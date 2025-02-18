ЦИК Абхазии утвердил окончательные итоги голосования

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Центризбирком Абхазии огласил окончательные итоги первого тура досрочных выборов президента и рекомендовал прошедшим во второй тур Бадре Гунбе и Адгуру Ардзинбде призвать сторонников не поддаваться на провокации.

Как писал "Кавказский узел", 16 февраля Центризбирком Абхазии объявил предварительные итоги выборов и назначил второй тур выборов на 1 марта. По данным избиркома, Бадра Гунба набрал 46,38% голосов (45 805), Адгур Ардзинба - 36,92% (36 476), Роберт Аршба - 7,54%, Олег Барциц - 4,04%, Адгур Хурхумал – 0,97% .

На сегодняшнем заседании Центральная избирательная комиссии Республики Абхазия утвердила окончательные итоги выборов Президента Республики Абхазия, которые прошли 15 февраля 2025 года, сообщило "Апсныпресс".

Всего в списки избирателей внесены 143960 избирателей, бюллетени получили 98792 избирателя. За Адгура Ардзинбу проголосовали 36 476 избирателей, за Роберта Аршбу - 7 434, за Олега Барцица - 3988, за Бадру Гунбу - 45 817, за Адгура Хурхумала - 896.

Против всех проголосовали 1381 избирателей, недействительными признаны 2798 бюллетеней.

Второй тур президентских выборов пройдет 1 марта, указано в сообщении.

Цик также выпустил обращение, в котором, в частности призвал кандидатов, прошедших во второй тур, обратиться к своим сторонникам с призывом "не поддаваться на провокации".

"ЦИК также обращается к правоохранительным органам пресекать противоправные действия, нарушающие избирательное законодательство Абхазии и общественный порядок", - указано в заявлению, которое опубликовало агентство.

Почему были назначены досрочные выборы президента Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

Мы недавно обновили приложение на Android, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play, так и на страницах КУ в соцсетях. Также вы можете скачать наше мобильное приложение для IOS. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.