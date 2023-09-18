Беременная военнослужащая из Кабардино-Балкарии осуждена за уклонение от службы

18 сентября 2023, 03:42

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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону оставил в силе приговор суда первой инстанции, который признал ефрейтора Мадину Кабалоеву из Кабардино-Балкарии виновной в неявке на воинскую службу. Женщина получила рекомендацию в медицинской роте своей войсковой части о временном освобождении от военной службы из-за беременности и наличия маленького ребенка, но не сообщила об этом командованию. Суд приговорил ее к шести годам колонии общего режима, отсрочив исполнение наказания до 2032 года.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации, в Уголовный кодекс были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Ужесточение в России законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Судебная коллегия по уголовным делам Южного окружного военного суда оставила в силе приговор уроженке Кабардино-Балкарии Мадине Кабалоевой.

Ранее Владикавказский гарнизонный военный суд признал ефрейтора Кабалоеву виновной в совершении преступления по части 5 и части 3.1 статьи 337 Уголовного кодекса Российской Федерации (неявка на службу без уважительных причин в период мобилизации, условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий), пишет сегодня, 18 сентября "Коммерсант".

По данным суда, Кабалоева обращалась в медицинскую роту воинской части, где ей рекомендовали временное освобождение от военной службы по причине беременности, а также наличия ребенка 2018 года рождения. Однако из-за неявки к руководству воинской части против ефрейтора возбудили уголовное дело.

Во Владикавказском гарнизонном военном суде Кабалоева признала факт неявки к командованию, но сообщила, что у нее имелась медицинская справка, которая, как она утверждала, давала ей временное освобождение от службы. По словам женщины, она была уверена, что медслужбы части доведет до начальства эти сведения. Военный прокурор не внял доводам Кабалоевой. Он заявил, что женщина не уволилась с воинской службы в связи с беременностью, следовательно, должна понести наказание за неявку в часть после объявления частичной мобилизации в период проведения СВО. Суд приговорил Кабалоеву к шести годам колонии общего режима, однако из-за наличия несовершеннолетнего ребенка исполнение наказание было отложено до 2032 года.

Адвокат Роман Рабаданов обжаловал приговор в Южном окружном военном суде. В апелляционной жалобе он указал, что судебное решение незаконно из-за нарушений норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства. По мнению адвоката, суд не учел, что отсутствие Кабалоевой на военной службе было обусловлено уважительными причинами, которые должны были быть отнесены к стечению тяжелых обстоятельств. Гособвинитель, в свою очередь, попросил суд не принимать доводы адвоката и оставить приговор суда первой инстанции в силе. Суд согласился с доводами гособвинителя.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

На фоне частичной мобилизации и растущих потерь отношение жителей Северного Кавказа к военной службе изменилось. Раньше ее рассматривали как социальный лифт и возможность заработка, однако протесты против мобилизации и незаполненные вакансии в силовых и военных структурах продемонстрировали изменение настроений жителей, заявил Центр защиты прав человека "Мемориал".

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