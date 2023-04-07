Рауль Арашуков пожаловался на запрет ночных намазов в СИЗО

07 апреля 2023, 06:44

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Отец бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауль Арашуков столкнулся в московском СИЗО с запретом совершать ночной намаз, положенный в месяц поста Рамадан, сообщила его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 27 декабря 2022 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова. Защита обжаловала приговор.

23 сентября 2022 года коллегия присяжных сочла доказанной причастность Рауфа и Рауля Арашуковых к убийствам зампредседателя движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Арашуковы отказались признать вину. Подробнее об убийствах, в организации которых обвинен Рауф Арашуков, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии". На "Кавказском узле" опубликованы также биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове

Администрация московского СИЗО «Лефортово» запретила Раулю Арашукову делать намаз в ночное время, сообщила его адвокат Екатерина Малиновская. Она пояснила, что по распорядку учреждения в ночное время нельзя вставать с кровати. «До 21 апреля у мусульман пост, и они молятся несколько раз ночью. Только до утреннего намаза разрешено принятие пищи. Он соблюдает пост», – приводят ее слова "Ведомости". По словам адвоката, во время совершения молитвы Арашуков получил замечание.

Во время месяца Рамадан есть дополнительные коллективные ночные молитвы, рассказал первый зампредседателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов. По его словам, первая молитва совершается после утреннего приема пищи в 3:30, последняя – около 21:00 перед вечерним приемом пищи.

По данным Аббясова, в местах лишения свободы разрешено молиться, имамы регулярно посещают осужденных и привозят им коврики для молитв. Он предположил, что запрет на ночную молитву может быть связан с распорядком дня конкретного СИЗО, пишет издание, уточнив, что направило запрос во ФСИН.

Напомним, Рамадан - девятый месяц мусульманского лунного календаря, месяц поста (ас-саум), духовного и нравственного очищения, а также укрепления веры и воли. Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Ураза-байрам (Ид ал-Фитр) – празд­ник разговения в честь завершения поста в месяц Рамадан. "Кавказским узлом" подготовлены справки о Рамадане и Ураза-байраме. В регионах СКФО месяц поста Рамадан в этом году начался 23 марта.

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