Кадыров потребовал отменить отпуска для военных на период спецоперации

28 августа 2022, 04:26

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На время проведения спецоперации на Украине военные должны быть переведены на усиленный вариант несения службы, а об отпусках не должно быть и речи, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Как писал "Кавказский узел", Кадыров 22 августа заявил о необходимости лишить льгот семьи тех малообеспеченных жителей Чечни, молодые люди из которых отказались записаться в новые чеченские подразделения, назвав отказников тунеядцами. По словам председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, в Аргуне из 188 пригодных к службе молодых людей из семей, получающих льготы, на службу выразили желание записаться лишь трое. По мнению правозащитников, слова Кадырова чиновники воспримут как руководство к действию.

В июле стало известно о привлечении имамов к набору в силовые структуры в Чечне. Участие чеченских имамов в компании по рекрутингу жителей для работы в силовых структурах говорит о том, что она стала непопулярной из-за спецоперации на Украине, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале вечером 27 августа сообщил о встрече "с командирами силовых подразделений ЧР", главной темой которой стала специальная военная операция в Донбассе.

"Я подчеркнул, что не должно быть и речи про отпуска, пока спецоперация не завершится. Считаю, что нужно перевести на усиленный вариант несения службы всех военных, будь то из Росгвардии, Минобороны или МВД", - написал он.

По его словам, не время думать об отдыхе. "Думать об отдыхе и тем более отпуске не имеет морального права ни один военнослужащий, независимо от ранга. Это мое личное мнение. Каким вообще патриотом должен быть человек, как минимум давший присягу защищать интересы Родины и при этом говорящий об отпуске?" - задается вопросом Кадыров.

Публикация главы Чечни набрала по данным на 03.25 мск сегодня, 28 августа 2281 комментарий главным образом комплиментарного характера.

Напомним, 13 мая чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" заявила, что десятки жителей Чечни прислали сообщения с просьбой помочь выехать из России, чтобы избежать отправки на Украину. "По утверждениям этих людей, они не являются работниками силовых или военных структур, и даже инвалидность не является спасением от отправки на Украину", – информировал "Вайфонд".

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев рассказал в мае "Кавказскому узлу", что ему известны случаи принудительной отправки жителей Чечни на Украину. Кутаев добавил, что в случае отказа от участия в спецоперации жители Чечни могут столкнуться с давлением. "На тех, кто откажется ехать на Украину, будут давить разными способами: увольнение с работы, увольнение всех родственников, давление, похищения, угрозы", – перечислил он.

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