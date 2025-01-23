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03:28, 23 января 2025

Инцидент с активистом в Гагре продемонстрировал предвыборную напряженность в Абхазии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Предполагаемое нападение на гагрского сторонника Адгура Ардзинбы указывает на активное участие глав администраций в предвыборной кампании и общую напряженность обстановки в республике перед выборами. 

Как сообщал "Кавказский узел", ночью 20 января несколько десятков жителей Гагры вышли на акцию протеста после жалобы местного активиста Михаила Головина на нападение из-за того, что он проводил агитацию за кандидата в президенты Адгура Ардзинбу. Протестующие потребовали отставки главы Гагры Юрия Хагуша. Позже отец Головина записал видео о том, что на его сына не оказывалось давление. Сам Головин также записал видеообращение, в котором пояснил, что он поддерживает кандидата в президенты Абхазии Адгура Ардзинбу. Также он опроверг слова своего отца о том, что давления на него не было. 

Видео продолжительностью в 59 секунд с заявлением отца активиста Артура Головина опубликовал на своем YouTube-канале журналист Давид Жвания 20 января. "Появилась в интернете информация, что Юрий Львович Хагуш выследил моего сына и якобы нанес ему какие-то побои. Прошу вас не верить всей этой информации, это ложь (...) Что касается Юрия Хагуша, мы выросли в одном поселке как одна семья, у нас никогда с ним не было разногласий, мы добрые соседи и всегда помогали друг другу", - говорит Артур Головин на видео, предлагая сомневающимся спросить "у его сына". Видео Михаила Головина с опровержением слов отца было опубликовано также 20 января на Facebook*-странице Apsny Story: в нем активист говорит, что "не хотел записывать это видео", но после публикации видео с отцом хочет рассказать, "как было на самом деле". По словам активиста, Хагуш и его брятья вызвали его на разговор из-за поддержки Ардзинбы. "Когда я приехал на разговор, меня посадили в машину, спросили, агитировал ли я за Адгура Ардзинбу. После того, как я ответил: "Да", меня ударили", - говорит активист, отмечая, что на момент записи "с ним все хорошо, все нормально". 

Дело о предполагаемом нападении на жителя Гагр Михаила Головина главы администрации Гагрского района Юрия Хагуша «Кавказскому узлу» прокомментировали юрист НПО «Центр гуманитарных программ» Саид Гезердава и политолог Давид Дасания. Оба аналитика отметили, что достоверных данных о том, что произошло, нет, поскольку отец и сын Головины сделали противоречивые заявления. 

Гезердава заметил, что из-за недостаточности данных об инциденте сложно даже предполагать, под какую статью УК Абхазии это происшествие могло бы попасть. «Вероятнее всего, не было серьезного избиения, может быть, не было и физического воздействия. Возможно воздействие было больше словесным, а может быть было и рукоприкладство. По некоторым сведениям, глава администрации был соседом этой семьи и ему не понравилось, что сын соседа оказался в противоположном лагере», - заявил юрист. 

Если бы данные о физическом воздействии подтвердились, могла бы идти речь о возбуждении дела по статьям 106 («Умышленное причинение здоровью вреда средней тяжести»»), 109 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») или статье 110 («Побои»).  

Гезердава отметил, что правоохранительные органы на инцидент с Головиным никак не отреагировали, но он выявил тенденцию активного участия глав администраций в предвыборной кампании. «Помимо главы администрации Гагрского района, это еще и глава администрации Сухумского района, и глава Очамчирского района. То, что они формально уходят в отпуск не мешает им оставаться серьезными игроками и пытаться влиять», - подчеркнул он. 

Юрист уверен, что реакции правоохранительных органов не последует и в дальнейшем. «Они и на более важные случаи прочти не реагировали. Фактически можно говорить о параличе правоохранительных органов в случае, если в деле замешан кто-то из высокопоставленных лиц», - заявил он.

Инцидент с Головиным обсуждался в социальных сетях, но уже утратил актуальность для большинства абхазов, указал Давид Дасания. «Здесь забывают и более громкие истории. Глава МВД, конечно, пообещал «разобраться», но, скорее всего, дело спустят на тормозах», - заметил он. 

При этом политолог не исключил, что подобные инциденты могут повториться, так как в республике, по его данным, сейчас “напряженная обстановка”. «Надеюсь, ничего подобного в республике больше не случится, поскольку абхазский народ после нынешней власти, которая побила все рекорды по коррупции, находится на грани, и если будет малейшая искра, будет уже не до выборов, начнется что-то ужасное. Сейчас избирательные штабы начали  проводить массовые телефонные опросы по российскому примеру. И людей, которых больше интересуют не выборы, а то, будет ли у них свет, это раздражает, кого-то из агитаторов могут и побить», - заметил он.

Аналитик, много лет занимающийся изучением Абхазии, уверен, что инцидент не окажет  влияния на предвыборную кампанию. «Это не первый такой случай – осенью была история с заявлением об избиении  активистки  организации «ХарахПицунда» и администратора одного из оппозиционных телеграмм-каналов, и там тоже так и осталось непоиятным – было нападение или это выдумки», - сказал он «Кавказскому узлу» на условиях анонимности. 

С самим Михаилом Головиным «Кавказскому узлу» связаться не удалось. Глава ветеранской организации «Аруаа» Темур Гулия заявил «Кавказскому узлу», что конфликт между молодым человеком и Ю.Хагушем урегулирован. «Это уже прошлое», - заявил он.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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