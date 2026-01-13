×

14:39, 13 января 2026

Рауф Арашуков признан виновным по делу о взятке

Рауф Арашуков в зале суда. 13 января 2026 г. Скриншот видео https://t.me/genprocrf/5835

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд признал пожизненно осужденного экс-сенатора от Карачаево-Черкесии виновным в попытке подкупа сотрудника колонии и обязал его выплатить штраф в 120 миллионов рублей.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2024 года стало известно, что бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков обвинен в передаче трех миллионов рублей сотрудникам колонии "Черный дельфин" за создание ему благоприятных условий отбывания наказания. Сам Арашуков назвал дело о взятке провокацией перед рассмотрением кассационной жалобы на приговор по делу об убийствах и преступном сообществе.

27 декабря 2022 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова. Апелляционная и кассационная инстанции оставили приговор в силе.

Ленинский райсуд Оренбурга признал Рауфа Арашукова виновным по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в 120 миллионов рублей, сообщает сегодня на своем сайте Генпрокуратура.

По совокупности приговоров Арашукову назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы

Рауф Арашуков в суде. Скриншот фото Orenday.ru от 18.11.25, https://orenday.ru/news/181125173502
20:45 19.11.2025
Пользователей сети возмутила попытка Арашукова купить комфорт в колонии
Попытка осужденного пожизненно бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова за деньги получить благоприятные условия в колонии напомнила о том, как с икрой и крабами отбывал срок в одной из колоний осужденный член банды Цапка, а отказ суда допросить начальника ФСИН по Оренбургской области вызвал вопросы у пользователей сети.

"В доход государства конфисковано 6 млн рублей, предназначавшихся для передачи в качестве взятки. По совокупности приговоров Арашукову назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом в указанном размере", - говорится в публикации.

В октябре 2024 года Рауф Арашуков требовал перевести его в колонию в Мордовии, заявив, что в колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области подвергается пыткам и провокациям. После его жалобы прокуратура провела проверку в колонии и заявила, что не нашла нарушений.

Суд пришел к выводу, что в мае 2024 года Арашуков предложил сотруднику УФСИН шесть миллионов рублей "с целью получения привилегированных условий содержания в исправительной колонии".

"В частности, речь шла о непривлечении осужденного к дисциплинарной ответственности, ежемесячных свиданиях с близкими, неограниченном получении посылок, а также переводе к нему в камеру лица, осужденного за совершение преступления террористической направленности", - отмечается в сообщении прокуратуры.

По данным "Коммерсанта", Арашуков просил подселить к нему в камеру Башира Хамхоева, который в 2013 году получил пожизненный срок по делу о подготовке теракта в аэропорту Домодедово.

Рауф Арашуков в колонии. Кадр видеосъемки ФСБ. Рауф Арашуков столкнулся с отказами в отправке на СВО

В августе и октябре 2024 года адвокат Арашукова разместил в тайниках три миллиона рублей, "предназначенных в качестве взятки", счел суд. "Однако сотрудник ФСИН сообщил о попытке подкупа, денежные средства были обнаружены и изъяты. Оставшиеся 3 млн рублей Арашуков также передать не смог", - сообщило ведомство, отметив, что расследование дела в отношении адвоката еще продолжается.

Напомним, в октябре 2024 года на странице Рауфа Арашукова в соцсети была опубликована обращенная к Рамзану Кадырову просьба о помощи. Это обращение вызвано стремлением получить поддержку и добиться смягчения приговора, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Ранее кавказоведы указали, что за крахом клана Арашуковых стоят люди, занимающие положение значительно выше, чем Рамзан Кадыров, с которым был дружен Рауф Арашуков. Клан Арашуковых возник в рамках проекта спецслужб, а к его падению привело исключительно уголовное преследование, считают они.

Об убийствах, в организации которых обвинен Рауф Арашуков, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии". Что известно о клане Арашуковых, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Арашуковых".

