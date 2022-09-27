Омбудсмен Дагестана заявил о взломе своего сайта

27 сентября 2022, 03:49

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На сайте уполномоченного по правам человека в Дагестане Джамала Алиева появилось сообщение против мобилизации. Омбудсмен сообщил, что сайт был взломан для подстрекательства жителей республики на неправомерные действия.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что акции в Махачкале были подготовлены и управлялись "в том числе из-за рубежа". Большинство пользователей Telegram-канала region.05 с недоверием отнеслись к словам Меликова.

25 сентября силовики в Махачкале жестко разогнали акцию протеста против мобилизации. По данным правозащитников, был задержан 101 человек. Всего в митинге приняли участие около 300 человек, некоторые присоединились к митингу стихийно, сообщил тогда "Черновик". 26 сентября на площади в Махачкале, где собрались участники акции протеста против мобилизации, произошла массовая драка, и силовики начали задерживать пришедших на площадь. Также стало известно о задержании журналиста "Нового дела" Идриса Юсупова и главреда RusNews Сергея Айнбиндера, пришедших освещать акцию. Айнбиндер сообщил, что его избили и сломали технику. Родные задержанных в ходе акции и жители Махачкалы собрались у здания Советского райотдела полиции города, куда доставляли участников акции. Правозащитники сообщили, что после акции протеста против мобилизации в Советский райотдел полиции Махачкалы доставлены около 100 человек.

Вечером 26 сентября уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев сообщил, что его официальный сайт был взломан, хакеры разместили на нем призывы принять участие в несанкционированных акциях. Об этом Алиев сообщил в своем Telegram-канале.

"На главной странице было размещено обращение к дагестанцам, которое противоречит законодательству Российской Федерации и призывает к несанкционированным мероприятиям. Хочу отметить, что первыми сообщение о размещении подобной информации на нашем сайте дали украинские телеграм-каналы, представив ее как официальную позицию аппарата. Это подстрекательство населения республики на неправомерные действия", - написал омбудсмен и призвал не вестись "на подобные провокации".

Сообщение против мобилизации было опубликовано на сайте омбудсмена 26 сентября. В нем говорится, что жители Дагестана "пролили достаточно крови" и говорят "нет мобилизации в Дагестане". "Призываем другие регионы послужить своей стране так, как это сделал Дагестан", - говорится в сообщении, в котором, впрочем, не содержится открытых призывов принять участие в акциях протеста.

Ранее, 25 сентября омбудсмен Дагестана опубликовал в своем Telegram-канале призыв к жителям республики "не поддаваться на провокации". "Даже если акция проходит мирно, ее "несогласованный" статус - основание для задержания участников", - написал он.

При этом он подтвердил, что в республике "много случаев набора лиц, которые не подпадают под заявленные критерии". "То, что произошло сегодня (25 сентября) - в том числе следствие ошибок, которые были допущены в процессе частичной мобилизации <...> Каждый призывник должен быть рассмотрен индивидуально", - отметил он.

О том, что при "проведении мероприятий частичной мобилизации" жители жаловались на нарушение их прав, сообщил и председатель Народного собрания республики Дагестан Заур Аскендеров. "Мною принято решение о создании в Народном собрании штаба по оказанию помощи населению по этим вопросам. Депутатам дано поручение находиться в городах и районах, которые они представляют, оказывать лицам, получившим повестки, всю необходимую помощь", - написал он 26 сентября в Telegram, добавив: "Если допущена ошибка, ее необходимо исправить".

За два дня протестов в Дагестане, по данным журналистов и правозащитников, были задержаны более 200 человек, в том числе около 30 несовершеннолетних, сообщает "Медиазона"*.

Telegram-канал "Утро Дагестана" опубликовал видео, снятое у здания Советского РОВД по Махачкале. На нем видна довольно большая группа людей, которые, судя по всему, требуют у полицейских рассказать о судьбе родственников. В толпе кому-то стало плохо, слышны крики женщин. Полицейский предлагает вызвать "скорую", но собеседница говорит: "Не надо мне вашей "скорой". Звучат также призывы успокоиться, силовики спрашивают имена задержанных.

Материалы о протестах жителей юга России против мобилизации публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты".

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