из-за тяжелой ситуации по коронавирусу в Дагестане муфтият региона обратился к жителям с призывом отметить Ураза-байрам в семейном кругу. Верующим рекомендовано не приглашать гостей, не посещать кладбища, соблюдать режим самоизоляции.

Как сообщал "Кавказский узел", мусульмане юга России в священный для верующих месяц Рамадан из-за ситуации в регионе по коронавирусу отказались от коллективных молитв в мечетях. Верующие молятся дома и проводят вечерние разговения в Рамадан в семейном кругу.

Праздник Ураза-байрам в этом году выпадает на 24 мая. Месяц Рамадан длится с 24 апреля по 23 мая. Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справочные материалы о Рамадане и Ураза-байраме.

Из-за тяжелой ситуации по коронавирусу в Дагестане муфтият региона призвал жителей к соблюдение режима самоизоляции в Ураза-байрам. "Несомненно, всем нам хочется провести это торжество поздравляя и навещая друг друга, как мы привыкли делать в этот благословенный день. К сожалению, при угрозе заражения опасным вирусом – это невозможно, ведь свирепствующая болезнь уже унесла множество жизней наших братьев и сестер. Муфтият республики категорически настаивает и призывает население региона в праздничный день Ураза-байрам соблюдать режим самоизоляции", – написал вчера на своей странице в Instagram председатель муфтията Дагестана Шамиль Алиханов.

Он призвал верующих не приглашать гостей на праздник, не посещать кладбища и совершить праздничную молитву дома. "Убедительная просьба ко всем жителям Дагестана уберечь наших детей от возможного заражения и не отправлять их собирать подарки и сласти", – написал глава муфтията.

Ранее муфтият Дагестана закрыл одну из мечетей в Кизляре из-за того, что учреждение не соблюдало рекомендацию не проводить религиозные обряды с присутствием людей. Духовное управление региона пояснило свое решение тяжелой ситуацией по коронавирусу и предупредило, что в случае несоблюдения ограничений, та или иная мечеть также будет закрыта.

По данным сайта "Стопкоронавирус.рф", на 11 мая в Дагестане зафиксировано 2772 случая заражения коронавирусом, 968 пациентов излечились, 20 скончались. Первый случай заражения коронавирусом в Дагестане был подтвержден 27 марта, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".