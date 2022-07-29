Кадыров пригрозил землякам мытьем полов за нарушения норм поведения

29 июля 2022, 11:42

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Выходцев из Чечни, дискредитирующих чеченский народ своим поведением, будут возвращать в республику и принуждать к мытью полов, пообещал Рамзан Кадыров после инцидента с жителем Хасавюрта Артуром Ильясхановым, допустившим в магазине Нижневартовска оскорбительные высказывания от имени чеченцев. Советник главы Чечни Адам Делимханов подтвердил готовность исполнить поручение Кадырова.

Как писал "Кавказский узел", 23 июля в Нижневартовске 37-летний житель Хасавюрта Артур Ильясханов разбил две бутылки, принадлежащие магазину, из-за того, что ему не продали алкоголь и, назвавшись чеченцем и пригрозив "связями", допустил оскорбительные высказывания в адрес русского сотрудника магазина. Также он подверг сомнению эффективность действий российской армии на Украине. Члены чеченской общины отреагировали на его заявления и встретились с Ильясхановым 25 июля, сообщил в тот же день представитель властей Чечни Аббаз Абдулхажиев. "Сейчас этот вопрос дошел до личного контроля, до Чечни... Завтра мы его, наверное, отправим [в Чечню], и всё. На месте уже найдут рычаги воздействия", – сказал он.

25 июля было также опубликовано видео с извинениями Артура Ильясханова. 26 июля горсуд Нижневартовска арестовал Ильясханова на 15 суток, признав его виновным в возбуждении ненависти или вражды. Ранее после инцидента он был оштрафован на 32 тысячи рублей по статьям о мелком хулиганстве и дискредитации армии. Сам Ильясханов сообщил, что, отбыв срок ареста, хочет вернуться домой в Хасавюрт, однако опасается, что его доставят в Чечню. От представителей чеченской общины поступали угрозы, пояснил он.

Рамзан Кадыров пригрозил принудительными общественными работами чеченцам, которые живут за пределами республики и "позорят свой народ". В разговоре со своим советником, депутатом Госдумы Адамом Делимхановым он поручил привозить домой земляков, "не умеющих себя вести".

"Всю работу, которую мы ведем, портят не имеющие чести и достоинства люди. Раньше мы много над этим работали, привозили их домой. Мы должны беречь свое имя, никому не позволим шутить, где бы он ни находился и каким влиятельным бы ни был. Если не умеет себя вести, то мы привезем домой и заставим швабрами мыть полы", – приводит "Кавказ.Реалии"* перевод слов Кадырова, сказанных на видео, которое опубликовано в ночь на 29 июля в Telegram-канале главы Чечни.

Адам Делимханов на встрече с главой Чечни без подробностей упомянул еще о двух недавних эпизодах, по его словам, связанных с уроженцами республики. Участника "инцидента в Сургуте" (Сургут – один из городов Югры, как и Нижневартовск. – Прим. "Кавказского узла") уже нашли и привезли на родину, а по остальным случаям идет работа, заявил депутат, не уточнив, о каких именно инцидентах идет речь, пишет издание.

В следующей публикации в своем Telegram-канале Кадыров пояснил, что Адам Делимханов "много лет успешно курирует данное направление, оперативно выявляя сообщения о недостойном поведении отдельных уроженцев нашей республики".

"Выезжающие за пределы республики в большинстве случаев отправляются в поисках работы или учебы. Однако их поведение на месте временами оставляет желать лучшего. Такие случаи единичны, но, тем не менее, бросают большую тень на весь чеченский народ, культуру и многовековые традиции. В ходе совещания мы обозначили приоритеты и соответствующие меры, которые необходимо предпринимать против таких правонарушителей… Каждый, кто выезжает за пределы нашего региона, должен знать, что мы не позволим ему порочить честь чеченского народа", - написал Рамзан Кадыров.

Адам Делимханов сегодня ночью в своем Telegram-канале подтвердил готовность выполнить поручение главы Чечни. "Мы приложим все усилия, чтобы донести до молодого поколения ценности, которые достойны нашей религии и народа", - написал он.

Ни Кадыров, ни Делимханов в своих публикациях не уточнили, имеется ли в виду под "инцидентом в Сургуте" инцидент в Нижневартовске, и не пояснили, о каких уроженцах Чечни шла речь на встрече.

Напомним, в августе 2020 года власти Чечни заставили вернуться из Москвы около ста уроженцев Чечни. Молодые люди тогда публично раскаялись. Адам Делимханов объявил, что все возвращенные будут привлечены к общественным работам. В качестве наказания возвращенным из Москвы чеченцам пришлось заниматься очисткой уличных территорий, уборкой мусора и другими работами, рассказали в сентябре 2020 года их родственники.

Форма и тон обращения Делимханова к возвращенным из Москвы чеченцам показывают желание властей Чечни контролировать выходцев из республики по указу Кремля, предположил тогда кавказовед Руслан Кутаев. Демонстрация силы укоренилась в манере выражения у представителей чеченской власти, отметила правозащитница Светлана Ганнушкина.

В октябре 2018 года на общественные работы в Грозном был направлен Турпал Хасиев, по требованию Кадырова возвращенный на родину из Москвы, куда Хасиев уехал на заработки. Поводом для возмущения Кадырова стало видео, на котором Хасиев бросил жестяную банку в сидящих напротив него пассажиров метро со словами: "Ахмат - сила". Молодого человека в Грозном "сразу трудоустроили": он будет убирать улицы и высаживать цветы, заявил Рамзан Кадыров.

Через два дня после публикации видеозаписи инцидента Турпал Хасиев приступил к работе на предприятии "Сурсад", занимающемся уборкой улиц Грозного. Кроме того, он в эфире гостелеканала "Грозный" извинился за свое поведение в метро. Турпала Хасиева публично унизили принуждением к уборке улиц, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни.

Практика публичных извинений с подачи Рамзана Кадырова распространилась и на другие регионы России. Подробнее о ней можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* издание включено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.