Аналитики усмотрели в наставлениях Делимханова демонстрацию силы чеченскими властями

02 сентября 2020, 22:39

Форма и тон обращения Адама Делимханова к возвращенным из Москвы чеченцам показывают желание властей Чечни контролировать выходцев из республики по указу Кремля, считает активист Руслан Кутаев. Демонстрация силы укоренилась в манере выражения у представителей чеченской власти, отмечают правозащитница Светлана Ганнушкина и директор центра "Сова" Александр Верховский.

Как писал "Кавказский узел", в начале августа власти Чечни заставили вернуться из Москвы около ста уроженцев региона, силовики назвали их наркоманами и правонарушителями. Молодые люди публично раскаялись. Депутат Госдумы и советник главы Чечни Адам Делимханов объявил, что все возвращенные будут привлечены к общественным работам. В конце августа в соцсетях был опубликован отрывок из выступления Делимханова. Его призыв не совершать правонарушений, выезжая за пределы республики, сформулирован провокационно и унизительно по отношению к местным жителям, посчитали пользователи Instagram.

Отрывок из выступления Делимханова в начале августа перед возвращенными из Москвы молодыми людьми был опубликован в Instagram-пабликах eldit_net и "ЧП Грозный_95". Советник Кадырова с иронией повторяет аргумент "не дома мы, мы не дома". "Если даже не дома, кто мужчина, [попробуйте,] сделайте где-то что-нибудь!" - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Адама Делимханова.

Адам Делимханов выбрал неправильный тон в своем выступлении перед возвращенными из Москвы молодыми чеченцами, но не преследовал цель спровоцировать на какие-то действия наиболее смелых и отчаянных из них, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев

«Мне кажется, Делимханов просто выбрал неправильный тон разговора, поэтому создалось ощущение, что он хочет конфликта. Здесь, скорее всего, была попытка сказать, что, если вы даже не дома будете совершать правонарушения, то это в любом случае дойдет до властей, которые примут меры. В чеченском языке очень важна тональность разговора. А мужчина ты или нет, решает не власть, а твоя семья, общество, твои взаимоотношения с ними. Здесь Делимханов не хотел кого-то унизить, спровоцировать конфликт. Была просто попытка показать жесткость власти в этом вопросе», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Руслан Кутаев.

Ранее глава МВД республики Руслан Алханов обвинил возвращенных из Москвы в дискредитации чеченского народа, а 17 августа часть из них приняла участие в товарищеском футбольном матче, организованном Минспорта республики. Один из игроков сообщил, что к участию в матче его принудили через участкового. После игры молодые люди получили подарки и денежные премии. Местные жители отметили, что нарушителей унижают, а на их родных оказывают давление вместо того, чтобы наказывать виновных по закону. Правозащитники такую борьбу с правонарушениями сочли неэффективной, а пользователи соцсети раскритиковали пресс-секретаря Кадырова за оправдание публичных унижений.

По его словам, чеченские власти стараются так жестко контролировать выходцев Чечни по указу Кремля. «Сегодняшняя чеченская власть имеет задачу контролировать чеченское общество. Это задание поставили федеральные власти. То есть этот жесткий контроль – установка Кремля. Там понимают и осознают, что, если внутри Чечни удалось подавить общество, то за пределами республики это делать сложно. А вне Чечни достаточно большое количество людей, которые свободно мыслят и готовы к изменениям. А у представителей Кадырова в регионах есть своя задача искать и находить тех выходцев Чечни, которые могут иметь критическую позицию в отношении властей, подавить инакомыслие среди выходцев Чечни, проживающих в других регионах», - отметил Руслан Кутаев.

Он также добавил, что после рекомендации аппарата полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе для глав субъектов Северного Кавказа разработать правила поведения для молодежи за пределами своих республик в 2010 году, такие правила на официальном уровне нигде не появились, и существующая практика с порицаниями чеченцев и жестким контролем никак не связана с этими рекомендациями.

В июле 2010 года аппарат полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе порекомендовал главам субъектов СКФО разработать правила поведения для молодежи за пределами своих республик. Как заявили в полпредстве, уроженцы некоторых субъектов СКФО, выезжая за пределы своих республик, иногда ведут себя, не считаясь с мнением окружающих, тем самым, "хоть и не нарушая закон, но нарушая нормы поведения".

О разработанных правилах поведения для молодежи за пределами северо-кавказских республик не знает и глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина. При этом она сообщила о неосуществившихся намерениях написать кодекс поведения кавказцев в Москве.

«Я не знаю таких «правил поведения», которые бы распространились в республиках СКФО на официальном или полуофициальном уровне. Но я помню, что в начале 1990-х, когда в Москве были большие накаты на выходцев Кавказа - я тогда была членом Совета при Госдуме - предлагалось написать кодекс поведения кавказцев в Москве. Но я была против, честно говоря. То есть, грубо говоря, можно было себя хорошо вести в Москве, а в других местах – нет. Эта инициатива, конечно, заглохла. Других таких случаев я не знаю», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Светлана Ганнушкина.

По ее словам, существующая сейчас практика с порицаниями чеченцев и жестким контролем не связана с драками с участием чеченцев и рекомендациями полпреда президента в СКФО. «Эта практика используется Кадыровым для установления полного контроля над чеченцами. Не важно, в республике или за ее пределами. Это и есть тоталитаризм. Он себя чувствует полноправным хозяином. Власть вмешивается во все сферы человеческих отношений. Его цель – полный контроль. В том числе над чеченскими общинами в других регионах России. Ведь там могут быть инакомыслящие, люди с другой позицией. Чеченские власти стараются поставить под свой контроль и определить свои правила во всех областях и везде», - отметила правозащитница.

Что касается слов Делимхванова, то, по мнению Ганнушкиной, формулировка «пусть попробуют» вызывает отторжение, несмотря на то, что призыв в целом носит положительный характер. «Что это значит? Что это за угрозы? Я не думаю, что он умышленно провоцирует, но вот эта его формулировка может привести к тому, что наиболее смелые все-таки решат доказать, что они мужчины и могут совершать правонарушение. Такой фразой он вольно или невольно демонстрирует свою власть и силу, демонстрирует то, что нет закона, есть я, и если ты что-то сделаешь, я с тобой расправлюсь», - сказала Ганнушкина.

Власти Чечни и лично Рамзан Кадыров формируют "кодекс поведения чеченца", заключил востоковед Михаил Рощин по итогам кампании против нарушителей традиций в Чечне в 2019 году. При этом историк Алексей Малашенко счел, что навязывание норм поведения ведет к снижению популярности Кадырова.

Директор информационно-аналитического центра "Сова" Александр Верховский также считает, что практика с порицаниями чеченцев и жестким контролем никак не связана с этой ситуацией и рекомендациями.

«Эта практика развивалась в Чечне. Про другие республики такое мы не слышим и не видим. Мы часто слышим о применении этой практики в Чечне. Но она не сложилась в результате рекомендации аппарата полпреда президента при СКФО о разработке «правил поведения». Тогда не имелось в виду разработать правила, чтобы не нарушались законы. Законы и так должны были не нарушаться. Мне кажется, тогда была попытка разработать какие-то бытовые правила общения, поведения», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Александр Верховский.

По его словам, Кадыров с помощью этой практики желает установить контроль над чеченскими общинами. «А любой контроль - это механизм осуществления власти. Чем шире контроль, тем больше у тебя власти. Я думаю, что именно к этому и сводятся действия Кадырова. Я думаю, что Кадыров давно уже выступает, пытается представить себя лидером не только Чеченской республики, но всех этнических чеченцев, где бы они ни жили», - отметил Верховский.

Он уверен, что Делимханов не хотел спровоцировать конфликт. «Слова Делимханова – это демонстрация силы. Это сейчас достаточно укорененная в чеченской власти манера выражаться. Они часто, когда выступают, переводят вопрос в личную плоскость. Мол, вот тот-то поступил не так, как должен был поступать чеченский мужчина. Цели спровоцировать конфликт не было. Он просто показывал свою силу», - подчеркнул Александр Верховский.

Ранее руководители Чечни неоднократно допускали провокационные обращения к своим оппонентам и жителям республики, не выбирая выражения для обозначения своих требований. Так, 9 апреля Рамзан Кадыров раскритиковал противников соглашения об административной границе между Чечней и Ингушетией, заявив: «Те десять человек, которые пишут в интернетах, что мы не братья с чеченцами, пошли вы к [...]». А 26 сентября 2019 года спикер чеченского парламента Магомед Даудов во время ожидания на границе Чечни с Ингушетией блогера, который, по словам Даудова, оставил ему оскорбительные комментарии в соцсетях и вызвал на встречу, заявил: «Я здесь стою, если ты мужчина, иди сюда» (перевод с чеченского сделан изданием "Кавказ. Реалии").

Принятая в Чечне практика принуждения к публичным извинениям вышла далеко за пределы Кавказа, от принудительных извинений не застрахованы ни политики, ни религиозные деятели, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет". "Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе".