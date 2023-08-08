Как проехать новый КПП «Лачин» в Карабахе

08 августа 2023, 20:35

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Азербайджан установил пограничный КПП на въезде в Лачинский коридор, гарантировав беспрепятственный проезд жителям Армении и Нагорного Карабаха. Степанакерт считает новый пункт пропуска составной частью блокады непризнанной республики. В июле 2023 года проезд через КПП был закрыт. «Кавказский узел» собрал информацию о правилах проезда через КПП «Лачин».



11 июля 2023 года госпогранслужба Азербайджана заявила о полном прекращении движения транспорта через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Лачин" в связи с выявлением фактов контрабандного провоза товаров машинами Красного Креста."Со дня начала функционирования погранично-пропускного пункта "Лачин" <…> сотрудники государственной пограничной службы выявили неоднократные попытки провоза незаконным путем различных видов контрабанды на транспортных средствах, принадлежащих Красному Кресту", – сказано в сообщении ведомства.

Власти Азербайджана направляли ранее Красному Кресту предупреждение, о возбуждении уголовного дела и информировали, что до окончания необходимых следственных мероприятий проезд через пункт "Лачин" государственной границы временно приостановлен", – пояснила погранслужба.

Для провоза гуманитарной помощи Армении необходимо получить разрешение погранслужбы Азербайджана и предъявить груз для досмотра, заявили депутаты парламента Азербайджана.

Для провоза любых грузов из Армении в Азербайджан необходимо получить разрешение Государственной пограничной службы Азербайджана, так как между Арменией и Азербайджаном нет нормальных отношений, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" депутат Милли Меджлиса Махир Аббасзаде.

"Никто не может без разрешения или наличия межгосударственных соглашений пересекать азербайджанскую границу" - сообщил Аббасадзе.

Политический контекст

23 апреля 2023 года власти Азербайджана установил пограничный КПП на въезде в Лачинский коридор около моста через реку Хакари. При этом МИД Азербайджана гарантировал проезд через новый КПП мирным жителям Армении и Нагорного Карабаха.

22 мая 2023 года Армения во второй раз после установки азербайджанского КПП на въезде в Лачинский коридор обратилась в Международный суд ООН с требованием обязать Азербайджан не мешать свободному проезду по этой дороге. Первый раз Армения обращалась в эту инстанцию 26 апреля 2023 года.

30 апреля 2023 года информационный штаб правительства Нагорного Карабаха опубликовал заявление, в котором говорится, что азербайджанские военные продолжают мешать свободному передвижению граждан Нагорного Карабаха, а все «движение между Арцахом (Нагорным Карабахом) и Арменией организовано и сопровождается исключительно российскими миротворческими войсками и Международным комитетом Красного Креста для обеспечения минимальной безопасности граждан в пути».

Со 2 мая 2023 года карабахские активисты, школьники и студенты, проводили на дороге Шуши-Степанакерт круглосуточную акцию протеста с требованием убрать азербайджанский КПП. Ночью дежурили 10-15 молодых людей, днем к палатке приезжали активисты из Степанакерта и других общин, представители старшего поколения, общественные деятели и депутаты.

В первой половине дня 24 мая 2023 года активисты демонтировали свою палатку и завершили акцию протеста, объявив о присоединении к движению "Фронт безопасности и развития Арцаха", созданному бывшим госминистром Нагорного Карабаха Рубеном Варданяном. Подробнее об акции говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Карабах: акция школьников и студентов против этнических чисток".

Официальных комментариев в государственной пограничной службе Азербайджана по поводу режима функционирования погранично-пропускного пункта «Лачин» получить не удалось. Однако источник в кабинете министров Азербайджана, знакомый с ситуацией, пояснил «Кавказскому узлу», что пограничный КПП «Лачин» создан недавно и, с учетом неурегулированности конфликта с Арменией, режим его работы еще не до конца проработан.

Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян опроверг заявления о беспрепятственном проезде жителей Нагорного Карабаха через КПП. Люди сталкиваются с необоснованными требованиями при проверке документов, требованием получать разнообразные разрешения, азербайджанские пограничники фиксируют данные людей, однако неизвестно, как эти данные могут использоваться. "Около 150 арцахцев находятся в городе Горис и давно ожидают возвращения, однако им въезд не разрешается. Кроме того, 34 умерших наших соотечественников в Ереване или других регионах Армении, чьи тела также не разрешают перевезти в Арцах", - сказал Степанян.

Жительница Степанакерта рассказала "Кавказскому узлу", что ее семья не смогла перевезти тело ее брата, умершего в больнице в Армении, поскольку не получили такого разрешения.

Аналитики в Баку, опрошенные «Кавказским узлом», уверены в отсутствии препятствий для возвращения армян в Карабах.

Поскольку КПП "Лачин" только создан и находится в зоне вооруженного конфликта, то на нем действует особый режим пропуска, – считает военный эксперт, бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде.

По его словам, внутрь Азербайджана могут пропускаться только армянские жители Карабаха, которых Баку считает азербайджанскими гражданами. «Для проезда обратно, – полагает военный эксперт, миротворцами представляются списки лиц, которые желают следовать в Карабах. По данным интегрированных международных систем паспортов азербайджанские пограничники могут устанавливать, что конкретный владелец паспорта, действительно является уроженцем Карабаха. Но у жителей армянонаселенного Карабаха паспорта Армении. Возможно поэтому в отдельных случаях может требоваться дополнительная проверка».

Исазаде также сомневается в достоверности информации в том, что пограничники не пропускают тела умерших жителей Карабаха."Если пропускаются живые жители, то с какой стати не пропускать тела умерших» – заметил он.

Директор информационного агентства Turan Мехман Алиев отметил, что поскольку армянская сторона не обеспечивает жителям свободный доступ к проезду через пропускной пункт, то их переход осуществляется в сопровождении российских миротворцев. "Насколько я знаю, выезд в Армению не требует предварительных согласований. А вот въезд в Азербайджан может потребовать предварительного согласования. Это зона конфликта, и поэтому азербайджанские пограничники должны удостовериться, что возвращающиеся - действительно жители Карабаха", – сказал он.

Алиев также отметил, что Азербайджан заинтересован в том, чтобы через пропускной пункт проходило больше машин и людей, «что стало бы подтверждением отсутствия каких-то искусственных преград для движения по Лачинской дороге».

По словам Мехмана Алиева, фиксация на границе персональных данных армянских жителей не имеет никаких других целей, кроме как соблюдения международных процедур пересечения межгосударственных границ.

Сборе персональных данных пересекающих границу, то это общепринятая практика на погранпереходах, - уточнил Азад Исазаде. "Необходимо фиксировать, кто и когда пересек границу, чтобы на обратном пути не было вопросов, как он выезжал из страны. Ведь отсутствие отметки в погрансистеме означает, что человек незаконно пересек границу», – уточнил он.

По словам военного эксперта, официальной информации о числе жителей Нагорного Карабаха, проехавших через КПП «Лачин», нет. "Погранслужба и другие госорганы Азербайджана пока не предоставляли официальных данных». Основываясь на сообщениях СМИ, Исазаде констатировал, что погранпереходом воспользовалось очень мало людей, в основном в Армению выезжали больные. Обратно заезжали главным образом армянские жители сел Шушинского района, которые выезжали в Армению до открытия пункта.

15 июня 2023 года Азербайджан заявил о ранении пограничника в результате обстрела армянскими военными пункта пропуска "Лачин". Армения в ответ заявила, что перестрелка произошла из-за попытки азербайджанских солдат установить флаг. Военное ведомство Армении сообщило об обстреле позиций в районе села Тех азербайджанскими военными, по данным погранслужбы Армении, ранения получил один пограничник. Азербайджанские пограничники после инцидента в Лачинском коридоре заблокировали проезд пациентам, которых Красный Крест вез на лечение в Армению, а также жителям Нагорного Карабаха, ехавшим в Горис при посредничестве российских миротворцев, сообщило правительство непризнанной республики. Минобороны и МИД Азербайджана на своих сайтах и страницах в соцсетях не сообщали о запрете движения по Лачинскому коридору.

11 июля 2023 года госпогранслужба Азербайджана заявила о полном прекращении движения транспорта через контрольно-пропускной пункт (КПП).

14 июля 2023 года впервые после запрета Азербайджана на проезд в автомобилях Красного Креста через КПП "Лачин" в Армению доставлены 11 пациентов из Нагорного Карабаха

20 июля активисты в Ереване провели акцию протеста у офиса ООН и у представительства ЕС в Ереване, требуя открыть Лачинский коридор и обеспечить доставку гуманитарных грузов в непризнанную республику. 21 июля 2023 года вечером в Ереване прошли митинг и шествие в поддержку карабахцев, куда вышло более тысячи человек. Организаторы акции обвинили власти Армении в сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану.

22 июля 2023 года группа женщин из Нагорного Карабаха попыталась проехать по Лачинскому коридору, чтобы вернуться домой. Однако им это не удалось, так как российские миротворцы не откликнулись на просьбу сопроводить карабахцев до азербайджанского КПП. Женщины доехали до армянского поста, заранее получив разрешение Службы нацбезопасности Армении, однако проехать дальше к самому мосту Хакари, где установлен азербайджанский КПП, им не удалось. Дорога за их постом считается "нейтральной зоной", хоть и входит в суверенную территорию Армении, и въехать в эту зону возможно только в сопровождении российских миротворцев. Российской стороне сотрудники безопасностм доложили о том, что к мосту Хакари приехали граждане Нагорного Карабаха, желающие вернуться в свои дома, и журналисты, в том числе иностранные. Более четырех часов женщины простояли на армянском посту, но никто из российских миротворцев так и не подошел к ним.

24 июля 2023 года Третий президент Армении Серж Саргсян обратился к президентам России, США и Франции и призвал их добиться разблокировки Нагорного Карабаха.

25 июля 2023 года Международный комитет Красного Креста сообщил, что организация не может доставлять гуманитарные грузы для жителей Нагорного Карабаха ни через Лачинский коридор, ни иным путем. Красный Крест призвал всех ответственных за принятие тех или иных решений разрешить организации возобновить свои основные гуманитарные операции в Нагорном Карабахе.

26 июля правительство Армении направило в Нагорный Карабах около 400 тонн продовольствия и товаров первой необходимости, однако грузовики не были пропущены. МИД Азербайджана расценил попытку Еревана доставить колонной грузовиков гуманитарный груз в Нагорный Карабах без согласования с Баку как посягательство на территориальную целостность страны. Армянская сторона назвала гуманитарную ситуацию в Карабахе критической и попросила российских миротворцев помочь с доставкой помощи его жителям.

28 июля 2023 года дипломаты 17 аккредитованных в Армении стран и представители международных организаций побывали в Лачинском коридоре и у машин с гуманитарной помощью из Армении, которым Азербайджан не разрешает проезд в Нагорный Карабах.

Участники акции протеста у здания правительства Армении 1 августа 2023 года заявили, что премьер-министр Армении должен защищать безопасность и интересы жителей Нагорного Карабаха и потребовать ввода миротворцев ООН.

2 августа 2023 года карабахские активисты, побывавшие на встрече в российском посольстве в Армении, остались недовольны пояснением, что российские миротворцы ограничены в своих возможностях. Они потребовали разблокировать Лачинский коридор и ввести в зону карабахского конфликта миротворцев ООН.

8 августа добровольцы-участники войн в Нагорном Карабахе вышли на акцию в Ереване, заявив, что готовы силовым путем открыть Лачинский коридор для доставки продовольствия. Полиция задержала минимум 14 участников акции.

До закрытия проезда через КПП "Лачин" действовали следующие провила

Кому был разрешен проезд

Препятствий для пересечения границы через КПП «Лачин» для жителей Нагорного Карабаха и Армении нет: они могут переходить границу в обоих направлениях, при этом для прохода через КПП не требуется сопровождение, утверждает источник "Кавказского узла" в правительстве Азербайджана. Армянская сторона к 23 мая 2023 года не комментировала это утверждение.

По данным на 23 мая 2023 года все иностранцы, в том числе граждане России, могут проехать через КПП "Лачин" только по разрешению госорганов Азербайджана, поскольку КПП находится в зоне конфликта и его режим еще не до конца проработан, – сообщил "Кавказскому узлу" источник в правительстве Азербайджана.

По данным источника в Баку, на 23 мая 2023 года еще ни одному жителю Нагорного Карабаха и Армении не было отказано в пересечении границы через КПП «Лачин». Для прохода через КПП не требуется сопровождение, хотя сейчас жители Нагорного Карабаха проходят через границу в сопровождении либо российских миротворцев, либо представителей Международного комитета Красного Креста, утверждает источник "Кавказского узла" в правительстве Азербайджана.

Время работы КПП

Проезд через КПП «Лачин» осуществляется ежедневно, но только с 6.00 до 00.00, сообщил "Кавказскому узлу" источник в кабинете министров Азербайджана. В случае изменений уточнять режим работы КПП можно по "горячей линии" пограничного контроле Государственной пограничной службы Азербайджана .

Необходимые для проезда документы

Для проезда или прохода через КПП «Лачин» человеку требуется только его паспорт. У проезжающих в машинах Скорой помощи и Международного комитета Красного креста пациентов и сопровождающих паспорта проверяют без высадки из машины .

Миротворцы проезжают свободно, без проверок, но груз сопровождаемых ими автомашин сканируется, сообщил источник "Кавказского узла" в правительстве Азербайджана.

Как проехать КПП на легковом автомобиле

При проезде через КПП Лачин» на автомобиле требуются документы на автомобиль и паспорта водителя и пассажиров. Автомобили также досматривают в месте пересечения границы , в то время, пока на КПП пограничник регистрирует паспорта водителя и пассажиров через сканеры и камеру. Это обычная процедура, которая есть на всех пограничных пунктах мира .

Все автомашины проезжают через сканер. Со 2 мая 2023 года на КПП «Лачин» были установлена томографическая система досмотра багажа для предотвращения провоза оружия, наркотиков и других запрещенных грузов в обе стороны. Она оборудованы конвейером и позволяют проводить углубленный досмотр ручной клади и грузов при помощи технологии компьютерной томографии .

Грузовой транспорт на КПП "Лачин"

При перевозке грузов также не возникает проблем, если грузы не являются запрещенными к провозу.

Грузоперевозки осуществляют российские миротворцы и Красный крест для доставки в регион лекарств, медикаментов, продуктов гуманитарного характера. Машины, перевозящие грузы, независимо от направления движения, также обязательно проезжают через сканер.

Примечания