Контрактник осужден в Нальчике за уклонение от службы

27 сентября 2023, 10:47

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Военный суд в Нальчике приговорил к году колонии контрактника Хизира Куготова, признав его виновным в самовольном оставлении воинской части.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации, в Уголовный кодекс были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено наказание на срок до 10 лет. 19 августа стало известно, что Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Тахира Жилова из Жемталы к году и 10 дням колонии общего режима, признав его виновным по части 3.1 статьи 337 УК РФ.

Ужесточение в России законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Нальчикский гарнизонный военный суд признал рядового Хизира Куготова из Урожайного виновным в уклонении от военной службы и приговорил к году колонии общего режима, сообщает издание "Газета Юга" в своем телеграм-канале.

Хизир Куготов был обвинен по части 3.1 статьи 337 УК РФ, говорится в карточке дела на сайте суда. Карточка дела обновлена 26 сентября, к ней прикреплен текст приговора, вынесенного 6 сентября.

Согласно тексту приговора, Хизир Куготов, "чтобы отдохнуть и провести время по своему усмотрению с родственниками", не явился на службу в войсковую часть, оставшись дома, а позднее добровольно прибыл в войсковую часть, "чем его незаконное нахождение вне воинских правоотношений было прекращено".

"Поскольку Куготов, будучи военнослужащим, проходящим военную службу по контакту, 25 апреля 2023 г. совершил неявку в срок без уважительных причин на службу до 12 мая 2023 г., то есть продолжительностью свыше десяти суток, но не более одного месяца, в период мобилизации, то содеянное им суд квалифицирует по ч. 3.1 ст. 337 УК РФ", - говорится в тексте приговора.

Часть 3.1 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы на срок дольше 10 суток, но не более месяца, в период мобилизации) предусматривает до семи лет лишения свободы.

Подсудимый Куготов вину признал полностью, отмечается в документе. "Обстоятельствами, смягчающими наказание Куготова, который добровольно сообщил следователю о мотиве самовольного отсутствия на службе, о котором органу расследования на тот момент известно не было, суд признает активное способствование расследованию преступления, а также чистосердечное раскаяние в содеянном и признание своей вины", - говорится в тексте приговора.

Напомним, военный суд в Ростове-на-Дону оставил в силе приговор беременной военнослужащей Мадине Кабалоевой из Кабардино-Балкарии за неявку на воинскую службу. Женщина получила рекомендацию в медицинской роте о временном освобождении от службы из-за беременности и наличия маленького ребенка, но не сообщила об этом командованию. Суд приговорил ее к шести годам колонии, отсрочив исполнение наказания до 2032 года.

Приговор беременной военнослужащей за уклонение от службы - первый в России такого рода, но это не системный подход, а эксцесс исполнителей, указала глава Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова. Отсрочка на девять лет дает надежду, что приговор изменят, отметил юрист сообщества "Антипризыв" Артем Мугунянц.

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