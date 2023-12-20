Казарма. Фото: Эдуард Корниенко, "ЮГА.ру"

20 декабря 2023, 15:29

Правозащитники указали на жесткие приговоры за самовольные уходы из военных частей

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Самовольное оставление части мобилизованным расценивается как преступление военнослужащего, и отмечается тенденция к ужесточению наказания. Так, нередки стали сроки в пять лет и более, рассказали правозащитники, комментируя приговор осужденному военным судом в Нальчике мобилизованному Адаму Иванову за оставление части.

Как писал "Кавказский узел", суд признал жителя Кабардино-Балкарии Адама Иванова виновным в уклонении от воинской службы и приговорил к 5,5 года колонии общего режима. Приговор Адаму Иванову вынес Нальчикский гарнизонный военный суд. По данным следствия, Иванов был мобилизован в сентябре прошлого года из Аргудана. Служил в воинской части в Ингушетии. Трижды отсутствовал на воинской службе - с 25 ноября по 3 апреля, с 13 апреля по 5 июля, с 21 июля по 11 августа. В первых двух случаях он был дома, в часть затем прибыл добровольно. В третьем случае ухаживал за отцом в больнице. В суде Иванов заявил, что не имел намерений уклоняться от службы, чистосердечно раскаялся.

Приговор Адаму Иванову, осужденному ранее по статье 337, обжалован, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Нальчикском гарнизонном военном суде. "Но дата апелляции пока неизвестна", -  добавил представитель пресс-службы суда.

Директор правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право"* Сергей Кривенко* подчеркнул, что такого преступления как уклонение от военной службы для военнослужащих нет . "Есть уклонение от призыва на военную службу - оно для гражданских, которых призывают на военную службу. А у военнослужащих преступления - самовольное оставление части, дезертирство, отказ от выполнения приказа. Статьи об отказе от участия в специальной военной операции также нет. Иванова осудили по 337-ей статье "Самовольное оставление части", - пояснил он.

По словам правозащитника, в России нет и такого уголовного наказания - как за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации. "И это очень важно. Мы постоянно об этом говорим. При получении повестки на призыв по мобилизации - можно отказаться от военной службы, заявить о наличии антивоенных убеждений. И не пойти на военную службу. И наказания не будет", - подчеркнул Кривенко*.

А по статье 337 УК, по сути, речь идет о военнослужащем, который самовольно оставил часть. "И за это его осудили. То, что он мобилизованный, не важно. Важно, что он военнослужащий", - отметил Кривенко*.

Военный юрист коалиции "Призыв к совести" сообщил, что за самовольное оставление части выносятся очень суровые приговоры.

"Огромные сроки. И это общая тенденция, по всей стране сроки за самовольное оставление части в приговорах, которые выносят в последние месяцы по части 5 статьи 337 УК - от 5 лет. Таких дел уже тысячи", - отметил он.

Как следует из данных, собранных на сайтах военных судов "Медиазоной"* в июле, за первую половину текущего года в суды поступили 2 076 уголовных дел о самовольном оставлении части (статья 337 УК). Это в два раза больше, чем за весь 2022 год, и в три раза больше, чем за весь 2021-й.

По состоянию на 13 июля, контрактники по этой статье в 28% случаев были приговорены к сроку в колонии, 13% - в колонии-поселении и в 59% - к условному сроку. Мобилизованных в колонию отправляют чаще. Так, 35% осужденных приговорены к сроку в колонии, 10 - в колонии-поселении и 55 - к условному сроку. 

"Кавказский узел" писал, что 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина. 24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации, в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации.

Ужесточение в России законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, констатировали ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

В конце октября Нальчикский гарнизонный военный суд признал рядового Ислама Маргушева виновным в уклонении от военной службы и приговорил его к пяти годам колонии общего режима. Защита обжаловала приговор.

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Примечание:

"Оставлен в силе приговор офицеру из Северной Осетии за уклонение от службы", "Суды в Чечне продемонстрировали ужесточение подхода к дезертирству", "Мобилизованный из Астраханской области обвинен в дезертирстве".

Автор: Нахим Шеломанов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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