Внимание следствия к судьбе жильцов общежития в Нальчике не улучшило их положение

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После визита главы республиканского Следкома жильцам Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета общежития, которым администрация вуза угрожает выселением, так и не предоставили возможность пользоваться короткой дорогой для выхода за территорию. Большинство из них - пожилые люди, которые не имеют другого жилья.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта стало известно, что бывшие сотрудники Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета (КБГАУ), опасающиеся выселения из служебного жилья в Нальчике, сочли формальным ответ представителей вуза на их претензии. Они предложили создать комиссию для совместной оценки законности каждого случая выселения. Кабардино-Балкарский правозащитный центр призвал главу республики Казбека Кокова повлиять на руководство университета и не допустить выселения бывших сотрудников вуза из общежития. На встрече с выселяемыми жильцами общежития Аграрного университета в Нальчике глава республиканского Следкома заверил, что их права не будут нарушены.

21 февраля жильцы общежития КБГАУ пожаловались властям республики и России на требования о выселении. Они заявили, что сами содержат здание, своими силами сделали капитальный ремонт, но получили уведомления об освобождении жилья, а встречи с ректором результатов не дали. Представители КБГАУ возразили, что руководство агроуниверситета не принуждает бывших сотрудников выселяться из общежития, а лишь выясняет основания их проживания там. Информация о перекрытии калитки и ворот не соответствует действительности, так как в 100 метрах стоит пункт пропуска, пояснили в вузе.

Жильцы общежития Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета (КБГАУ) рассказали, что они рассчитывали после состоявшейся встречи с руководителем управления Следкома России по Кабардино-Балкарии получить выход в город рядом со зданием общежития. Однако этого не произошло, и им по-прежнему приходится обходить всю территорию Академии, чтобы попасть в продуктовые магазины, и вообще в город. Это представляет для них определенную сложность, так как в большинстве своем жильцы общежития пенсионного возраста.

"Мы должны минут 15 обходить и также возвращаться с авоськами, тогда как через калитку тут всего две минуты до супермаркета «Ласточкино гнездо», - говорит жительница общежития.

Она рассказала, что получила комнату в общежитии в 90-х годах, когда ректором академии был покойный Борис Жеруков, на основании ордера. «Жеруков, предоставляя нам комнаты, сказал, что мы можем жить, сколько нам надо, но приватизировать и продавать не имеем права. Здание было в запущенном состоянии, мы сами сделали ремонт, заменили трубы, электрическую проводку, поклеили обои. И все эти годы мы поддерживали наши комнаты в хорошем состоянии, вложив в них все свои средства. А после того, как нас сократили, нам показывают на дверь», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам женщины, взамен этого общежития им предложили другое, на улице Ногмова, общежитие коридорного типа с общим санузлом.

«В нашем возрасте стоять в очередь в туалет, согласитесь, не очень удобно», - подчеркнула она.

Нонна Арутюнян проживает в общежитии 20 лет. Она работала в вузе техничкой.

«У меня два высших образования, но я согласилась работать техничкой, чтобы получить эту жилплощадь, потому что у меня было трое детей, а жить было негде. Мы сделали ремонт своими силами и до сих пор все ремонты, все делаем сами, поддерживаем здание в хорошем состоянии, оплачиваем коммунальные услуги. В 2017 году нас всех сократили, а теперь нам предлагают выселиться, а выселяться мне лично совершенно некуда», - говорит она.

Наталья Аршинова проживает в общежитии с 2008 года. Другого жилья у нее нет, выселяться некуда. Живет с дочерью.

После визита руководителя Следственного управления Михаила Фишмана, и его обещания, что их права не будут нарушены, у Натальи, по ее словам, появилась надежда, что они не окажутся на улице.

«Мы все стояли на очереди на улучшение жилищных условий в Академии, но эта очередь была ликвидирована», - отметила она.

В администрации Нальчика на очереди на жильем они не стояли. Один из предыдущих ректоров, Шахмурзов, по словам женщин, также пытался их выселить, но суд встал на их сторону.

Еще в июне 2025 года руководство университета уведомило бывших работников, живущих в общежитии вуза с 1987 года, о выселении без предоставления иного жилья. Бывшие сотрудники вуза тогда заявили, что по распоряжению нового ректора "без всякого предупреждения" были закрыты калитка и ворота перед территорией вуза, а на личном приеме ректор озвучил "оскорбления и угрозы". Заурби Шхагапсоев пояснил тогда "Кавказскому узлу", что вынужден выселять бывших сотрудников из общежития, потому что студентам негде жить.

Согласно Жилищному кодексу, из служебного жилого помещения без предоставления другого жилого помещения не могут быть выселены лица, у которых нет другого жилья, состоящие на учете в качестве нуждающихся, рассказал в июне 2025 года "Кавказскому узлу" юрист Олег Сергеев. Также, по его словам, не могут быть выселены без предоставления другого жилья семьи военнослужащих, силовиков, пенсионеры, инвалиды, а также люди, которым жилье в общежитии было предоставлено до 1 марта 2005 года - до введения в действие Жилищного кодекса - состоящие на учете, как нуждающиеся в жилье.

арственного аграрного университета (КБГАУ) на претензии жильцов общежития в Нальчике.

Из ответа следует, что руководство КБГАУ лишь выясняет правовые основания их проживания там.

На это жильцы общежития отвечают, что правовыми основаниями являются ордера, выданные им, как бывшим сотрудникам вуза.