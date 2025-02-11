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22:05, 11 февраля 2025

Более 700 милиционеров направлены охранять избиркомы в Абхазии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

По 152 избирательным участкам в Абхазии будут распределены 717 сотрудников милиции, также вблизи участков будут усилены наряды милиции.

Как писал "Кавказский узел", Центризбирком Абхазии решил выдать в несколько раз больше бюллетеней на участки в Москве и Черкеске по сравнению с прошлыми выборами президента страны. Также за

С 14 февраля МВД переходит на усиленный режим несения службы, сообщил сегодня  и.о. министра внутренних дел Абхазии Роберт Киут на заседании Совбеза. 

«Всего будет  задействовано 940 сотрудников МВД, 717  из них будут распределены по избирательным участкам, 223 - в резерве", - привело его слова Апсныпресс

Сотрудники милиции будут обеспечивать правопорядок на участках, а также сопровождать членов избиркомов с документами. 

В районах вблизи избирательных участков будет увеличено количество патрульных нарядов за счёт привлечения дополнительных сил из числа личного состава центрального аппарата МВД. Наряды милиции будут работать с 7 утра до окончания подсчета голосов на участках. 

"Далее мы обеспечим сопровождение бюллетеней в ЦИК", – приводятся его слова в публикации.

Всего в Абхазии в день выборов откроется 152 избирательных участка. За пределами страны будут работать три участка - в Москве, Черкесске и турецкой Сакарье,следует из информации на сайте Центризбиркома

Досрочные выборы президента Абхазии намечены на 15 февраля. В предвыборной гонке участвуют пять кандидатов, в том числе вице-президент Бадра Гунба, который после отставки Бжании был назначен и.о. главы республики. На время предвыборной кампании его замещает Валерий Бганба, который в публикациях на сайте президента указан как "и. о. президента". Также в выборах участвуют бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, лидер оппозиционного "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба, бывший председатель контрольной палаты Роберт Аршба и член совета учредителей "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал. Основная борьба пройдет между Бадрой Гунбой и лидером оппозиции Адгуром Ардзинбой, уверены опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Почему в Абхазии пройдут досрочные выборы президента, кто претендует на пост и как пройдет голосование, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы о подготовке к выборам собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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Автор: "Кавказский узел"

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Избирательный участок. Скриншот https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/13906-vybory-prezidenta-abkhazii-projdut-15-fevralya Досрочные выборы президента Абхазии

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