Жительница Приволжья попросила Кадырова вернуть сбежавшую в Чечню дочь

26 ноября 2019, 09:59

Жительница Нижегородской области Зульфия Абдулкадирова обратилась 25 ноября к Рамзану Кадырову с просьбой помочь вернуть домой ее 20-летнюю дочь, которая сбежала в Чечню против воли родителей и вышла замуж.

20-летняя Камиля Абдулкадирова несколько дней назад пропала из дома, но позднее сообщила, что вышла замуж и уехала в Чечню.

В связи с этим мать девушки, жительница села Большое Рыбушкино Нижегородской области Зульфия Абдулкадирова опубликовала в WhatsApp видеообращение к главе Чечни, сообщил 25 ноября нижегородский сайт «ProГородНН».

Обращение женщины размещено также 25 ноября в Instagram-паблике "Чечня Лайф", насчитывающем 316 тысяч подписчиков. "Уважаемый Рамзан Ахматович! Против нашей воли, без согласия родителей, нашу дочку увезли 20 ноября в пять часов вечера в вашу республику. Абдулкадирова Камиля Камильевна, год рождения - 16 мая 1999 года. Просим вас помочь вернуть нашу дочку", – говорит на видео мать девушки.

Публикация в Instagram набрала, по состоянию на 09.55 мск, 19,5 тысячи просмотров, под ней размещен 251 комментарий. Авторы многих из них предположили, что, если девушка уехала в Чечню по своей воле, то вмешательство главы республики не требуется.

"В Чечне давно уже не крадут девушек. Это запрещено, да и своих хватает", - написал, в частности, пользователь _avgustina_1508_. "Девушке есть 18, захотела и вышла замуж... Это её дело, а не Кадырова", - согласился said2404.

В октябре 2010 года власти Чечни ввели запрет на умыкание невест. Подобные браки не должны регистрироваться духовенством, за умыкание невесты установлен штраф в размере одного миллиона рублей, также виновнику может грозить уголовная ответственность.

Рамзан Кадыров на своей странице в "ВКонтакте" пока не прокомментировал видеообращение жительницы Нижегородской области.

"Кавказский узел" писал ранее о резонансной истории 20-летней жительницы Москвы, которую, как сообщила 13 июля активистка кризисного центра "Китеж" Дарья Серенко, родители вывезли в Чечню против воли. По словам активистки, девушка встречалась с русским парнем, а родители собрались принудительно выдать дочь замуж за земляка.

15 июля в интернете появилось аудиообращение девушки, в котором та заявила, что ее насильно не увозили. Член Совета по правам человека Екатерина Винокурова предположила, что девушку заставили сделать такую запись. Женитьба против воли не редкость на Северном Кавказе, констатировали тогда опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Обычай похищения невест остается довольно распространенным на Кавказе, чаще всего такие случаи происходят в Чечне, Дагестане и Ингушетии, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение невест – преступление или традиция?".