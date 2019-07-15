Власти Чечни отреагировали на сведения о похищении чеченки в Москве

15 июля 2019, 10:21

У властей Чечни нет данных о том, что проживающую в Москве девушку родственники насильно увезли в Чечню, чтобы выдать замуж, заявил пресс-секретарь Рамзана Кадырова.

Как писал "Кавказский узел", 13 июля активистка кризисного центра "Китеж" Дарья Серенко рассказала о том, что родственники проживавшей в Москве девушки, узнав о ее встречах с русским молодым человеком, вывезли ее в Чечню против воли, чтобы принудительно выдать замуж за соотечественника.

По словам Серенко, активисты "Китежа" приехали в аэропорт Внуково и обратились за помощью к полицейским, однако те не нашли оснований задерживать пассажиров. При этом родственники девушки не позволили с ней поговорить, отметила она. Сама девушка вела себя заторможенно, рассказала Дарья Серенко.

В Чечне нет мужчин, которые согласятся жениться на девушке против ее воли, прокомментировал информацию активистки "Китежа" пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов. "Происходящее есть не что иное, как очередная бессовестная информационная кампания с целью очернения республики и ее действительности", - сказал он.

Каримов назвал появившуюся информацию "вбросом", отметив, что, если инцидент, подобный описанному, произошел, то девушке необходимо обратиться в полицию.

Обычай похищения невест остается довольно распространенным на Кавказе, особенно в Чечне, Дагестане и Ингушетии. В значительной части случаев похищения происходят без согласия девушек, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение невест – преступление или традиция?".

Пока что данных об обращении девушки в полицию не поступало, подчеркнул пресс-секретарь Рамзана Кадырова. "Нам неизвестно, о какой девушке идет речь. Полиция в аэропорту не зафиксировала никаких пассажиров, которые могли быть в подавленном состоянии и имели признаки морально-психологического воздействия", - приводит сегодня слова Каримова РБК.

Комментариев от родственников девушки относительно версии о ее принудительном вывозе из Москвы пока не поступало.

В соседней с Чечней Ингушетии случаи похищения невест крайне редки и обычно происходят по взаимной договоренности жениха и невесты, рассказал ранее "Кавказскому узлу" уроженец Ингушетии, адвокат Московской коллегии адвокатов "Стратегия" Ахмед Костоев

По его словам, с юридической точки зрения должен быть установлен факт похищения. «Как доказательство этого может быть заявление от самой женщины и её родственников. Если же этого нет, то правоохранительные органы могут «замять» дело или оформить его как добровольный отказ от совершения данного преступления», - пояснил Костоев.