Юристы назвали недопустимой стрельбу силовиков на массовой акции

29 сентября 2022, 00:23

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Критерии для предупредительных выстрелов силовиками достаточно размыты, однако законы запрещают сотрудникам полиции и Росгвардии стрелять в местах массового скопления народа, если есть риск, что пострадают люди, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" юристы, комментируя автоматные очереди при разгоне противников мобилизации в дагестанском селе Эндирей.

Как писал "Кавказский узел", жители Хасавюртовского района 25 сентября массово вышли на акцию протеста в селе Эндирей. Силовики автоматными очередями попытались разогнать их.

Для совершения предупредительных выстрелов в воздух силовиками критерии очень размытые, заявил адвокат Тимофей Широков. "Для предупредительных выстрелов особых ограничений можно сказать и нет. Их можно производить для привлечения внимания толпы, для предупреждения, предотвращения нападения, подачи сигнала тревоги, вызова помощи. Но выстрелы могут производиться "вверх или ином безопасном направлении", сказано в законе. Должен быть соблюдён критерий безопасности людей", - пояснил он.

В статье 21 ФЗ "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" и статье 23 ФЗ "О полиции" указано, что силовикам разрешено производить предупредительные выстрелы "путем производства выстрела вверх или в ином безопасном направлении".

По словам адвоката, на поражение как полиции, так и Росгвардии разрешено стрелять при нападении, опасном для жизни и здоровья не только сотрудников, но и других граждан. "Разрешено также стрелять для предотвращения попытки скрыться лицу, которое подозревается в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Кроме того, позволяется силовикам обеих структур стрелять для остановки транспортного средства, водитель которого отказывается подчиниться приказу остановиться", - сообщил Широков.

По его мнению, если брать с точки зрения полномочий применять оружие, то у полиции и Росгвардии они примерно одинаковы. Однако Росгвардия обладает большими материально-техническими возможностями. "У неё имеется больше вооружения, вплоть до тяжелого", - отметил Широков.

И у полиции, и у Росгвардии есть право использовать оружие, указала адвокат Тамилла Иманова. "Оно предусмотрено у полиции статьей 18 Федерального закона "О полиции", а у Росгвардии - статьей 21 Федерального закона "О войсках национальной гвардии Российской Федерации". Но использовать оружие можно в очень ограниченных случаях, которые и перечислены в этих статьях. Например, когда этому сотруднику силовых структур нужно отразить нападение на него", - указала она.

Что касается стрельбы в толпе, то сотрудник Росгвардии не имеет права применять оружие при значительном скоплении людей, если в результате его применения могут пострадать случайные лица, за исключением случаев, описанных в части 5 статьи 21 закона, пояснила Иманова.

В части 6 статьи 23 ФЗ "О полиции указано, что "сотрудник полиции не имеет права применять огнестрельное оружие при значительном скоплении граждан, если в результате его применения могут пострадать случайные лица". В части 5 статьи 21 ФЗ "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" к этой формулировке добавляются исключения: "за исключением случаев применения оружия в целях предотвращения (пресечения) террористического акта, освобождения заложников, отражения группового или вооруженного нападения на важные государственные объекты, специальные грузы, сооружения на коммуникациях, охраняемые войсками национальной гвардии, и на собственные объекты войск национальной гвардии".

Таким образом, на мирном митинге в людей стрелять нельзя ни в каком случае, уверена она. "Несмотря на то, что закон прямым текстом не запрещает прямо "стрельбу в воздух", которую наши силовики используют как меру устрашения, в вышепроцитированном пункте написано "не имеет право применять оружие", то есть и в воздух в толпе стрелять право не имеет. Тем более, что перепуганные граждане могут толкнуть силовика и направление выстрела изменится (не вверх, а в толпу), и тогда может произойти трагедия, а он совершит преступление", - подчеркнула Иманова.

Где и как протестуют на юге России против мобилизации, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мобилизация: как протестует юг России". Материалы об этих протестах публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.