Военный из Кабардино-Балкарии осужден за уклонение от службы

05 декабря 2023, 04:48

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд признал жителя Кабардино-Балкарии Адама Иванова виновным в уклонении от воинской службы и приговорил к 5,5 годам колонии общего режима.

Приговор Адаму Иванову вынес Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным следствия, Иванов был мобилизован в сентябре прошлого года из Аргудана. Служил в воинской части в Ингушетии. Трижды отсутствовал на воинской службе - с 25 ноября по 3 апреля, с 13 апреля по 5 июля, с 21 июля по 11 августа. В первых двух случаях он был дома, в часть затем прибыл добровольно. В третьем случае ухаживал за отцом в больнице. В суде Иванов заявил, что не имел намерений уклоняться от службы, чистосердечно раскаялся. пишет 4 декабря издание "Газета Юга".

Суд учел, что Иванов принимал участие в спецоперации в октябре прошлого года, воспитывался в многодетной семье без отца, у него есть новорожденный ребенок, более отец. Также смягчающим обстоятельством суд счел то, что он активно содействовал следствию, выступил перед личным составом воинской части и принес извинения. При этом на военной службе он зарекомендовал себя с отрицательной стороны, командование части сочло, что оснований для замены реального срока лишения свободы на участие в СВО нет. Суд приговорил Иванова к 5,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В карточке на сайте суда указано, что подсудимый подал апелляционную жалобу на приговор, дело направлено на рассмотрение Южного окружного военного суда.

Комментариями Адама Иванова по поводу приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" писал, что 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина. 24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации, в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации.

Ужесточение в России законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, констатировали ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

В конце октября Нальчикский гарнизонный военный суд признал рядового Ислама Маргушева виновным в уклонении от военной службы и приговорил его к пяти годам колонии общего режима. Защита обжаловала приговор.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.