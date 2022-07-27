Инцидент с уроженцем Дагестана подчеркнул позиции чеченской общины в Югре

27 июля 2022, 11:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Реакции представителей властей Чечни в ХМАО на инцидент с участием уроженца Дагестана предшествовали их публичные выступления в связи с конфликтами различного масштаба: от избиения школьницы до обращения мэра Лянтора к Адаму Делимханову. В городах Югры действуют крупные и влиятельные чеченские общины, пояснили ранее кавказоведы.

Как писал "Кавказский узел", 26 июля горсуд Нижневартовска арестовал на 15 суток уроженца Дагестана Артура Ильясханова, который в одном из местных магазинов высказывал оскорбления от имени чеченцев. Суд признал его виновным в возбуждении ненависти или вражды. Ильясханов сообщил, что потом хотел бы вернуться домой в Хасавюрт, однако опасается, что его доставят в Чечню. От представителей чеченской общины поступали угрозы, пояснил он.

23 июля 37-летний Ильясханов разбил две бутылки, принадлежащие магазину, из-за того, что ему не продали алкоголь, и, назвавшись чеченцем, допустил оскорбительные высказывания в адрес русского сотрудника магазина, а также подверг сомнению эффективность действий российских военных на Украине. Он оштрафован на 32 тысячи рублей по статьям о мелком хулиганстве и дискредитации армии, сообщили в полиции Югры. Члены чеченской общины планируют требовать от него извинений за оскорбительные высказывания от имени чеченцев, заявил 25 июля представитель чеченских властей в Югре. В тот же день было опубликовано видео с извинением Ильясханова, в котором он пояснил, что 22 июля приехал в Нижневартовск и после встречи с друзьями и коллегами "выпил изрядно и повел себя неподобающе".

Представители Кадырова в ХМАО реагируют и на конфликты школьников, и на публикации чиновников

Конфликт в магазине Нижневартовска стал не первым инцидентом, на который публично отреагировали представители чеченских властей в ХМАО-Югре. 28 ноября 2021 года представитель главы Чечни в этом регионе Адлан Орзалиев потребовал от губернатора Натальи Комаровой и руководства силовых структур Ханты-Мансийского округа расследовать избиение школьниками 13-летней девочки-чеченки в Нижневартовске. Девочку унижали и избили из-за ее национальности, заявил Орзалиев.

"Требуем тщательного расследования этого избиения, привлечь к ответственности не только участников избиения, но и их родителей, так как в нашей многонациональной стране не должно быть унижения по национальному признаку, тем более избиения ребенка из-за ее национальной принадлежности", - сказал он.

Однако полиция Югры не усмотрела национальной подоплеки в избиении девочки. "Причиной инцидента стало желание десятилетнего мальчика подшутить над девочкой", - заявила пресс-служба ведомства, добавив, что родители школьников привлечены к административной ответственности по статье о неисполнении родительских обязанностей.

В октябре того же года члены местной чеченской общины были заподозрены в попытке устроить самосуд над сотрудником полиции, который на личном автомобиле столкнулся с машиной другого уроженца Чечни в городе Пыть-Ях.

Представитель чеченской общины Югры оказался в центре скандала и в июне 2020 года, когда мэр города Лянтор Сургутского района Сергей Махиня обратился к депутату Госдумы от Чечни Адаму Делимханову и Рамзану Кадырову с просьбой остановить местного предпринимателя, который, по словам мэра, перешел к мести за судебную тяжбу чиновников с ним.

Махиня пояснил в опубликованном 5 июня 2020 года обращении, что бизнесмен Иса Абдулвахабов проводил строительные работы вопреки запретам суда. Есть претензии и к другим объектам, с которыми так или иначе связан Абдулвахабов, добавил мэр Лянтора. Махиня предположил, что сын предпринимателя пытается отомстить ему, занимаясь оппозиционной общественной деятельностью. Кроме того, по словам мэра, его жене и дочерям стали приходить неприятные сообщения, которые, по его мнению, связаны с конфликтом с Абдулвахабовыми. Сын Исы Абдулвахабова Адам назвал обвинения Махини беспочвенными, а свою деятельность объяснил желанием принимать участие в общественно-политической жизни Лянтора.

Представители властей Чечни отреагировали на обращение мэра Лянтора: 9 июня 2020 года представительство главы Чечни в ХМАО сообщило, что Адам Делимханов планирует встретиться с Сергеем Махиней, чтобы разрешить его конфликт с предпринимателем Абдулвахибовым. Сын предпринимателя Исы Абдулвахибова сообщил тогда, что с его семьей никто из окружения Делимханова пока на связь не выходил.

Кавказоведы указали на влиятельность чеченских общин в ХМАО

Обращение мэра Лянтора к Кадырову и Делимханову свидетельствует о том, что за спиной его оппонента стоит "влиятельная группа людей", иначе мэру хватило бы полномочий и рычагов для самостоятельного решения вопроса, указал тогда "Кавказскому узлу" старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов. "Сеть может быть криминальной, исламской, деловой или родственной, но, судя по обращению к чеченскому руководству, в данном случае сеть имеет отношение к «кадыровцам»", - сказал кавказовед.

В городах Югры действуют достаточно крупные чеченские общины, имеющие рычаги влияния на местную власть – исполнительную, законодательную и судебную, отметил тогда старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. "В подобных городах чеченская диаспора может иметь серьезную силу, сопоставимую с силами местного МВД. На них надавить непросто. Мне не кажется, что Абдулвахабов имеет отношение к «кадыровцам». По крайней мере, не обязательно к ним. Это могут быть и самостоятельные чеченцы, те кто укоренился – из «местной тусовки»", - сказал Михаил Рощин.

Югра – это регион, где добываются углеводороды, что делает его "интересным для различных влиятельных группировок и структур", пояснил тогда же "Кавказскому узлу" главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, автор книги "Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности" Алексей Малашенко.

Уроженцы Чечни были задержаны в Сургуте в 2017 году без участия полиции

В январе 2017 года Рамзан Кадыров сообщил о том, что задержаны и доставлены в Грозный два уроженца Чечни, которые, имитируя его голос, вымогали деньги у бизнесмена из Сургута Зубайра Зайнадиева для фонда имени Ахмата Кадырова.

Кадыров опубликовал видео, на котором задержанные признались в содеянном спикеру чеченского парламента Магомеду Даудову. Они пояснили, что на самом деле хотели "оставить эти деньги себе".

При этом пресс-служба полиции Югры сообщила, что не принимала участия в задержании этих людей, и ни в Сургуте, ни в Сургутском районе не было зафиксировано обращений к силовикам с жалобой на это вымогательство. "Ни у нас, ни у сургутских коллег данной информации нет", - заявило ведомство.

Связи между выходцами из Дагестана в ХМАО менее крепки, чем в чеченских общинах

Резонанс получила в 2017 году и история резней в Сургуте, когда 19-летний уроженец Дагестана Артур Гаджиев напал на прохожих в центре города и ранил ножом семерых человек. Гаджиев был убит полицейскими. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство", опубликовав также видеозапись присяги Артура Гаджиева.

Выходцы с Северного Кавказа, в частности, из Дагестана, являются горожанами сибирских городов во втором поколении, поскольку в 1960-х годах для разработки месторождения нефти началась массовая трудовая миграция, которая носила вахтовый характер, сообщил тогда "Кавказскому узлу" руководитель Центра социально-экономических исследований регионов RAMCOM Денис Соколов.

По его словам, второе поколение выходцев из Дагестана в Сибири выросло в отрыве от своих общин, хотя и сохраняет контакты с республикой.

Молодые люди со слабыми исламскими знаниями, городская или безработная сельская молодежь - это "благодатная среда для любого предложения, аналогичного ИГ*", считает Денис Соколов. "Даже радикальный ислам не может сегодня составить конкуренцию ИГ*, потому что это политический проект с громкой пропагандой, возникший в ходе идущей жестокой войны, куда можно прийти и встать на какую-то сторону", - отметил эксперт в материале "Кавказского узла" "Соколов: ИГ* выиграло войну за умы мусульман в Сургуте".

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* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.