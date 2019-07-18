Сюжет о вывезенной из Москвы чеченке подчеркнул проблему браков по принуждению

18 июля 2019, 18:07

Показанный вечером 17 июля репортаж телекомпании "Грозный", в котором вывезенная из Москвы девушка опровергает информацию о принуждении к браку, вызвал недоверие у жителей Чечни. "Правовая инициатива" выразила удивление тем, что девушка обвинила правозащитников в слежке. Женитьба против воли не является редкостью на Северном Кавказе, девушке может угрожать насилие, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 июля активистка кризисного центра "Китеж" Дарья Серенко рассказала о 20-летней жительнице Москвы, которую родители вывезли в Чечню против воли. По словам активистки, девушка встречалась с русским парнем, а родители собрались принудительно выдать дочь замуж за земляка. Пресс-секретарь Рамзана Кадырова назвал эту информацию "вбросом". 15 июля в интернете появилось аудиообращение девушки, в котором та заявила, что ее насильно не увозили. Девушку заставили сделать такую запись, считает член Совета по правам человека Екатерина Винокурова.

По словам Дарьи Серенко, активисты "Китежа" приехали в аэропорт Внуково и обратились за помощью к полицейским, однако те не нашли оснований задерживать пассажиров. При этом родственники девушки не позволили с ней поговорить, отметила она. Сама девушка вела себя заторможенно, рассказала Дарья Серенко.

С молодой девушкой и ее матерью встретились пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов и директор телерадиокомпании "Грозный" Ахмед Дудаев, 26-минутный репортаж об этом был показан в эфире телекомпании 17 июля. Девушка и ее мать опровергли информацию активистов "Китежа". "Мы, как обычно, приехали на каникулы к родным по материнской и отцовской линиям. <...> Про нас, оказывается, удивительные вещи говорят", - сказала женщина (здесь и далее перевод с чеченского - корреспондента "Кавказского узла"). Девушка утверждает, что по не планирует выходить замуж. "Чтобы выйти замуж, нужен хотя бы жених. <...> Если свадьба – здесь же знают все… Мы просто на каникулы приехали", – отметила она.

О женитьбе против воли не может быть и речи, подчеркнула мать девушки. "Кто в наше время насильно замуж возьмет? Кто [из родителей] совершит это насилие? Если совершается такое насилие, [можно] весь мир поднять, к падишаху (главе Чечни Рамзану Кадырову. - Прим. "Кавказского узла") обратиться, помощи попросить", - заявила женщина.

По ее словам, свобода девушки не ограничивается. "Никогда у нее документы не забирали и не держали дома", - сказала она.

При этом девушка призналась, что сбегала из дома и некоторое время провела в кризисном центре. Причиной обращения в "Китеж", по ее словам, стали проблемы с учебой и страх, что родители будут за это ругать. "Это было на эмоциях сделано", - добавила девушка. Она сказала, что через некоторое раскаялась в своих действиях, позвонила матери и добровольно покинула "Китеж".

Девушка также сообщила, что подписалась на группу в социальной сети "ВКонтакте", посвященную правам женщин на Кавказе, и почувствовала себя ущемленной. "Сейчас понимаю, что там 90% ситуаций - также высосанные из пальца. Я раньше когда читала, мне было жалко девушек. Так как я сама девушка, у меня эмпатия хороша развитая, я как бы вовлеклась в эту группу", - заявила она.

Девушка подчеркнула, что не нуждается в защите. "Меня никто не ущемляет. Мне нужно, чтобы они просто оставили нас в покое", - сказала она.

Отец девушки обвинил "Китеж" в репутационных потерях семьи. "Из-за этой организации пострадала вся моя семья, весь мой род", - заявил он в эфире телекомпании.

"Наши враги" пытаются "подорвать устои" чеченского общества, прокомментировал ситуацию пресс-секретарь Рамзана Кадырова. "Они хотят таким образом разложить нашу нацию, уничтожить наш народ", - говорит Альви Каримов в спецрепортаже.

Девушка не связывалась с правозащитниками после вылета в Чечню

Центр "Китеж" не запирается снаружи, а проживающим там выдаются ключи от их комнат, приводится заявление центра в публикации правозащитного центра "Правовая инициатива" в соцсети Facebook от 17 июля. "Любая девушка беспрепятственно выходит на улицу в любое время до 11 вечера. Администратор тоже присутствует не всегда, поэтому никаких возможностей кого-то удерживать у нас просто нет, и любой посетитель может это увидеть", - говорится в заявлении.

Публикация сопровождается скриншотами переписки девушки с сотрудником кризисного центра. В частности, девушка отмечает, что ушла из дома по собственному желанию.

"Прошу предоставить мне возможность проживания в убежище центра помощи женщинам [...] в связи с физическим и психоэмоциональным насилием со стороны родителей, которые лишили меня возможности выходить на улицу, продолжать обучение и выбирать что-либо: от одежды и друзей до выбора супруга и религии. В то же время главная причина проживания в убежище - угрозы убийства отцом", - говорится в заявлении, копию которого опубликовала на своей странице в Facebook правозащитная организация "Правовая инициатива". В анкете, поданной центру, заявительница просит "Китеж" помочь "разобраться с документами, приобрести мотивацию жить и решить проблему". Все личные данные девушки на копиях документов скрыты.

После отъезда в Чечню девушка больше не связывалась с "Правовой инициативой", сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь правозащитной организации Ксения Бабич. "Мы не знаем ничего нового. Увы, нам чиновники не разрешили встретиться с ней без присутствия ее родственников. У девушки нет телефона, она не связывалась с нами", - сказала Бабич.

Она выразила удивление в связи с тем, что в аудиообращении девушка говорит о слежке правозащитников. "В Москве четыре аэропорта и много рейсов в Чечню. Никто в субботу не собирался ехать к ней, если бы она сама не просила об этом. И номер рейса, и время она передала в центр сама. Переписка с центром опубликована на их странице", - сказала Ксения Бабич. В аэропорту девушке передали оставленные ею в "Китеже" студенческий билет и личные вещи, отметила Бабич.

Правозащитники обеспокоены судьбой девушки

Свою обеспокоенность в связи этой ситуацией выразил Центр против насилия в отношении женщин "Анна". "Мы обеспокоены судьбой этой девушки, так как практика убийств чести все еще распространена в Чечне. Но надеемся, что огласка этой истории и распространение ее СМИ не позволят случиться преступлению", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" специалист Центра по Северному Кавказу Наталия Войкова.

Часть опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" жителей Чечни назвала репортаж постановочным. "Этот репортаж о студентке из Москвы, которую родственники привезли домой, оставил достаточно тяжелое впечатление. Во-первых, ославили девушку и ее семью на всю республику. Что бы и как она там ни сделала, это дело ее семьи, а не тема для публичного обсуждения. Во-вторых, привычно обвинили во всем правозащитников, к которым эта девушка обратилась за помощью и которые ее предоставили", - сказала жительница Грозного Роза.

Глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина сообщила, что ранее уже сталкивалась со случаями насильственной женитьбы чеченок. "Четыре года назад ко мне обратилась чеченка, которую также хотели вернуть в республику из Москвы и выдать замуж. Она сообщила нам об этом, попросила о помощи, но мы не успели ей помочь. Прямо на Красной площади родственники ее насильно посадили в машину и увезли. Дальше никакой информации о ней мы не смогли получить. Так и не узнали, что с ней стало в Чечне. Был другой случай, когда чеченку из Германии обманным путем хотели вернуть в Чечню и выдать замуж. Она оттуда с мамой прилетела в Россию, не зная о планах родственников. Вот ей мы смогли помочь, потому что она была гражданкой Германии, что гораздо облегчило процесс оказания поддержки. Она в итоге смогла обратно вернуться в Германию", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Светлана Ганнушкина.

Насильственные браки не является редкостью на Северном Кавказе, указала она. "Мы помним, как чеченку выдали замуж за местного чиновника. Ее родители сначала обращались в СМИ за помощью, а после того, как Рамзан Кадыров сказал свое слово об этом браке, стал появляться репортажи, где девушка рассказывала, что рада браку и вот-вот упадет в обморок от счастья. И это не единственный случай, к сожалению", - отметила Ганнушкина.

Ганнушкина уверена, что насильственные браки несут в себе опасность дальнейшего жестоко обращения к девушкам. "В таких случаях мужчина, который идет на насильственный брак, и в будущем не откажется от насилия в семье. Чаще всего, к сожалению, девушек ждет жестокое обращение на протяжении всей жизни", - подчеркнула правозащитница.

В мае 2015 года в Грозном состоялась свадьба главы РОВД Ножай-Юртовского района Чечни Нажуда Гучигова и 17-летней Хеды (Луизы) Гойлабиевой. Сообщения о возможном принуждении девушки к браку вызвали большой общественный резонанс, сам Гучигов и руководство Чечни эту информацию опровергали.

Житель Чечни Салавди предположил, что девушка подвергалсь давлению со стороны родных. "Стороннему человеку трудно понять наш менталитет, роль семьи, рода, тейпа в жизни каждого человека. Сегодня человек скажет одно, а завтра, по указанию старшего в семье или старейшины рода, изменит мнение на противоположное. Плюс сложившиеся на сегодняшний день реалии, когда практически любого могут заставить отказаться не только от своих слов, убеждений или чего-то еще, но и от своих близких", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что в сентябре 2017 года в Минске была задержана получившая статус беженца в Норвегии уроженка Аргуна Луиза Дудуркаева. Девушку, уехавшую из Чечни после угроз, выдали отцу. По версии родственников, Луиза добровольно отказалась лететь в Норвегию и решила вернуться в семью.