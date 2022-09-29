Дагестанские спортсмены раскритиковали силовиков за жесткий разгон акции в Махачкале

29 сентября 2022, 08:31

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Силовики с чрезмерной жестокостью разогнали в Махачкале протестующих против мобилизации и необоснованно применили силу к женщине, указали бойцы смешанных единоборств Магомед Исмаилов, Мухаммад Мокаев и Амирхан Оев.

Как писал "Кавказский узел", 25 и 26 сентября силовики в Махачкале разогнали участников массовых акций протеста против мобилизации. По данным правозащитников, на двух акциях были задержаны не менее 250 человек. Очевидцы публиковали видео, на одном из которых видно, как человек в форме бьет по лицу задержанного, которого держат два силовика. На другом видео силовик толкает женщину с такой силой, что она падает.

Силовики проводили чрезмерно жесткие задержания, подтвердил и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов, который освещал акцию протеста и также был задержан.

Действия силовика, толкнувшего женщину на акции в Махачкале, подверг резкой критике боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов. "Женщин на таких мероприятиях не должно быть. Но если ситуация сложилась так, что там присутствуют женщины… Я не знаю, как назвать этого молодого человека в погонах… [Уничижительное определение] в погонах, держи свои руки при себе и относись к ситуации подобно тому, если бы там была твоя мама, сестра или дочь. Толкать, дергать, из рук что-то выдергивать — у тебя нет такого права. А если думаешь, что есть, то ты ошибаешься", - привело 28 сентября его слова "Спорт24".

Исмаилов также осудил действия силовика, ударившего задержанного по лицу. "Один в фуражке и погонах подошел и дал ему пощечину. С чего это вдруг ты дал ему пощечину?.. Всем этим людям в погонах я хочу сказать: нет от вашей формы вседозволенности и не будет! Контролируйте себя. Во-первых, это ваш народ. Многие вещи безнаказанными не останутся. Тем более, когда ты касаешься женщины - чьей-то сестры, чьей-то матери, которая тебе не принадлежит. У тебя нет права ее касаться!" – указал он.

С критикой действий силовиков выступил также уроженец Дагестана, боец UFC Мухаммад Мокаев. "Очень некрасивая ситуация происходит в Дагестане, свой народ же гнобите. Понятно, что у вас поручение остановить митинг, но можно обойтись, не дергая женщин… Делайте свою работу аккуратно, не напрягая свой же народ. Вы не знаете, какое положение завтра будет в ваших домах! В Дагестане и так маленькие зарплаты у людей, мужчины зарабатывают, как могут, а их забирают воевать… Поймите свой же народ, хотя бы женщин!" – привело его слова 26 сентября издание Fight Wave.

Боец поп-ММА, уроженец Дагестана Амирхан Оев назвал "не мужчиной" силовика, который применил силу к женщине. "За кого я должен [мобилизоваться]? За этих немужчин? В то время пока я буду там, они будут бить моих братьев и сестёр толпой? Герои в форме! Руку поднимать на того, кого держат 20 человек - герой. Отправлять кого-то на [Украину] - герой. Поднимать руку на сестру - герой. А самому лететь на [Украину] - не хватит мужества. Когда эти немужчины полетят на [Украину], а не убегут или спрячутся в норку, тогда я полечу туда одним из первых. И посмотрю, насколько они герои", - приводятся 28 сентября его слова в Telegram-канале "Подвал Дагестана".

Где и как проходят протесты против мобилизации в регионах СКФО и ЮФО, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мобилизация: как протестует юг России". Материалы об этих протестах публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты".

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