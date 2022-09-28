Омбудсмен Дагестана призвал противников мобилизации отправиться на Украину

28 сентября 2022, 02:53

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Жителям Дагестана следует не пытаться избежать мобилизации, участвуя в акциях протеста, в принять участие в спецоперации, заявил уполномоченный по правам человека в республике Джамал Алиев.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября на сайте уполномоченного по правам человека в Дагестане Джамала Алиева появилось сообщение против мобилизации. Омбудсмен сообщил, что сайт был взломан для подстрекательства жителей республики на неправомерные действия.

Акции против мобилизации в Махачкале проходят с 25 сентября. Тогда силовики в Махачкале жестко разогнали протестующих, по данным правозащитников, был задержан 101 человек. На следующий день на площади в Махачкале произошла массовая драка, и силовики начали задерживать пришедших на площадь. Родные задержанных в ходе акции и жители Махачкалы собрались у здания Советского райотдела полиции города, куда доставляли участников акции. Правозащитники сообщили, что после этой акции протеста против мобилизации в Советский райотдел полиции Махачкалы доставлены около 100 человек. Силовики проводили чрезмерно жесткие задержания, люди всю ночь провели в отделе полиции в неприспособленных для этого условиях, спали, сидя, лежа на скамейках, при этом на ночь была оставлена даже беременная женщина, рассказал журналист Идрис Юсупов.

Джамал Алиев обратился к тем, "кто поддался на провокации", напомнив, что противоправные действия влекут за собой уголовную ответственность. "Западные кураторы [...] отправили на улицы ваших матерей и сестер. Не тешьте себя иллюзиями, ваши жизни для них ничего не стоят", - говорится в обращении от 27 сентября на сайте уполномоченного по правам человека Дагестана.

Он заявил, что Дагестан "исторически славился самыми умелыми и свирепыми воинами", призвав участников акций "переосмыслить произошедшее" и отправиться в зону спецоперации и "умереть (там) за Родину, за народ и за президента".

Напомним, 26 сентября глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что акции в Махачкале были подготовлены и управлялись "в том числе из-за рубежа". Большинство пользователей Telegram-канала region.05 с недоверием отнеслись к словам Меликова. Вслед за ним премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил, что протесты против мобилизации в Дагестане инспирированы из-за рубежа, а МВД объяснило жесткий разгон протестующих их агрессивностью. Чиновники могли бы успокоить протестующих, но предпочли наблюдать за акциями издалека, заявил участник совещания в Миннаце Дагестана.

Материалы о протестах жителей юга России против мобилизации публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты".

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