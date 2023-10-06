Оставлен в силе приговор мобилизованному из Чечни за уклонение от службы

06 октября 2023, 11:19

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Апелляционная инстанция оставила в силе приговор уроженцу Гудермеса Сергею Юнусову, осужденному на два года колонии по обвинению в самовольном оставлении воинской части в Дагестане.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации, в Уголовный кодекс России были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. 6 сентября военный суд в Нальчике приговорил к году колонии контрактника Хизира Куготова, признав его виновным в самовольном оставлении воинской части.

Ужесточение в России законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Суд приговорил уроженца Гудермеса Сергея Юнусова, мобилизованного в ноябре 2022 года, к двум годам колонии, признав его виновным в самовольном оставлении части, сообщает "Кавказ.Реалии"*.

Согласно материалам дела, 7 февраля Юнусов не явился на службу в Каспийске и находился в Краснодарском крае и Астраханской области. 10 марта, вскоре после возвращения в часть, он самовольно покинул ее во второй раз и вернулся 28 марта, пишет издание.

Сергей Юнусов был признан виновным по части 3.1 статьи 337 УК РФ 1 , указано в карточке дела на сайте Южного окружного военного суда, который рассмотрел апелляционную жалобу на приговор.

В апелляционной жалобе Сергей Юнусов указал, что судом первой инстанции не в полной мере учтены смягчающие обстоятельства: наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, заболевание матери, его участие в военной операции, "а также то, что он представлен к боевым наградам и ему впервые назначено наказание в виде лишения свободы", - говорится в тексте апелляционного определения, вынесенного 15 сентября.

"В дополнительных апелляционных жалобах осужденный утверждает о своей невиновности в инкриминируемых преступлениях, в обоснование чего указывает, что в период с 7 февраля по 6 марта 2023 г. он отсутствовал на военной службе, так как согласно полученным документам у него имелось освобождение от обязанностей военной службы на один месяц. В период с 10 по 28 марта 2023 г. он отсутствовал на службе, поскольку 9 марта 2023 г. им на имя командира батальона подан рапорт о предоставлении отпуска на 10 дней, вернуться из которого вовремя по месту службы ему не удалось по причине заболевания. Также автор жалоб указывает на то, что судом не в полной мере учтено состояние его здоровья, поскольку в ходе СВО он получил тяжелое ранение, был контужен и нуждается в лечении. Кроме того, осужденный указывает, что причиной его неявок в срок на службу явилось стечение тяжелых обстоятельств, а именно заболевание матери, нуждающейся в уходе", - говорится в документе.

Суд изучил доводы осужденного и возражения прокурора и оставил в силе приговор Махачкалинского гарнизонного военного суда от 7 июля, отмечается в публикации.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

На фоне частичной мобилизации и растущих потерь отношение жителей Северного Кавказа к военной службе изменилось. Раньше ее рассматривали как социальный лифт и возможность заработка, однако протесты против мобилизации и незаполненные вакансии в силовых и военных структурах продемонстрировали изменение настроений жителей, заявил Центр защиты прав человека "Мемориал".

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