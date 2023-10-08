Мобилизованный осужден в Новороссийске за уклонение от службы

08 октября 2023, 17:41

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Суд в Новороссийске приговорил мобилизованного Александра Журавеля к пяти годам и двум месяцам колонии, признав его виновным в самовольном оставлении части. Доводы подсудимого о болезни матери судья счел неубедительными.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации, в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. 7 июля суд в Дагестане приговорил к двум годам колонии уроженца Гудермеса Сергея Юнусова, признав его виновным по этой статье, в сентябре апелляционная инстанция оставила в силе приговор.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Новороссийский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии мобилизованного Александра Журавеля, признав его виновным в самовольном оставлении части на четыре месяца в период мобилизации, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Журавель был признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ 1 , указано в карточке дела на сайте суда. Карточка обновлена 5 октября, к ней прикреплен текст приговора, вынесенного 14 сентября.

Согласно тексту приговора, Александр Журавель 13 февраля не явился на службу в войсковую часть, а вместо этого "убыл по месту жительства семьи", где 16 июня был задержан сотрудниками военной полиции.

В суде Журавель признал вину и сообщил, "что в содеянном раскаивается". "Цели уклониться от прохождения военной службы вовсе он не имел, хотел временно отдохнуть от военной службы. Каких-либо уважительных причин и тяжелых обстоятельств у него не имелось. Вместе с тем подсудимый Журавель А.Г. указал, что в ноябре 2022 г. у него заболела мать, которая проживает в соседнем населённом пункте, и ей требовалась помощь", - приводится в документе позиция подсудимого.

Суд отказался признать доводы обвиняемого основанием для освобождения его от уголовной ответственности из-за стечения тяжелых обстоятельств или крайней необходимости. "Поскольку у подсудимого имеются другие родственники (родная сестра матери, супруга подсудимого), а сам Журавель А.Г. к командованию части с рапортом о предоставлении отпуска не обращался. Кроме того, мать подсудимого, как он пояснил в судебном заседании, заболела в ноябре 2022 г., то есть задолго до того, как Журавель А.Г. в феврале 2023 г. совершил неявку в срок без уважительных причин на службу", - указал судья.

Суд приговорил Журавеля к лишению свободы в колонии общего режима и постановил изменить ему меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу в СИЗО Новороссийска до вступления приговора в законную силу.

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