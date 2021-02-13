Вячеслав Дерев вышел победителем из многолетнего противостоянии с Арашуковыми

13 февраля 2021, 00:33

Прекращение уголовного преследования бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева фактически означает его оправдание, ведь за долгие годы следствие не нашло доказательств его вины, считает адвокат. Противостояние семей Деревых и Арашуковых можно считать завершенным, так как последние утратили влияние и связи, полагают журналисты Тимур Жужуев и Максим Шевченко.

Как писал "Кавказский узел", суд в Ставрополе в связи с истечением срока давности закрыл уголовное дело в отношении бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева, который обвинялся в мошенничестве и давал следователям показания против Рауфа и Рауля Арашуковых. До начала декабря Дерев находился под арестом, но 4 декабря 2020 года суд изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде,

Вячеслав Дерев еще в 2012 году публично заявил о причастности Рауля и Рауфа Арашуковых к громким убийствам. Уголовное преследование самого Дерева по обвинению в мошенничестве было инициировано для того, чтобы помешать расследовать резонансные убийства в Карачаево-Черкесии, заявлял его сын Эдуард Дерев. Со своей стороны, Рауф Арашуков назвал Вячеслава Дерева заказчиком своего уголовного преследования.

Адвокат Вячеслава Дерева Руслан Коблев подтвердил "Кавказскому узлу", что суд прекратил уголовное дело бывшего сенатора, однако текста постановления у защиты до сих пор нет. «Для меня вообще поразительно, как они умудрились дело в суд направить. Я думаю, что локальный прокурор просто элементарно в силу своей безграмотности не посчитал процессуальные сроки», - сказал он.

Юридически постановление о прекращении дела Дерева может быть обжаловано - у прокуратуры есть на это месяц, но у защиты нет информации о планах прокурора относительно подачи жалобы.

«Но в любом случае, оно вынесено 15 января. С точки зрения здравого смысла я не вижу оснований для обжалования, потому что это может привести к расследованию деятельности самих прокуроров и следователей. Совершенно очевидно, что это просчет следствия, а не суда, дело расследовалось 8 полных лет. Я почти уверен, что вряд ли они будут обжаловать», - считает Коблев.

Когда истек срок давности привлечения к уголовной ответственности, защита Дерева направляла соответствующее ходатайство - по закону преследование в связи с истечением срока давности прекращается в отношении тех подсудимых, кто согласен с таким основанием прекращения дела. Аналогичные ходатайства подали пятеро других фигурантов дела, и только одна из обвиняемых о прекращении преследования не просила.

Защита Дерева не располагает информацией, почему одна из обвиняемых не подавала ходатайство. «Нас интересует судьба самого Дерева. Я могу быть неточным, но насколько я понимаю, дело прекращено в отношении всех подсудимых за исключением госпожи Джелакановой. Это ее право, если она не согласна, она может (не подавать ходатайство). То есть дело в отношении ее будет продолжаться, но в любом случае она не может быть осуждена, потому что срок давности привлечения истек, и она должна быть даже в случае обвинительного приговора освобождена от ответственности», - объяснил Руслан Коблев.

В Карачаево-Черкесии есть устойчивое мнение, что основным заказчиком дела Вячеслава Дерева является Рауф Арашуков, с которым они много лет боролись за лидерство в черкесском национальном движении, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" биографической справке о Вячеславе Дереве. В апреле 2015 года Деревы и Арашуковы попытались помириться, однако в августе 2017 года Рашид Темрезов снял с должности главы Адыге-Хабльского района ставленника Арашуковых Султана Карданова и назначил вместо него сына Вячеслава Дерева Эдуарда. С этого момента начался новый виток противостояния между двумя семьями. В начале 2019 года сенатор Рауф Арашуков был арестован по делу об убийствах зампреда движения "Адыгэ Хасэ" Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова в 2010 году. Кроме того, он и его отец Рауль Арашуков подозреваются в хищении природного газа на 30 миллиардов рублей.

В деле против Дерева, как и в конфликте семей Деревых и с Арашуковых, поставлена точка, считает журналист Тимур Жужуев. «В течение почти 10 лет дело это велось через «своих» силовиков только по требованию Арашуковых - уже ни для кого не секрет, как дело это возбуждалось. В этот период клан Арашуковых был влиятельным и имел такие связи в силовых структурах, но доказать вину человека было невозможно, поэтому так и вышло», - сказал он.

По мнению Жужуева, у Арашуковых в Карачаево-Черкесии больше нет поддержки. «Высокопоставленные силовики, которые им создавали возможности, которые лоббировали их вопросы, уже не при должностях. Никаких политических дрязг или интриг нет. Бизнес Деревых работает, у них в перспективе еще больше масштабных проектов», - отметил он.

В случае с Деревым справедливость восторжествовала, его можно считать оправданным, считает журналист и общественный деятель Максим Шевченко. «Все дела против него - абсолютно заказные, (заводились) с целью сломить его свободолюбивый гордый дух. Семья Деревых очень известная, я могу только поздравить Вячеслава Эдуардовича с тем, что справедливость, что редко бывает в наше стране, восторжествовала», - сказал он.

Шевченко также полагает, что противостояние Деревых и Арашуковых теперь в прошлом. «Я думаю, что Арашуковы будут просто уничтожены политически и экономически, судя по тому, что происходит», - сказал он "Кавказскому узлу".

На "Кавказском узле" также опубликованы биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. Подробности преступлений. в которых обвиняется Арашуков-младший, описаны в материале "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

