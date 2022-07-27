Кавказоведы поспорили о мотивах извинений Ильясханова за инцидент в Нижневартовске

27 июля 2022, 13:07

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Представители чеченской общины Югры вынудили уроженца Дагестана Артура Ильясханова публично извиниться за высказывания от имени чеченцев, указали кавказовед Руслан Кутаев и правозащитница Светлана Ганнушкина. Извинение за поведение в нетрезвом виде могло быть искренним, возразил кавказовед Алексей Малашенко.

Как писал "Кавказский узел", 23 июля в Нижневартовске 37-летний житель Хасавюрта Артур Ильясханов разбил две бутылки, принадлежащие магазину, из-за того что ему не продали алкоголь и, назвавшись чеченцем, допустил оскорбительные высказывания в адрес русского сотрудника магазина. Также он подверг сомнению эффективность действий российской армии на Украине. Члены чеченской общины намерены потребовать от него извинений за оскорбительные высказывания от имени чеченцев, а также отправить его на Украину, заявил 25 июля представитель чеченских властей в Югре. В тот же день было опубликовано видео с извинением Ильясханова, в котором он пояснил, что 22 июля приехал в Нижневартовск и после встречи с друзьями и коллегами "выпил изрядно и повел себя неподобающе". Также он озвучил готовность участвовать в военной операции на Украине. При этом на кадрах видна гематома на лице Ильясханова.

26 июля горсуд Нижневартовска арестовал Артура Ильясханова на 15 суток, признав его виновным в возбуждении ненависти или вражды. Ранее после инцидента он был оштрафован на 32 тысячи рублей по статьям о мелком хулиганстве и дискредитации армии. Ильясханов сообщил, что, отбыв срок ареста, хочет вернуться домой в Хасавюрт, однако опасается, что его доставят в Чечню. От представителей чеченской общины поступали угрозы, пояснил он.

Артур Ильясханов извинился под давлением представителей чеченской общины Югры, уверена председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина. "Влияние было оказано со стороны чеченской общины. Они же обещали провести с ним беседу и объяснить, в чем он не прав. Видео с извинениями – результат их беседы. В пользу этой версии говорят и синяки под глазами парня, и заявление общины о намерениях встретиться с ним", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Заявление Ильясханова о готовности отправиться на Украину также сделано под давлением, убеждена правозащитница. "В этом нет никаких сомнений. С ним провели беседу, и он вдруг захотел поехать туда. Просто так такое желание не возникает ни у кого – в нормальном состоянии, я имею в виду. Вероятно, что он, действительно, поедет туда, если особо не будет сопротивляться против этой идеи. Вполне возможный сценарий", – сказала Ганнушкина.

Представители чеченской общины встретились с Ильясхановым, сообщил уполномоченный по правам человека Чеченской республики в ХМАО Аббаз Абдулхажиев. "Сейчас этот вопрос дошел до личного контроля, до Чечни. Мы с ним встретились, он сидит, раскаивается, плачет. Но мы ему сказали, что надо было думать. Чего приехал сюда? Порядки свои устанавливать? На работу устроиться приехал и вот тебе – устроился. […] Ты в чужом городе, приехал заработать, а не проблему искать. Завтра мы его, наверное, отправим [в Чечню], и все. На месте уже найдут рычаги воздействия", – процитировало 25 июля Абдулхажиева издание NEFT.

По мнению Ганнушкиной, из-за политики чеченских властей "везде, в том числе на Западе, образовалось мнение, что все чеченцы – над законом". "Из-за этого повсюду думают, что они поступают по логике силы, не учитывая законы. И это уже не только в других регионах РФ, но и за пределами страны. Например, из-за этого чеченцев уже не принимают в Европе, даже тех, у кого реально проблемы с властями, кого реально преследуют и кому нужна помощь. Не говоря уже про остальных", – подчеркнула она.

В том, что на Артура Ильясханова было оказано давление со стороны чеченской общины, не сомневается и президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев. "Я думаю, что представителю чеченской диаспоры в Нижневартовске надо самому поехать […] на Украину и там реализовать свой патриотизм, а не заставлять других приносить извинения и заявлять о готовности поехать [на Украину]. Он записал видео и извинился не просто так. С ним провели "беседу", после чего он пришел к такому выводу, что ему надо [участвовать в военной операции]. Здесь нет сомнений", – сказал Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, брутальный образ чеченцев создается с подачи Кремля. "В Кремле, без сомнения, культивируют образ чеченца-бандита. А чеченские власти всячески пытаются придать законность своим […] действиям, показывая преданность федеральному центру", – сказал кавказовед.

Сомнение в том, что извинение Ильясханова записано по принуждению, высказал сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, автор книги "Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности" Алексей Малашенко. "Практика показывает, что такие видео с извинениями, да, записываются после встреч с представителями чеченской диаспоры или власти. Но здесь, возможно, другая ситуация. Он же устроил пьяный дебош. Может быть такое, что он, когда трезвый, считает иначе, поддерживая действия власти", – поделился кавказовед своими предположениями с корреспондентом "Кавказского узла".

Синяки под глазами уроженца Дагестана могли появиться во время конфликта в магазине, добавил он. "Может, в магазине это было или во время встречи с диаспорой. Такая практика уже была, поэтому исключать не могу, но и однозначно утверждать тоже", – подчеркнул Алексей Малашенко.

Образ чеченцев, которые решают вопросы силой, формируется властями республики, считает он. "Так поступают власти республики, а остальные видят их поступки и считают, что вот именно так и надо поступать", – пояснил кавказовед.

Практика публичных извинений с подачи Рамзана Кадырова распространилась и на другие регионы России. Подробнее о ней можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

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Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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