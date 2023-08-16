Бастрыкин потребовал уголовного преследования судьи из Прохладного

16 августа 2023, 20:38

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Председатель Следкома России Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей разрешить уголовное преследование мирового судьи из Прохладного Зубера Кертбиева в посредничестве крупному взяточничеству.

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представление председателя Следкома России Александра Бастрыкина с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного дела о взяточничестве в отношении мирового судьи судебного участка № 2 Прохладненского судебного района Кабардино-Балкарии Зубера Кертбиева. Вопрос внесен в предварительную повестку внеочередного заседания коллегии, которое состоится 23 августа, следует из публикации на сайте коллегии судей.

Судью подозревают в посредничестве во взяточничестве в крупном размере (часть 3 статьи 291.1 Уголовного кодекса России предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы), говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что бывший мировой судья в Урванском районе был обвинен в получении взятки за мягкое наказание по административному делу.

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