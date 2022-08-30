Кадыров поддержал примирение Тамаева и Дибирова на фоне своих угроз спортсменам

30 августа 2022, 15:55

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Глава Чечни заявил, что после вмешательства жены муфтия Дагестана Айны Гамзатовой конфликт между блогерами-спортсменами Асхабом Тамаевым из Чечни и дагестанцем Дибиром Махмудовым исчерпан и не должен распространяться на другие сферы в отношениях жителей двух республик. Слова Рамзана Кадырова поддержал сегодня глава Дагестана Сергей Меликов. Призыв Кадырова к примирению прозвучал после его угроз в адрес чеченских спортсменов, которые неподобающе ведут себя за пределами республики.

Как писал "Кавказский узел", чеченские спортсмены обязаны согласовывать с властями свое поведение за пределами республики, объявили 27 августа местные чиновники, объяснив это заботой об имидже чеченского народа. 26 августа Кадыров призвал спортсменов из Чечни, выступающих за пределами республики, соответствовать чеченским правилам, и потребовал от министра Чечни по физкультуре и спорту Валида Эдилова взять это "под полный контроль".

Супруга муфтия Дагестана Айна Гамзатова обратилась с примирительной речью к чеченскому спортсмену-блогеру Асхабу Тамаеву и дагестанскому спортсмену-блогеру Дибиру Махмудову после их конфликта в Махачкале - Махмудов ударил Тамаева за то, что тот заблокировал ему выезд с парковки Она призвала их "простить друг друга ради Всевышнего", отметив перед этим, что оба молодых человека повели себя некорректно. Один "украл чужое время, нарушив правила поведения в общественном месте", а другой "бездумно посягнул на чужое здоровье", заявила Гамзатова. "Издревле на Кавказе платок женщины, брошенный между двумя мужчинами, даже сражающимися насмерть, мог остановить кровопролитие. Надеюсь, что дух настоящих горцев присутствует в вас обоих. Примите это обращение от женщины, которая годится вам в матери, как платок, брошенный на ваш конфликт", – привел слова Гамзатовой 28 августа "Черновик".

Рамзан Кадыров после вмешательства Айны Гамзатовой назвал конфликт между дагестанским и чеченским спортсменами исчерпанным. "Я со всей ответственностью заявляю, что после обращения Айны Заирбековны конфликт можно считать полностью исчерпанным. Чеченский и дагестанские народы всегда свято чтили традиции предков. И мы никому не позволим откровенно пренебрегать этим".

Кадыров также указал, что развивать конфликт не стоит. "Хочу предостеречь тех, кто предпринимает попытки провокаций против чеченских и дагестанских водителей на фоне конфликта Тамаева и Махмудова. Подобных случаев в Чеченской Республике не наблюдается. В этом вопросе нет абсолютно никакого предвзятого отношения. Рассчитываю, что не будет и в Дагестане. Развивать эту тему дальше не стоит никому. Конфликт разрешен", - заявил глава Чечни 29 августа в своем Telegram-канале, не указав конкретные случаи.

В ряде крупных чеченских Instagram*-пабликов публикуются видео о том, как водителей из Дагестана при проезде по территории Чечни сотрудники ГИБДД заставляют снимать тонировочную пленку, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"**. МВД Дагестана назвало провокацией сообщения в соцсетях о таких случаях. "Состоялся также разговор между главами ведомств двух республик, в котором принято решение совместными усилиями не допустить провокаций любого рода. Из-за горстки выскочек, провокаторов и хайповщиков, не может, не должно, и не будет недопониманий между двумя братскими народами. Этого не допустит ни МВД Чечни, ни МВД Дагестана. Соответствующее указание дано руководствами ведомств обеих республик для исполнения на всех уровнях", - говорится в сообщении от 29 августа в Telegram-канале ведомства.

Благодарность Гамзатовой высказал сегодня глава Дагестана Сергей Меликов, указав, что надеется на примирение двух блогеров. "Мудрость женщины способна сохранять мир и взаимопонимание не только в семье, но и между народами. Мы убедились в этом благодаря супруге нашего муфтия, шейха Ахмад-хаджи Абдулаева Айне Гамзатовой, которая сумела «погасить» конфликт между чеченским блогером Асхабом Тамаевым и дагестанским спортсменом Дибиром Махмудовым. Айна Зайирбеговна напомнила о древнем горском обычае, когда женщина, бросив на землю свой платок, предотвращала кровопролитие", - указал Меликов в своем Telegram-канале.

Глава Чечни 25 августа, на следующий день после конфликта Тамаева и Махмудова, выступил в своем Telegram-канале с угрозами привлекать к ответственности спортсменов, которые неправильно себя ведут, в том числе за пределами республики. "Любой спортсмен должен являться примером для молодежи. Важно, чтобы представители спорта достойно показывали себя не только в состязаниях, но и в любой ситуации. Имеются случаи, когда определенные лица позиционируют себя с чеченскими спортсменами и порочат своими поступками весь наш народ. Вместе с тем позже выясняется, что эти персонажи на самом деле не представляют ни чеченский народ, ни чеченскую школу спорта и действуют в своих меркантильных интересах. Будем работать, выявлять и привлекать к ответу", - указал он.

Причиной конфликта стала неправильная парковка машины