Жители Дагестана отметили тенденцию демонстративного поста в Рамадан

24 марта 2023, 00:57

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Соблюдение дневного поста в Рамадан стало социальным трендом, которому пытаются внешне следовать некоторые люди и представители бизнеса, однако далеко не все из них на практике держат уразу, сообщили опрошенные "Кавказским узлом" жители Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", в регионах Северного Кавказа муфтияты нередко объявляют датой начала Рамадана дни, отличные от тех, что устанавливает ДУМ России. Местные богословы при этом ориентируются на появление Луны в небе. Священный месяц поста Рамадан начнется в этом году 23 марта, объявили муфтияты большинства регионов СКФО.

Рамадан - девятый месяц мусульманского лунного календаря, месяц поста (ас-саум), духовного и нравственного очищения, а также укрепления веры и воли. Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. В соборных мечетях Северного Кавказа в дни Рамадана каждый вечер проходят коллективные ифтары (разговения), говорится в справке "Кавказского узла" о Рамадане.

Муфтият Дагестана вечером 22 марта объявил, что первый день месяца Рамадан в этом году приходится на 23 марта. В первый день начала поста духовенство объявило, что в Дагестане готовятся к открытию шатры Рамадана - места для коллективного разговения после завершения дневного поста. В Махачкале такие коллективные разговения традиционно проводятся на территории центральной Джума-мечети.

Наступление Рамадана накладывает отпечаток на быт жителей Дагестана - так, владельцы заведений общепита стараются соответствовать тенденциям и учитывать время поста, отметил преподаватель махачкалинского вуза Магомед.

«Хотя многие, особенно в Махачкале и других больших городах, терпят убытки, они не открывают заведения в дневное время. Я полагаю, это не зависит от их религиозной принадлежности. Просто они придерживаются тренда, что во время поста работать неприлично», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла»

Мужчина отметил, что в сельских районах найти открытые точки общепита в дневное время проблематично, в Махачкале и других городах это еще возможно.

Корреспондент «Кавказского узла» посетил днем одну из центральных улиц Махачкалы, где расположены не менее десяти заведений общепита, из них открыт для посетителей были не больше четверти. В остальных заведениях висели объявления, что обслуживание начинается после 18 часов, с окончанием поста.

Молодые супруги из Махачкалы Амина и Руслан также сообщили, что не держат пост. Они отметили, что изменение режима работы заведений общепита создает проблемы для туристов и представителей турбизнеса.

«Сейчас многие точки общепита открываются только вечером, с началом завершения поста. В Дагестан приезжают много гостей. Как им объяснить, что нельзя в Махачкале покушать днем? Если власти позиционируют регион как туристический, непонятно, почему нельзя решить эту проблему», - рассуждают махачкалинцы.

Житель Ахвахского района Дагестана, 55-летний предприниматель Исмаил, соблюдает пост в месяц Рамадан на протяжении 30 лет. «В семье также жена держит пост, две дочери студентки - нет. Мы их не принуждаем. Мы выросли в селе, дети переехали в Махачкалу, принуждать их не хотим», - сказал мужчина корреспонденту «Кавказского узла».

«У меня магазин в Махачкале, родители и родственники живут в селе. Там все держат пост в Рамадан. Я по состоянию здоровья не могу держать пост, мне надо принимать лекарства. Думаю, в сельских районах больше тех, кто соблюдает пост. В Махачкале таких мало, но они стараются на людях не демонстрировать это», - считает житель Дагестана Магомедрасул.

Владелица кафе в Махачкале Заира рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что количество клиентов в первый день поста 23 марта уменьшилось.

«Возможно это связано с тем, что в первый день поста все проводят время с родственниками. По прошлому году могу сказать, что клиенты приходят в любое время, просто многим местным неудобно показывать, что они не соблюдают уразу, они садятся в уединенных кабинках», - говорит Заира.

Житель Дагестана Ибрагим признался, что не держит пост, отметив, что не все люди свободно об этом говорят. «Некоторые из знакомых, как я знаю, только на словах говорят, что соблюдают все каноны уразы. Это сейчас как бы в тренде, всем говорить, что держишь пост в Рамадан. Тем временем многие из них не придерживаются никаких канонов, связанных с постом», - рассказал он корреспонденту «Кавказского узла».

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