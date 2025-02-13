Аналитики не исключили фальсификации выборов президента Абхазии в Черкесске

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Интерес проживающих в Карачаево-Черкессии абазин к выборам президента Абхазии возрос, этим обусловлены прогнозы о высокой явке на участке в Черкесске, но есть риск махинаций с невостребованными бюллетенями.

Как писал "Кавказский узел", члены ЦИК приняли решение направить в Москву 4 тысячи бюллетеней, в Черкесск - 3,5 тысячи, что больше, чем на прошлых выборах президента Абхазии.

Организации абхазских ветеранов Кабардино-Балкарии и Адыгеи, а также представители абазинцев Карачаево-Черкессии попросили увеличить число участков в России для голосования на выборах президента Абхазии. На территории России избирательные участки организованы только в Москве и Черкесске, глава ЦИК России заявила о готовности открыть новые участки. Открытие дополнительных участков из всех кандидатов будет наиболее выгодным Бадре Гунбе, сочли аналитики. 30 января стало известно, что Центризбирком Абхазии отказалась открыть новые участки в России.

Абхазский политолог Давид Дасания, глава общественной организации абазин Карачаево-Черкесии Умар Кончев, представители движения "Голос"* Давид Канкия* и Роман Удот прокомментировали "Кавказскому узлу" увеличение числа бюллетеней на выборах президента Абхазии на участке, расположенных в Черкесске.

Число абазин, которые имеют гражданство Абхазии и проживают в Карачаево-Черкесии и в других регионах Российской Федерации, составляет от четырех до пяти тысяч человек, указал Давид Дасания.

"Помимо абазин на этих выборах могут принять участие также граждане Абхазии из числа кабардинцев, осетин, черкесов, адыгейцев. Это в основном, конечно, добровольцы (участники войны за независимость Абхазии), а также их семьи", - сообщил он.

По словам политолога, адыги сейчас, по просьбе Москвы, лишь на общих основаниях могут стать гражданами Абхазии.

"Но при этом гражданство Абхазии в своё время дали определенному количеству, например, армян из Нагорного Карабаха", - сказал Дасания, но не уточнил принимают ли они активное участие в голосовании.

По его мнению, явка на этих выборах может быть высокой, но при этом не исключил возможность использовать "лишние" бюллетени для подтасовок.

"Явка будет достаточно высокой, ажиотаж наблюдается, но ЦИК правильно ограничила в 3500 число бюллетеней. Сначала вообще хотели только 2000 бюллетеней прислать. Потому что в случае неактивной явки люди на избирательном участке просто-напросто сделают несанкционированный вброс в эти урны", - пояснил Дасания.

За последние годы в России выросло количество граждан Абхазии, подчеркнул Умар Кончев.

"Сейчас больше 4000 абазин — граждане Абхазии и еще есть около 1500 человек по всему Северному Кавказу - добровольцев и членов их семей. Это кабардинцы, черкесы, осетины, чеченцы и представители других народов. Хотя есть те, кто не обновлял паспорта граждан Абхазии", - сказал он.

Он считает, что 3500 бюллетеней вполне могут быть использованы именно избирателями.

"Нынешние выборы несравнимы с теми выборами <2020 года>. Смещение прежнего президента, встревоженность людей ситуацией в Абхазии, новые вызовы, новые пути развития и так далее, всё это побуждает людей быть активнее. Поэтому на участке скорее всего будет большая явка", - полагает Кончев.

На выборах президента Абхазии в сентябре 2019 года на участке в Черкесске проголосовал 441 человек, в Москве - 840 избирателей, привело 22 марта 2020 года слова Даура Кове, занимавшего тогда пост главы МИД Абхазии, агентство "Спутник Абхазия". Всего участие в выборах приняли 86 138 избирателей. Таким образом, доля избирателей в Черкесске составила не более 0,5% участников голосования.

Давид Канкия* заявил, что "с точки зрения процедуры и международного статуса" выборы в Абхазии - "крайне спорное событие".

указал, что в отсутствие должного гражданского контроля не исключена возможность фальсификаций. По его словам, ранее были случаи "когда машина уезжает в горы и возвращается через полчаса (время условно) с урнами, набитыми бюллетенями". "Можно сделать вывод, что так будет и в этот раз", - сообщил Удот.

Досрочные выборы президента Абхазии намечены на 15 февраля. В предвыборной гонке участвуют пять кандидатов, в том числе вице-президент Бадра Гунба, который после отставки Бжании был назначен и.о. главы республики. На время предвыборной кампании его замещает Валерий Бганба, который в публикациях на сайте президента указан как "и. о. президента". Также в выборах участвуют бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, лидер оппозиционного "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба, бывший председатель контрольной палаты Роберт Аршба и член совета учредителей "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал. Основная борьба пройдет между Бадрой Гунбой и лидером оппозиции Адгуром Ардзинбой, уверены опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Почему в Абхазии пройдут досрочные выборы президента, кто претендует на пост и как пройдет голосование, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы о подготовке к выборам собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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