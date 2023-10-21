Мобилизованный из Кабардино-Балкарии обжаловал приговор за уклонение от службы

21 октября 2023, 13:23

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Защита обжаловала приговор мобилизованному из Зольского района Исламу Маргушеву, осужденному на пять лет колонии по обвинению в уклонении от службы.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации, в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. 14 сентября военный суд в Новороссийске приговорил мобилизованного Александра Журавеля к пяти годам и двум месяцам колонии, признав его виновным в самовольном оставлении части. Доводы подсудимого о болезни матери судья счел неубедительными.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Нальчикский гарнизонный военный суд признал 24-летнего рядового Ислама Маргушева виновным в уклонении от военной службы и приговорил его к пяти годам колонии общего режима, сообщило 20 октября издание "Газета Юга".

Маргушев был мобилизован 26 сентября 2022 года и служил в воинской части в Ингушетии. 13 декабря подсудимый не явился на службу, а позднее в суде пояснил, что решил остаться дома в селе Каменномостское Зольского района, «поскольку хотел отдохнуть и провести время с матерью».

Офицер части, где служил Маргушев, 16 апреля отправился к месту жительства рядового, где и обнаружил его. Мать подсудимого заявила, что сын сказал ей о предоставленном отпуске после лечения в госпитале из-за язвы желудка.

Поскольку Маргушев уклонялся от службы в период мобилизации более месяца, суд квалифицировал его действия по части 5 статьи 337 УК РФ (предусматривает до 10 лет лишения свободы). Суд учел, что мужчина воспитывался без отца в многодетной семье, ранее к уголовной ответственности не привлекался, по месту жительства характеризуется положительно, принимал участие в военной операции на Украине с октября по ноябрь 2022 года, пишет издание.

Карточка дела Ислама Маргушева на сайте суда обновлена 17 октября. По состоянию на 13.20 мск 21 октября, текст приговора с подробностями дела к ней не прикреплен. В карточке указано, что защита Маргушева обжаловала приговор, жалоба принята 16 октября к рассмотрению.

Ужесточение в России законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, констатировали ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

18 сентября стало известно, что военный суд в Ростове-на-Дону оставил в силе приговор беременной военнослужащей Мадине Кабалоевой из Кабардино-Балкарии за неявку на воинскую службу. Женщина получила рекомендацию в медицинской роте о временном освобождении от службы из-за беременности и наличия маленького ребенка, но не сообщила об этом командованию. Суд приговорил ее к шести годам колонии, отсрочив исполнение наказания до 2032 года.

Приговор беременной военнослужащей за уклонение от службы - первый в России такого рода, но это не системный подход, а эксцесс исполнителей, указала глава Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова. Отсрочка на девять лет дает надежду, что приговор изменят, отметил юрист сообщества "Антипризыв" Артем Мугунянц.

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