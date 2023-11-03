Арестованный в Азербайджане Мадат Бабаян раскрыл детали Ходжалинской трагедии

03 ноября 2023, 05:09

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Служба госбезопасности Азербайджана сообщила о задержании Мадата Бабаяна, обвиняемого в массовых убийствах азербайджанских жителей Ходжалы в феврале 1992 года. Бабаян признал свою причастность к событиям первой Карабахской войны и рассказал о деталях преступлений, следует из публикации ведомства.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе армянские вооруженные формирования с помощью военнослужащих 366-го полка Объединенных сил СНГ взяли штурмом город Ходжалы, населенный преимущественно азербайджанцами. По данным властей Азербайджана, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков. В заложники были захвачены 1275 мирных жителей. Судьба 150 из них осталась неизвестной, говорится в справке "Кавказского узла" "Ходжалинская трагедия".

О задержании Мадата Бабаяна, обвиняемого в причастности к массовому убийству азербайджанцев в Ходжалы, служба госбезопасности сообщила только 2 ноября. Бабаян был задержан во время антитеррористической операции в Карабахе 19-20 сентября в селе Гозлукорпю Кельбаджарского района, вооруженный автоматом Калашникова, следует из сообщения ведомства, переведенном корреспондентом "Кавказского узла".

На официальном канале СГБ Азербайджана в YouTube 2 ноября был опубликован видеофильм о Бабаяне продолжительностью в семь с половиной минут. На видео Бабаян дает показания на месте событий, его армянская речь переводится на азербайджанский язык.

Согласно показаниям Бабаяна, в феврале 1992 года группа карабахских армян, включая его самого, собрала под командованием подполковника Аркадия Шириняна по прозвищу "Холостой" отряд из жителей сел Чапар, Гозлу и Гозлукопрю Кельбаджарского района. Получив оружие, они прибыли в село Тазабина Ходжалинского района и там, по заранее утвержденному плану, объединились с другим вооруженным отрядом карабахских армян из сел Яйджы, Хейвалы и Зяйлик Кельбаджарского района. Поздно вечером 25 февраля 1992 года они устроили засаду и атаковали бежавших в Аскеранский район жителей Ходжалы, убив около 150 гражданских.

Из показаний Бабаяна следует, что после этого он и другие участники его отряда взяли в плен более 100 мирных жителей. Некоторые участники отряда, чьи имена назвал арестованный, совершали, по его утверждениям, изуверские действия с телами убитых азербайджанцев. Впоследствии, чтобы скрыть массовые убийства и мародерство в Ходжалы, Бабаян и другие участники вооруженного формирования дежурили на посту у перекрестка дорог Ходжалы - Баллыджа - Ханкенди. Массовое мародерство, хищение имущества и разрушение домов азербайджанцев в Ходжалы продолжалось не только до конца февраля, но и в марте.

По сообщению СГБ, Бабаян также указал место тайного захоронения, он лично закапывал тела взятых в плен и убитых азербайджанцев. Пленные содержались в здании сельской школы села Гозлукорпю. Следственные действия на местах преступления подтвердили его слова.

"Кавказский узел" писал, что после проведения Азербайджаном контртеррористической операции в Нагорном Карабахе 19-20 сентября его покинули почти все армянские жители. Азербайджанские силовики задержали бывших президентов Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, а также спикера парламента Давида Ишханяна, бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, бывшего замомандира Армии обороны Нагорного Карабаха, генерал-майора Давида Манукяна, бывшего главу карабахского МИД Давид Бабаяна и бывшего министра обороны Левона Мнацаканяна.

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