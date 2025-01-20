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06:04, 20 января 2025

Протестующие в Гагре потребовали отставки мэра за нападение на активиста

Участники акции протеста в Гагре, фото: https://t.me/DNAbkhazia/9229

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Несколько десятков жителей Гагры вышли на акцию протеста после жалобы местного активиста на нападение из-за того, что он проводил агитацию за кандидата в президенты Адгура Ардзинбу.

Как сообщал "Кавказский узел", парламент Абхазии назначил досрочные выборы президента на 15 февраля 2025 года. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики ранее отметили, что основная борьба за пост президента Абхазии развернется между исполняющим обязанности главы республики Бадрой Гунбой и лидером оппозиции Адгуром Ардзинбой.

Сегодня ночью около администрации Гагрского района несколько десятков местных жителей собралось на акцию протеста, на которой потребовали отставки главы Гагры Юрия Хагуша. По просьбе исполняющего обязанности президента Абхазии Валерия Бганбы протестующие разошлись, их требование об отставке главы Гагры будет рассмотрено сегодня днем, сообщил телеграм-канал Respublika.

По данным источников, поводом для акции протеста стали сведения о том, что было оказано давление на активиста Михаила Головина, проводившего агитацию за одного из кандидатов в президенты, а также на его отца, от которого потребовали, чтобы тот опроверг информацию о нападении на его сына, сказано в сообщении.

По данным источников, 19 января Головин подвергся нападению в Гагре, позже его отец записал видео о том, что на его сына не оказывалось давление. При этом сам Головин также записал видеообращение, в котором пояснил, что он поддерживает кандидата в президенты Абхазии Адгура Ардзинбу. Также он опроверг слова своего отца о том, что давления на него не было, передало сегодня ИА "Аиашара" в своем телеграм-канале.

"Со мной хотели поговорить люди Хагуша и его братья, когда я поехал на разговор, меня посадили в машину, спросили, агитировал ли я за Адгура Ардзинбуа, после того как я ответил "да", меня ударили", – пояснил Головин на видео, опубликованном в телеграм-канале информагентства.

Активист добавил, что сейчас с ним все нормально, и что он находится со своими друзьями.

Напомним, 11 ноября 2024 года в Абхазии начались акции протеста против инвестиционного соглашения с Россией. В результате протестов Аслан Бжания ушел в отставку с поста президента. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

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Автор: "Кавказский узел"

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