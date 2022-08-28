Чиновники обязали чеченских спортсменов согласовывать поведение с властями

28 августа 2022, 12:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Чеченские спортсмены обязаны согласовывать с властями свое поведение за пределами республики, объявили местные чиновники, объяснив это заботой об имидже чеченского народа.

Как писал "Кавказский узел", в июле Рамзан Кадыров пообещал, что выходцев из Чечни, дискредитирующих чеченский народ своим поведением, будут возвращать в республику и принуждать к мытью полов. Советник главы Чечни и депутат Госдумы Адам Делимханов подтвердил готовность исполнить поручение Кадырова.

Представители властей провели с чеченскими "спортсменами-блогерами" разъяснительную беседу о недопустимости развязного поведения, порочащего честь и достоинство народа, сообщило поздно вечером 27 августа государственное ИА "Чечня Сегодня".

Со спортсменами встретились министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, министр по физкультуре и спорту Валид Эдилов, руководитель Совета безопасности Чечни Апти Алаудинов и замглавы МВД Аслан Ирасханов. За пределами республики спортсменов воспринимают как представителей чеченского народа, и они "не имеют никакого морального права своими необдуманными действиями ставить под сомнение устоявшиеся вековые традиции и ценности", сообщили чиновники.

"Духовно-нравственному воспитанию молодежи, сохранению культурного кода в ЧР уделяется особое внимание. Глава ЧР […] держит этот вопрос на личном контроле. И где бы ни жили чеченцы, если они позиционируют себя как представители чеченского народа, им необходимо помнить, что быть чеченцем – значит соблюдать огромное количество этических обязательств", – привело агентство слова Ахмеда Дудаева.

Фрагмент видеозаписи встречи опубликован в ночь на 28 августа в Telegram-канале "ЧПГрозный95". На нем представители властей, слова которых перевел на русский язык "Кавказский узел", обращаются к спортсменам.

"Спортсмены говорят ненужные вещи, пустословят и одеваются неподобающим образом... Вы должны знать, что вы чеченцы, и если выступаете где-то – соответствовать. Вы за пределами Чечни представляете нашу республику и нашего главу. Поэтому вас собрали тут, чтобы донести до вас то, что вы делаете неправильно, и вам не позволят это делать", – сказал, в частности, Валид Эдилов.

Он пообещал назначить "человека, который с этого момента будет это контролировать". "Отныне сообщайте ему, что собираетесь делать, и мы вам скажем, как можно поступать, а как нельзя", – распорядился министр спорта. "Никому не разрешат делать то, что запрещено чеченскими правилами", – добавил в свою очередь Ахмед Дудаев. Глава Совбеза Чечни Апти Алаудинов потребовал от спортсменов "следить за тем", что они говорят другим. "Давайте не портить имидж нашего народа", – сказал он.

26 августа в том же Telegram-канале был опубликован фрагмент видеозаписи встречи Рамзана Кадырова с Валидом Эдиловым. "Рамзан Кадыров поручил вернуть домой чеченских спортсменов, которые неподобающе ведут себя за пределами родины", – говорится в аннотации к ролику.

На видео Кадыров призвал спортсменов из Чечни, выступающих за пределами республики, соответствовать чеченским правилам, и потребовал от Валида Эдилова взять это "под полный контроль". "Спортсмен или артист должен полностью соответствовать статусу чеченца, либо пусть признается публично, что не является чеченцем", – сказал глава Чечни, слова которого перевел на русский язык "Кавказский узел".

На распоряжение чеченских чиновников обратил сегодня внимание читатель "Кавказского узла" с ником angel. "[Кадыров] привык к тому, что в Чечне любое его распоряжение или предложение исполняется "быстро, точно и в срок", как говорили в армии. Вот дал он пару дней назад указание министру спорта Эдилову указание возвращать в республику спортсменов, что ведут себя "неподобающе" за пределами республики, и вот уже вчера провластные сайты и паблики сообщили о том, что с чеченскими спортсменами-блогерами "провели разъяснительную беседу о недопустимости развязного поведения, порочащего честь и достоинство народа"", – написал он в комментарии к материалу о требовании Кадырова отменить отпуска для военных на период операции на Украине.

Напомним, в августе 2020 года власти Чечни заставили вернуться из Москвы около ста уроженцев Чечни, которых силовики причислили к наркоманам и правонарушителям. Молодые люди тогда публично раскаялись, а Адам Делимханов объявил, что все возвращенные будут привлечены к общественным работам. В качестве наказания возвращенным из Москвы чеченцам пришлось заниматься уборкой мусора на улицах и другими работами, рассказали в сентябре 2020 года их родственники.

Форма и тон обращения Делимханова к возвращенным из Москвы чеченцам показывают желание властей Чечни контролировать выходцев из республики по указу Кремля, предположил тогда кавказовед Руслан Кутаев. Демонстрация силы укоренилась в манере выражения у представителей чеченской власти, отметила правозащитница Светлана Ганнушкина.

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