Авторы доклада о федерализме указали на проблемы в отношениях Москвы и регионов Кавказа

17 июля 2019, 05:50

У российских властей был шанс построить отношения с регионами по принципу "сильный центр - сильные регионы", однако эта возможность упущена, говорится в докладе "Угасающий федерализм: Татарстан и Дагестан в условиях продолжающейся централизации", презентованном в Международном "Мемориале". Авторы доклада констатировали, что федеративные отношения в России деградировали.

В пресс-центре Международного "Мемориала" в Москве 16 июля был представлен аналитический доклад «Угасающий федерализм: Татарстан и Дагестан в условиях продолжающейся централизации». Презентовала его один из авторов доклада, директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская, передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на мероприятии.

В презентации доклада также принимали участие глава Центра региональных исследований и урбанистики Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте (РАНХиГС) Константин Казенин, руководитель научного направления "Политическая экономия и региональное развитие" Института экономической политики имени Егора Гайдара Ирина Стародубровская и социолог Екатерина Ходжаева.

Федерализм в классическом смысле в России практически утрачен

По мнению авторов доклада, российские власти упустили возможность построить сбалансированные федеративные отношения.

«Когда к власти пришел Владимир Путин и началось стремительное усиление центра, у России появился шанс построить сбалансированные федеративные отношения по принципу «сильный центр - сильные регионы». Однако эта возможность была упущена. Вместо развития федерации новое руководство страны постепенно лишило регионы былого суверенитета, сформировав сверх-централизованную систему управления», - говорится в докладе.

По мнению авторов доклада, примеры Татарстана и Дагестана, как самой успешно развивающейся национальной республики и одного из социально неблагополучных субъектов соответственно, служат хорошей иллюстрацией трансформации отношений центра и регионов в современной России.

Российский федерализм в классическом смысле политического устройства, основанного на принципах субсидиарности, взаимозависимости уровней управления, прозрачного согласования интересов, взаимной адаптации, фактически утрачен, говорится в докладе.

Отношения республик и центра находятся в кризисе

«Федерализм заменен патрон-клиентским отношениями. Идет фрустрация со стороны элит, недовольных нивелированием федерализма. Однако федерализм до сих пор вшит в законы РФ, что оставляет надежду, что его потенциал ещё может быть возрожден», - сказала на презентации Екатерина Сокирянская.

Ирина Стародубровская отметила, что федерализм в демократических странах означает обеспечение прав граждан при возможности регионов их дифференцировать.

«В истории с языками (это) четко проявляется. Вроде бы есть субъект федерации, который имеет право вводить язык. Но кто именно? Элита. А население? Оно имеет право на свой выбор?» - задалась она вопросом.

По мнению Стародубровской, Дагестан - реальный альтернативный проект.

«Это проект исламистский. Они финансировали не языки, а мечети. И проблема языка там маргинальна», - отметила она.

Стародубровская указала, что отношения национальных республик и центра сейчас находятся в кризисе.

«Спровоцирован он шагами федерального центра по унификации. Но он имеет интересные проявления. Например, в Ингушетии. Активизируется колониальный дискурс. Сейчас там обсуждается, что был великий шейх, который предрекал, что Ингушетия будет под Британией и надо учить английский», - заявила она.

Стародубровская обратила внимание, что в настоящее время тематика протестных акций в Дагестане и Москве периодически стала совпадать.

«В Дагестане протестное движение в 2011-2012 годах отстранялось от того, что в Москве. Сейчас есть общий дискурс Дагестана и Москвы. Например, в республике солидаризировались в поддержке Голунова», - отметила она.

6 июня силовики в Москве задержали журналиста сайта "Медуза" Ивана Голунова по делу о торговле наркотиками. После многочисленных акций протеста МВД России заявило, что доказательств вины Голунова не найдено, после чего он был освобожден.

Власти Дагестана хотят "пустить на самотек" решение проблем

Упомянутое в докладе откладывание решения земельных проблем, которые имеют потенциал межнациональных споров и конфликтов, скорее имеет позитивное значение, считает Константин Казенин.

«Проблема ли это? Ведь в Дагестане межнациональных конфликтов как таковых нет. Но есть риск осложнений. К примеру, существует проблема земель отгонно-пастбищного животноводства, а также проблемы в Новолакском и Ауховском районах. Первые месяцы у нынешней команды (главы Дагестана Владимира Васильева) было намерение быстро "разрулить" эти проблемы. Но теперь тенденции поменялись. Сейчас есть желание уйти от решения, пустить на самотек. Ведь на самом деле эти вопросы не имеют однозначного решения [...] Именно они и вызовут недовольство с той или иной стороны. Например, если передать земли отгонного животноводства либо равнинным районам, либо пользователям», - пояснил Казенин.

14 июня 2017 года в ауле Терекли-Мектеб прошел общероссийский съезд ногайского народа, в котором приняли участие около шести тысяч делегатов. Съезд был организован инициативной группой, заявившей об обострении земельного вопроса, связанного с планами властей Дагестана присвоить поселениям, находящимся на землях отгонного животноводства, статус населенных пунктов. По мнению жителей ногайского района республики, таким образом идет наступление на территории компактного проживания ногайцев. В ноябре того же года участники общероссийского съезда ногайского народа призвали врио главы Дагестана Владимира Васильева отменить закон "О статусе земель отгонного животноводства в Республике Дагестан" и передать земли в собственность Ногайского района. 24 марта состоялось собрание, участники которого заявили, что Ногайская степь превращается в зону экологической катастрофы.

По его мнению, для решения этих вопросов важно налаживать диалог между сторонами.

"Но на это нужна воля региональных властей и муниципалитетов", - сказал Казенин, добавив, что власти не должны бояться брать на себя ответственность.

На Северном Кавказе альтернативой централизации может стать клановая система

Казенин также остановился на теме восприятии общественным мнением Дагестана «варягов у власти».

«Согласно исследованиям [...], основной вопрос в восприятии власти - это чем обернется курс на «обеление» экономики. К примеру, если обывателю не нужно будет платить в три раза больше за газ, потому что на него списывали часть платы рядом стоящего кирпичного завода, то вне зависимости от этнического состава правителей он будет доволен ими. А если, к примеру, фермер лишится возможности реализовать продукцию, если построят мегамоллы, то восприятие будет негативным вне зависимости от того, кто проводник такой политики», - отметил Казенин.

По его словам, вопрос о национальных языках в Дагестане сложный, но не конфликтогенный.

«Там даже некоторые бесписьменные языки, такие, как андийский, не испытывают проблем в изучении и передаче его молодому поколению», - сказал Казенин.

Вместе с тем он высказал мнению, что на Кавказе в целом, и в Дагестане в частности, не федерализм может стать альтернативой централизации.

По словам Казенина, на Северном Кавказе альтернативой централизации могла бы стать архаическая клановая система.

«Если бы было наличие вменяемых политических сил. Но других факторов, кроме кланов, нет», - считает Казенин.

Екатерина Сокирянская не согласилась с этим тезисом.

«Мы судим о системе, которая не давала обществу механизмов очищения. Конечно, децентрализация может в первое время приведет к дестабилизации. Но когда государственные институты не работают, работает патрон-клиентская система. А выборы дадут возможность появиться новым лидерам», - поделилась она своими ожиданиями.

Казенин, однако, возразил этим доводам.

«В Дагестане осталось 2-3 клана, и вряд ли они дадут свершиться абсолютно свободному выбору», - сказал он.

Свой скепсис выразил и руководитель программы "Горячие точки" Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов.

«О каких свободных выборах сейчас может идти речь? Мы ведь видим, что происходит с выборами даже в Москве», - посетовал он.

Отношение к "варягам у власти" зависит от улучшения уровня жизни

Координатор программы "Гендерная демократия" Фонда Генриха Бёлля, социолог Ирина Костерина спросила у авторов доклада, почему не затронута Чечня и Ингушетия.

«Особенно Ингушетия сейчас острый регион. Да и без обсуждения, что делает Чечня, непонятно, что было и будет происходить на Кавказе», - сказала она..

По словам Сокирянской, доклад, несмотря на то, что затронул всего два региона, опубликован на 127 страницах, хотя и предполагался коротким.

Костерина отметила также, что ситуация в Татарстане и Дагестане разная и может рассматриваться через призму разных понятий: в первом случае - как стремление к децентрализации, во втором - как деколонизация.

«Татарстан более интегрирован и вряд ли там будут мысли, что отношения республики с центром - это отношения империя-колония. А вот Кавказ, Дагестан - это что-то висящее с краю, проблематичное. И регион ощущает себя маргинализированным», - подчеркнула она.

Сокирянская согласилась с термином "деколонизация" и обрисовала свое отношение к «варягам» в Дагестане.

"Да, действительно, к «варягам» отношение зависит от того, смогут ли они улучшить качество жизни. А поскольку качество жизни сейчас улучшается совсем немного и далеко не у всех, то в этом контексте всплывает вновь внешний маркер. Мол, нам не доверяют [...] В отношении к Васильеву и Здунову существуют различия. Васильев - федеральный чиновник, равноудаленный, ведет себя весьма мягко, не говорит глупостей, как предыдущий глава, и отношение к нему в целом позитивное. А к Здунову отношение не очень хорошее. Все-таки ожидалось, что премьер-министр должен был быть «свой». К тому же Здунова считают молодым и недостаточно опытным для этой должности", - отметила она.

Кроме того, по словам Сокирянской, важно, что "со Здуновым приходит и татарстанский бизнес, и приходит недостаточно прозрачно".

"Хотя он может быть и на пользу приходит, ведь в Дагестан идут инвестиции. Но со стороны премьера не налажена работа по обратной связи. Давно нет начальника пресс-службы. И если чиновники что-то объясняют, то только в виде формальной отчётности. Все это сказывается на отношении людей. И если в интервью поначалу говорят, что не важно, кто у власти - дагестанец, татарин или мордвин, то по мере углубленного обсуждения проблем тут уже начинается тот самый «колониальный дискурс», - сказала Сокирянская.

Владимир Васильев 5 февраля 2018 года отправил в отставку правительство Дагестана после того, как были задержаны и доставлены в Москву врио главы правительства республики Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования и науки Дагестана Шахабас Шахов. Председателем правительства Дагестана был избран министр экономики Татарстана Артем Здунов.

Социолог Екатерина Ходжаева, говоря о термине «успешный опыт» в контексте Татарстана, отметила, что под ним подразумевается консолидация элиты в республике и удачное продвижение интересов региона при поддержке населения.

«Не только татарского. Поэтому татарстанский дискурс не деколонизационный», - считает она.

В докладе почти не затрагивается собственно религиозный фактор, хотя его важность не умаляется, сказала после мероприятия корреспонденту "Кавказского узла" Екатерина Сокирянская.

«Просто исламизму много уделяли внимания. А сейчас он схлынул», - отметила она.

В свою очередь Ирина Стародубровская заявила, что "не списывала бы" исламистский проект.

«Он есть и он модифицируется. Повысилась роль религиозных лидеров в сохранении языка. Но это уже тема для отдельного исследования», - отметила она.