Правозащитники сочли уникальным приговор беременной военнослужащей из Кабардино-Балкарии

19 сентября 2023, 20:19

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Приговор Мадине Кабалоевой за уклонение от службы - первый в России такого рода, но это не системный подход, а эксцесс исполнителей, считает глава Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова. Отсрочка на девять лет дает надежду, что приговор изменят, отметил юрист сообщества "Антипризыв" Артем Мугунянц.

Как писал "Кавказский узел", Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону оставил в силе приговор суда первой инстанции, который признал ефрейтора Мадину Кабалоеву из Кабардино-Балкарии виновной в неявке на воинскую службу. Женщина получила рекомендацию в медицинской роте своей войсковой части о временном освобождении от военной службы из-за беременности и наличия маленького ребенка, но не сообщила об этом командованию. Суд приговорил ее к шести годам колонии общего режима, отсрочив исполнение наказания до 2032 года.

24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации, в Уголовный кодекс были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Ужесточение в России законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Адвокат Мадины Кабалоевой Роман Рабаданов рассказал, что Южный окружной военный суд полностью утвердил приговор. "Приговор нами в принципе был обжалован в апелляционной инстанции. Окружной суд оставил в силе решение, то есть приговор без изменений", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Рабаданов не исключил, что они будут и дальше оспаривать решение суда.

По его словам, Кабалоева не уволена со службы и продолжает служить. "Она все еще состоит на службе, служит родине, она считается годной к военной службе. Часто путают нормы Трудового кодекса, которые в данном случае не применимы к военнослужащей и она может продолжать служить дальше. Такие приговоры накладывают на военнослужащих некоторые ограничения, но я бы не хотел вдаваться в подробности", - отметил он.

Приговор Кабалоевой – первый в отношении беременной военнослужащей, подчеркнул юрист сообщества "Антипризыв" Артем Мугунянц. "Да, в отношении беременной военнослужащей это первый приговор на моей памяти. Но я сейчас пытаюсь вспомнить, но кажется в целом это первый приговор в отношении не только беременной военнослужащей, а просто военнослужащей. По крайней мере, я не слушал о таких случаях до этого момента", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, решение суда, возможно, не будет исполнено. "Решение суда уже есть, оно вступило в законную силу, но у нее отсрочка его выполнения. Я думаю, ее скорее всего в ближайшее время уволят с военной службы в виду того, что у нее судимость. Дальше она будет жить обычной гражданской жизнью до окончания отсрочки исполнения приговора. По закону, как только отсрочка закончится, она должна будет отбывать наказание", - отметил он.

Однако, добавляет юрист, к тому моменту возможно приговор будет изменен. "Они уже обжаловали приговор, получили отказ, но впереди еще кассация, надзорная инстанция Верховного суда. То есть за время отсрочки приговор может быть отменен. Сама себе беременность дает право на признание временно непригодной к военной службе и соответственно в этом случае человек не может подлежать уголовной ответственности, так как она по состоянию здоровья была не годной", - подытожил Мугунянц.

Про уголовные дела в отношении беременных военнослужащих не слышала и правозащитница, глава Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова. "Не сталкивалась и к нам никто по таким вопросам не обращалась. Вообще чтобы осуждали беременную, такого не было, но скандалы с беременными военнослужащими бывали. Но эта история какая-то непонятная", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Кейс Кабалоевой она называет эксцессом исполнителей. "Это вряд ли системный подход, это скорее какой-то эксцесс исполнителей. Где-то что-то пошло не так и исполнители не смогли правильно решить эту неурядицу. В итоге дело дошло до приговора в отношении беременной военнослужащей. Стоило иначе подойти к этой проблеме и не доводить дело до суда", - подчеркнула она.

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