Защита заявила о нарушении прав Рауфа Арашукова

23 мая 2023, 15:37

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Адвокат бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова подала жалобу в Генпрокуратуру. Арашуковым не снимают наручники по многу часов, что делает невозможным знакомство с судебным протоколом для подготовки апелляции, рассказала юрист.

Как писал "Кавказский узел", 27 декабря 2022 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова. Защита обжаловала приговор. В апреле защита Рауля Арашукова заявила о запрете в СИЗО совершать ночной намаз, положенный в месяц поста Рамадан, сообщила его адвокат.

23 сентября 2022 года коллегия присяжных сочла доказанной причастность Рауфа и Рауля Арашуковых к убийствам зампредседателя движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Арашуковы отказались признать вину. Подробнее об убийствах, в организации которых обвинен Рауф Арашуков, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии". На "Кавказском узле" опубликованы также биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове, а новости о преследовании Арашуковых собраны на тематической странице "Опала Арашуковых".

Защита бывшего сенатора от Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рауфа Арашукова 22 мая направила жалобу в Генпрокуратуру, сообщила его адвокат Анна Ставицкая. Ее подзащитный с конца марта знакомится с протоколом судебного заседания по своему делу. "Судебное разбирательство шло больше года. Ознакомление с протоколом судебного заседания необходимо для написания подробной апелляционной жалобы. Без такого ознакомления написать жалобу невозможно, так как в жалобе необходимо ссылаться на нарушения, допущенные в ходе разбирательства, которые зафиксированы именно в протоколе", — привело ее слова Business FM.

Ставицкая отметила, что Рауфа и Рауля Арашуковых, а также других осужденных, ранее знакомили с протоколом в следственном изоляторе. "12 мая Арашуковых по неизвестным причинам вывезли в Московский городской суд для ознакомления с протоколом. При этом ознакомление предложили проводить в наручниках, закрепленных на обе руки и пристегнутых к стене в охраняемом конвойном помещении", - отметила адвокат. По ее словам, при этом подзащитные не могли перелистывать страницы или что-то выписывать. Конвойные не снимали наручники и когда осужденные находились в отдельных боксах, а также во время приема пищи и посещения туалета. "В итоге Арашуковы проводят в наручниках по несколько часов в день, что противоречит действующему законодательству", - добавила она.

Адвокат рассказала, что Арашуковы зафиксировали полученные от наручников повреждения в медчасти "Лефортово". "Они считают, что таким образом их вынуждают отказаться от дальнейшего ознакомления с протоколом", - отметила Ставицкая. По ее словам, всего Арашуковых возили для ознакомления в Мосгорсуд, где не снимали наручники пять раз. "Последний раз, 18 мая, с них не снимали наручники беспрерывно на протяжении 12 часов", — приводятся слова адвоката в публикации от 22 мая.

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