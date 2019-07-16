Аудиозапись вывезенной в Чечню девушки вызвала новые вопросы

16 июля 2019, 02:18

Жительница Москвы, которая пожаловалась правозащитникам на принуждение к насильственному замужеству в Чечне, записала аудиообращение с опровержением этих данных. Девушку заставили сделать такую запись, считает член Совета по правам человека Екатерина Винокурова.

Как писал "Кавказский узел", 13 июля активистка кризисного центра "Китеж" Дарья Серенко рассказала о 20-летней жительнице Москвы, которую родители вывезли в Чечню против воли. По словам активистки, девушка встречалась с русским парнем, а родители собрались принудительно выдать дочь замуж за земляка. Пресс-секретарь Рамзана Кадырова назвал эту информацию "вбросом".

По словам Серенко, активисты "Китежа" приехали в аэропорт Внуково и обратились за помощью к полицейским, однако те не нашли оснований задерживать пассажиров. При этом родственники девушки не позволили с ней поговорить, отметила она. Сама девушка вела себя заторможенно, рассказала Дарья Серенко.

Аудиозапись голоса девушки распространил вечером 15 июля Telegram-канал Mash. Она заявляет, что у нее "все хорошо", просто "нет телефона".

"Меня никто, ничего... короче, меня никто никуда насильно не увозил. У меня все нормально, все ок", - говорит девушка на записи.

Далее на записи слышен голос ее сестры. "Мы каждое лето ездим в Чечню к бабушке. Про насильное замужество никто никогда слова не говорил, с чего это они раздули вообще", - говорит сестра. "Кавказский узел" не располагает доказательством подлинности записи.

Член Совета по правам человека при президенте России Екатерина Винокурова не поверила в искренность слов девушки на записи. "В ответ на наши посты о пропаже [имя девушки] нам дают аудио перепуганной девчонки с ее сестрой", - написала Винокурова в своем Telegram-канале.

По информации Винокуровой, девушка находится в Урус-Мартановском районе и 15 июля к ней приезжали некие чиновники. Подтверждением этой информации "Кавказский узел" пока не располагает.

Правозащитная организация "Правовая инициатива" опубликовала на своей странице в Facebook анкету девушки, которую она заполнила при обращении в организацию, и ее заявление в кризисный центр.

"Прошу предоставить мне возможность проживания в убежище центра помощи женщинам [...] в связи с физическим и психоэмоциональным насилием со стороны родителей, которые лишили меня возможности выходить на улицу, продолжать обучение и выбирать что-либо: от одежды и друзей до выбора супруга и религии. В то же время главная причина проживания в убежище - угрозы убийства отцом", - говорится в заявлении. Все личные данные девушки на копиях документов скрыты.

Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев усомнился в информации правозащитников о принуждении девушки к замужеству в республике. Вместе с тем он заявил, что "при необходимости готов вмешаться в ситуацию", пишет вечером 15 июля ТАСС.

"Кавказский узел" писал, что в сентябре 2017 года в Минске была задержана получившая статус беженца в Норвегии уроженка Аргуна Луиза Дудуркаева. Девушку, уехавшую из Чечни после угроз, выдали отцу. По версии родственников, Луиза добровольно отказалась лететь в Норвегию и решила вернуться в семью.



В мае 2015 года в Грозном состоялась свадьба главы РОВД Ножай-Юртовского района Чечни Нажуда Гучигова и 17-летней Хеды (Луизы) Гойлабиевой. Сообщения о возможном принуждении девушки к браку вызвали большой общественный резонанс, сам Гучигов и руководство Чечни эту информацию опровергали.