Центризбирком Абхазии закрыл участок в Турции

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Избирательный участок в турецкой Сакарье, где планировалось голосование на выборах президента Абхазии, закрыт по решению Центризбиркома Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", в Абхазии в день выборов президента откроется 152 избирательных участка. За пределами страны будут работать три участка - в Москве, Черкесске и турецкой Сакарье, сообщал ранее Центризбирком.

Досрочные выборы президента Абхазии намечены на 15 февраля. В предвыборной гонке участвуют пять кандидатов, в том числе вице-президент Бадра Гунба, который после отставки Бжании был назначен и.о. главы республики. На время предвыборной кампании его замещает Валерий Бганба, который в публикациях на сайте президента указан как "и. о. президента". Также в выборах участвуют бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, лидер оппозиционного "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба, бывший председатель контрольной палаты Роберт Аршба и член совета учредителей "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал. Основная борьба пройдет между Бадрой Гунбой и лидером оппозиции Адгуром Ардзинбой, уверены опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

ЦИК Абхазии закрыл избирательный участок в городе Сакарья, сообщила сегодня "Нужная газета" со ссылкой на сообщение комиссии.

"На основании письма, поступившего в ЦИК РА от полномочного представителя Республики Абхазия И. Авидзба о невозможности открытия избирательного участка для проведения голосования по выборам президента Республики Абхазия, назначенных на 15 февраля 2025 года, Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия 13.02.2025 приняла решение закрыть избирательный участок по выборам президента Республики Абхазия, образованный Центральной избирательной комиссией Республики Абхазия в г. Сакарья Турецкой Республики", - говорится в сообщении.

Также Центризбирком постановил расформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка Сакарье.

С чем связано это решение, в сообщении не указано.

"Кавказский узел" также писал, что члены ЦИК приняли решение направить в Москву 4 тысячи бюллетеней, в Черкесск - 3,5 тысячи, что больше, чем на прошлых выборах президента Абхазии.

Интерес проживающих в Карачаево-Черкессии абазин к выборам президента Абхазии возрос, этим обусловлены прогнозы о высокой явке на участке в Черкесске, но есть риск махинаций с невостребованными бюллетенями, указали аналитики.

Почему в Абхазии пройдут досрочные выборы президента, кто претендует на пост, и как пройдет голосование, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы о подготовке к выборам собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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