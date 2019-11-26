Жительница Нижегородской области Зульфия Абдулкадирова обраoftncz к Рамзану Кадырову с просьбой помочь вернуть домой ее 20-летнюю дочь. Скриншот сообщения https://www.instagram.com/p/B5SZw9enaRW/

26 ноября 2019, 09:59

Жительница Приволжья попросила Кадырова вернуть сбежавшую в Чечню дочь

Жительница Нижегородской области Зульфия Абдулкадирова обратилась 25 ноября к Рамзану Кадырову с просьбой помочь вернуть домой ее 20-летнюю дочь, которая сбежала в Чечню против воли родителей и вышла замуж.

20-летняя Камиля Абдулкадирова несколько дней назад пропала из дома, но позднее сообщила, что вышла замуж и уехала в Чечню.

В связи с этим мать девушки, жительница села Большое Рыбушкино Нижегородской области Зульфия Абдулкадирова опубликовала в WhatsApp видеообращение к главе Чечни, сообщил 25 ноября нижегородский сайт «ProГородНН».

Обращение женщины размещено также 25 ноября в Instagram-паблике "Чечня Лайф", насчитывающем 316 тысяч подписчиков. "Уважаемый Рамзан Ахматович! Против нашей воли, без согласия родителей, нашу дочку увезли 20 ноября в пять часов вечера в вашу республику. Абдулкадирова Камиля Камильевна, год рождения - 16 мая 1999 года. Просим вас помочь вернуть нашу дочку", – говорит на видео мать девушки.

Публикация в Instagram набрала, по состоянию на 09.55 мск, 19,5 тысячи просмотров, под ней размещен 251 комментарий. Авторы многих из них предположили, что, если девушка уехала в Чечню по своей воле, то вмешательство главы республики не требуется.

"В Чечне давно уже не крадут девушек. Это запрещено, да и своих хватает", - написал, в частности, пользователь _avgustina_1508_. "Девушке есть 18, захотела и вышла замуж... Это её дело, а не Кадырова", - согласился said2404.

В октябре 2010 года власти Чечни ввели запрет на умыкание невест. Подобные браки не должны регистрироваться духовенством, за умыкание невесты установлен штраф в размере одного миллиона рублей, также виновнику может грозить уголовная ответственность.

Рамзан Кадыров на своей странице в "ВКонтакте" пока не прокомментировал видеообращение жительницы Нижегородской области.

"Кавказский узел" писал ранее о резонансной истории 20-летней жительницы Москвы, которую, как сообщила 13 июля активистка кризисного центра "Китеж" Дарья Серенко, родители вывезли в Чечню против воли. По словам активистки, девушка встречалась с русским парнем, а родители собрались принудительно выдать дочь замуж за земляка.

15 июля в интернете появилось аудиообращение девушки, в котором та заявила, что ее насильно не увозили. Член Совета по правам человека Екатерина Винокурова предположила, что девушку заставили сделать такую запись. Женитьба против воли не редкость на Северном Кавказе, констатировали тогда опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Обычай похищения невест остается довольно распространенным на Кавказе, чаще всего такие случаи происходят в Чечне, Дагестане и Ингушетии, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение невест – преступление или традиция?".

Примечание:

"Жители Чечни заявили о давлении на семьи девушек при заключении браков", "Родные Дудуркаевой заявили о ее добровольном отказе уехать в Норвегию", "Жители Чечни сообщают о похищении силовиками девушки в хиджабе".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

26 ноября 2019, 11:10

26 ноября 2019, 10:28

26 ноября 2019, 09:36

26 ноября 2019, 08:53

26 ноября 2019, 08:06

Темы дня

События дня

Новости

Все новости


Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи