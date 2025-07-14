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04:02, 14 июля 2025

Семь туристов пострадали при опрокидывании внедорожника в Карачаево-Черкесии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Карачаево-Черкесии перевернулся автомобиль, получили травмы семь туристов из Ростовской области. Пятерых госпитализировали.

Инцидент произошел в Мухинском ущелье.

На автомобиле ехали семеро туристов из Волгодонска. В горной местности машина перевернулась, все семеро получили травмы. Прибывшие на место происшествия спасатели транспортировали пятерых в медицинское учреждение, пишет 13 июля "Интерфакс".

По данным МЧС России, туристы не регистрировали свой маршрут, в связи с чем ведомство призвало тех, кто посещает горы, регистрироваться у спасателей, информирует "Газета.ру".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 5 июля 11 туристов отравились в Гунибском районе Дагестана, после чего Роспотребнадзор приостановил работу двух заведений общественного питания.

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Автор: "Кавказский узел"

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