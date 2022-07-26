Уроженец Дагестана пожаловался на угрозы от чеченской диаспоры после дебоша в магазине Югры

26 июля 2022, 19:22

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Суд в Нижневартовске оштрафовал арестованного Артура Ильясханова по статье о дискредитации армии. Ильясханов заявил, что боится похищения чеченской диаспорой и ему поступали угрозы.

Как писал "Кавказский узел", 25 июля члены чеченской общины в Нижневартовске заявили, что планируют требовать извинений от уроженца Дагестана за оскорбительные высказывания от имени чеченцев. Выходец из Дагестана Артур Ильясханов, устроивший дебош в магазине, оштрафован за мелкое хулиганство и дискредитацию армии, отчиталась полиция. Сам он объяснил, что повел себя неподобающе и высказал оскорбления от имени чеченцев под влиянием алкоголя. Горсуд Нижневартовска арестовал на 15 суток Артура Ильясханова, признав его виновным в возбуждении ненависти или вражды после оскорбительных высказываний от имени чеченцев в одном из местных магазинов. Ильясханов заявил, что обжаловать решение суда не планирует, но пожаловался, что был спровоцирован.

Из разговора на видеозаписи инцидента, которую опубликовало издание Muksun.fm, следует, что уроженец Северного Кавказа разбил две бутылки, принадлежащие магазину, из-за того, что ему не продали алкоголь. Посетитель магазина заявил, что разбил бутылки, потому что "психанул", и отказывается возместить ущерб и убрать с пола осколки. Он также говорит, что чеченец не будет подтирать с пола лужу русскому. В конце видео он подвергает сомнению эффективность действий российских военных на Украине и произносит слова поддержки Америке и Украине.

Нижневартовский горсуд оштрафовал сегодня уроженца Дагестана Артура Ильясханова на 30 тысяч рублей, сообщил сегодня телеканал "Мегаполис" в своем Telegram-канале.

Решение о штрафе было вынесено 25 июля. Также в суде находится на рассмотрении протокол о неповиновении законному требованию сотрудника полиции, следует из информации на сайте суда.

Ильясханов заявил, что после того, как отбудет административный арест, хотел бы вернуться домой, однако его хотят доставить в Чечню, следует из расшифровки беседы Артура Ильясханова с представителем правоохранительных органов, которую опубликовало сегодня издание Neft.

"А вы сам- то хотите?" - спросил его силовик. "Нет", - ответил Ильясханов. "А вы боитесь, что вас туда доставят?" - поинтересовался силовик. "Ну да", - сказал дагестанец. "Вам угрожают?" - уточнил представитель правоохранительных органов. "Есть угрозы", - сообщил Ильясханов. "Вы опасаетесь?" - спросил силовик. "Да", - подтвердил Ильясханов. "Угрозы от диаспоры чеченской?" - конкретизировал силовик. "Да", - ответил дагестанец.

Издание также опубликовало фрагменты аудиозаписи беседы, на которой приведены в основном слова Ильясханова. В том числе дагестанец говорит, что его родные не в курсе ситуации, в которой он казался. "Кавказский узел" не может подтвердить достоверность этой аудиозаписи.

Ранее представитель уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике в Югре Аббах Абдулхажиев заявил, что "этот человек нами лично, если он считает себя чеченцем, будет наказан", следует из видео, опубликованного 25 июля в Telegram-канале "Мегаполис ЮГРА".

Председатель "Национально-культурного центра народов Дагестана имени Расула Гамзатова" Магомед Курбанов осудил поведение Ильясханова. "Никому не подобает себя так вести, независимо: дагестанец он или чеченец. Мы находимся в России, Россия наш общий дом", - приводятся его слова в публикации от 25 июля.

Артура Ильясханова не будут увозить в Чечню, уверен представитель главы республики Дагестан в ХМАО Низами Магомедов, говорится в другой сегодняшней публикации издания Neft. "Чеченцам-то он, дагестанец, зачем нужен? Для чего? Для чего его забирать туда? На общественные работы? Там и без него хватает (...) своих нарушителей. Так что никому он не нужен, он просто, может быть, хочет вокруг себя создать ажиотаж нездоровый. (...) Каждый должен за свои деяния отвечать. Строго по закону. Есть закон — пусть отвечает. Его никто не заберет. Его там еще кормить, поить. Кому он там нужен? Не переживайте", - приводятся слова Магомедова в другой сегодняшней публикации издания.

В словах об угрозах Ильясханову усомнилась и уполномоченный по правам человека Югры Наталья Стребкова. "Ему никто не угрожает, напротив, с ним общаются его, будем так говорить, соратники из диаспоры, и они совместно решают его дальнейшую судьбу, - рассказала Наталья Стребкова изданию "86.ru".

По словам уполномоченного по правам человека, Артур находится под арестом, где ему не могут угрожать. Информация об угрозах Наталье Стребковой не поступала. Омбудсмен отметила, что в изоляторе "раздельное содержание таких людей". "Напротив, мы знаем, что он раскаивается и признает тот факт, что совершил в нетрезвом состоянии. Никаких угроз в отношении него и жизни, здоровью не зафиксировано и полагаю, что быть не может", - заявила Наталья Стребкова.

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