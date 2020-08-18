Возвращенных из Москвы уроженцев Чечни привлекли к участию в футбольном матче

18 августа 2020, 10:33

Молодые люди, объявленные правонарушителями и возвращенные из Москвы в Чечню, приняли участие в товарищеском футбольном матче, организованном Минспорта республики. Участники матча получили подарки и денежные премии, отчитались чиновники.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа ЧГТРК "Грозный" сообщил о том, что власти Чечни заставили вернуться из Москвы около ста уроженцев региона, силовики их причислили к наркоманам и правонарушителям. Молодые люди публично раскаялись. Правозащитники такую борьбу с правонарушениями сочли неэффективной, а пользователи соцсети раскритиковали пресс-секретаря Кадырова за оправдание публичных унижений.

Советник главы Чечни Адам Делимханов объявил, что все возвращенные будут привлечены к общественным работам, а глава МВД республики Руслан Алханов обвинил их в дискредитации чеченского народа. Местные жители отметили, что нарушителей унижают, а на их родных оказывают давление вместо того, чтобы наказывать виновных по закону. Такие действия силовиков и чиновников неэффективны и выглядят попыткой заработать политические очки, указали пользователи социальных сетей и читатели "Кавказского узла".

Игра прошла 17 августа в Грозном, сообщил сотрудник Минспорта Чечни. "По инициативе министра спорта республики был организован товарищеский матч между молодыми людьми, которые ранее были доставлены из Москвы в республику за неподобающее поведение. По окончании матча все его участники получили футбольную форму, а также удостоились денежных премий в размере 10 тысяч рублей каждый", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла". Участники игры "остались довольны и поблагодарили организаторов матча", добавил сотрудник ведомства.

Один из участников матча, рассказал на условиях анонимности, что узнал о предстоящей игре от сотрудника полиции. "Участковый позвонил, сказал, что надо будет принять участие в футбольном матче, который организует для нас Минспорта. Пришлось поучаствовать. Желания особого не было, но в итоге даже понравилось", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Игра прошла на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном, сообщило 17 августа ИА "Грозный-Информ". "Идея проведения товарищеского матча принадлежит министру Чеченской Республики по физической культуре и спорту Хамзату Кадырову. Он пригласил ребят поиграть в футбол на стадионе, подарив им также профессиональные бутсы, футболки и шорты. [...] Игра была проведена в целях пропаганды спорта в регионе в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни", а также интеграции ребят в общественную, социальную и политическую жизнь региона. После завершения матча всем ребятам от РОФ им. первого президента Чеченской Республики было выдано по 10 000 рублей", - сообщило агентство.

Принятая в Чечне практика принуждения к публичным извинениям вышла далеко за пределы Кавказа, от принудительных извинений не застрахованы ни политики, ни религиозные деятели, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе". Новости о практике публичных извинений размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".