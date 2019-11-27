Уроженка Приволжья вернулась домой после обращения матери к Кадырову

27 ноября 2019, 13:42

20-летняя Камиля Абдулкадирова, уехавшая из Нижегородской области в Чечню без ведома родителей, 26 ноября вернулась домой после того, как ее мать попросила Рамзана Кадырова помочь с возвращением дочери.

Как писал "Кавказский узел", 25 ноября стало известно о том, что жительница Нижегородской области Зульфия Абдулкадирова обратилась к Рамзану Кадырову с просьбой помочь вернуть домой ее 20-летнюю дочь Камилю, которая сбежала в Чечню против воли родителей и вышла замуж.

После обращения матери к Кадырову Камиля Абдулкадирова вернулась домой, сообщило 26 ноября нижегородское издание "НН.ру".

Издание обнародовало записанное вечером 25 ноября видеообращение девушки, не уточнив, где оно было изначально опубликовано. "Я полюбила одного человека, хотела выйти замуж за него, но, к сожалению, не получилось. Мои родители против. Мама приедет за мной. Пожалуйста, не надо распускать слухи про чеченцев: они очень хорошие, очень гостеприимный народ. Они приняли меня как хорошего гостя, уважаемого. Завтра улечу. Билеты уже купили", - говорит девушка на видео, снятом в формате селфи.

По словам волонтеров, участвовавших в поисках девушки в Нижегородской области, ее поиски официально завершены, сообщил 26 ноября нижегородский сайт "ProГородНН".

Информацию о том, что Камиля Абдулкадирова вернулась домой, подтвердил ее отец Камил Абдулкадиров. "С моей дочерью все хорошо. За ней в Чечню летала мать. Они уже вернулись", - привела вечером 26 ноября его слова "Комсомольская правда – Нижний Новгород".

Рамзан Кадыров, по состоянию на 13.30 мск, не прокомментировал на своей странице в "ВКонтакте" видеообращение Зульфии Абдулкадировой и сообщение ее дочери.

Напомним, что в Чечне умыкание невест с октября 2010 года под запретом. Подобные браки не должны регистрироваться духовенством, за умыкание невесты установлен штраф в размере одного миллиона рублей, также виновнику может грозить уголовная ответственность.

"Кавказский узел" писал также, что в июле резонанс вызвала история 20-летней жительницы Москвы, которую, по данным кризисного центра "Китеж", родители против воли вывезли в Чечню, чтобы принудительно выдать замуж. Позднее в интернете появилось аудиосообщение девушки о том, что ее не увозили насильно. Член Совета по правам человека Екатерина Винокурова предположила, что девушку заставили сделать это обращение. Женитьба против воли на Северном Кавказе не редкость, пояснили тогда опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.